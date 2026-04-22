Avec le Slate Truck, le groupe Tweddle mise sur un véhicule que vous pouvez entretenir et réparer vous-même

Un SAV inédit qui illustre l'engagement du groupe à renforcer l'entretien et la propriété des VE

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Tweddle annonce un partenariat avec Slate Auto visant un SAV révolutionnaire pour le Slate Truck. Basé dans le Michigan, le fournisseur d'informations sur les produits développera une suite complète d'outils d'assistance technique pour Slate Auto, une nouvelle société américaine qui construit des véhicules que les gens peuvent s'offrir, personnaliser et aimer. Cette annonce fait suite au lancement du Slate Truck en 2025 et à plus de 160 000 réservations à ce jour.

“The Slate Truck is truly groundbreaking in the sense that it’s designed to accommodate a wide range of user-serviceable modifications and repairs.”

Le président du groupe Tweddle, Todd Headlee, a décrit comment le contenu d'assistance du groupe Tweddle permettra aux propriétaires de VE et aux techniciens de résoudre rapidement et aisément des problèmes complexes. « Le Slate Truck est véritablement innovant en ce sens qu'il est conçu pour s'adapter à un large éventail de modifications et de réparations pouvant être effectuées par l'utilisateur », déclare Headlee.

« Notre contenu est toujours conçu pour être rapidement informatif. Alors qu'auparavant notre contenu avait une audience cible divisée, avec les techniciens d'un côté et les propriétaires de l'autre, le contenu de Slate sera pensé pour s'adresser aux deux groupes en même temps. »

Selon Headlee, le contenu du groupe Tweddle vise à simplifier les réparations et les modifications pour les propriétaires et les techniciens. Les premières livraisons du Slate Truck sont prévues pour 2026.

À propos du groupe Tweddle

Le groupe Tweddle, une division de CJK Group, Inc. estime que les produits doivent être faciles à utiliser et fournit des solutions d'information intégrées et multicanal pour soutenir chaque aspect de l'expérience après-vente pour les gestionnaires de produits, les techniciens et, surtout, les consommateurs. Pour plus d'informations, consultez le site https://tweddle.com.

Contact avec les médias :

Lisa Ekstrom

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À propos de Slate Auto

Slate est une nouvelle entreprise américaine créée en 2022, dont l'objectif est de proposer des véhicules électriques radicalement abordables, personnalisables et fiables. Le Slate Truck est une plateforme personnalisable et innovante pouvant aussi bien se transformer en un pick-up deux places qu'en un SUV cinq places. Slate a été créé sur un modèle disruptif visant à simplifier le processus de fabrication et à réindustrialiser l'Amérique. Visitez https://www.slate.auto/.

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