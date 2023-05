Die Überreste eines vermissten US-Marine-Veteranen, der in der Ukraine kämpfte, wurden von der Weatherman Foundation gefunden und nach Hause gebracht

Ehemaliger New Yorker Bürger und Tillman-Stipendiat wird am Freitag, 19. Mai, am JFK-Flughafen geehrt

NEW YORK, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die sterblichen Überreste des US-Marine-Veteranen Grady Kurpasi werden diesen Freitag, den 19. Mai, an seine Familie übergeben, nachdem er im letzten Frühjahr in der Ukraine verschwunden war. Kurpasis sterbliche Überreste wurden von der RT Weatherman Foundation („Weatherman Foundation") ausfindig gemacht und werden vom Team der Stiftung auf einem Nonstop-Flug mit Turkish Airlines Flight #001 aus Istanbul begleitet, der am Freitag um 5:50 EDT in JFK landet. Der gefallene Soldat wird mit einer kurzen Zeremonie am Flughafen geehrt, bevor er mit einem Privatjet nach Wilmington, NC, überführt wird, um dort wieder mit seiner Familie vereint zu werden.

Der 50-jährige Marinekapitän im Ruhestand und Irak-Kriegsveteran Grady Kurpasi meldete sich freiwillig, um für die Ukraine zu kämpfen. Er wurde zuletzt am 26. April 2022 gesehen, nachdem er mit einer Gruppe internationaler Freiwilliger die Quelle der Schüsse in der Südukraine untersucht hatte. Kurpasi wurde von einem britischen Staatsbürger, Andrew Hill, begleitet. Die Männer meldeten über Funk, dass sie unter Beschuss seien. Hill wurde von den von Russland unterstützten Streitkräften gefangen genommen und Berichten zufolge als Söldner angeklagt.

Kurpasi reiste erstmals im Februar 2022 in die Ukraine, um bei Evakuierungen zu helfen und ukrainische Soldaten auszubilden. Kurpasi schloss sich schließlich der Ukrainian Foreign Legion an und war motiviert, zu bleiben und zu kämpfen, nachdem er Zeuge der vielen Gräueltaten in den Gemeinden außerhalb von Kiew geworden war.

Kurpasi, der seit mehr als einem Jahr als vermisst galt, wurde im April 2023 vom Außenministerium für tot erklärt. Die Weatherman Foundation, eine private Stiftung, die von Bess Weatherman und Andrew Duncan gegründet wurde, arbeitete unermüdlich daran, die sterblichen Überreste von Kurpasi ausfindig zu machen, und war entschlossen, in die Ukraine zu reisen, um die sichere Überführung der sterblichen Überreste von Kurpasi auf amerikanischen Boden zu gewährleisten. „Unsere Familie ist der Weatherman Foundation zutiefst dankbar für ihre unermüdlichen Bemühungen, die sterblichen Überreste unseres geliebten Grady zu finden und ihn zu uns nach Hause zu bringen", so die Ehefrau von Kurpasi.

Kurpasi, der nach seiner Adoption aus Korea in New York City aufwuchs, trat nach den Anschlägen vom 11. September 2001 im Alter von 29 Jahren in die Marine Corps ein. Er wurde dreimal in den Irak entsandt, wo er als Infanterist und schließlich als Scharfschütze diente und im September 2021 als Hauptmann in den Ruhestand ging.

Andrew Duncan von der Weatherman Foundation sagte: „Grady ist ein Held, weil er geholfen hat, die unschuldigen Kinder der Ukraine vor einem angeklagten Kriegsverbrecher zu schützen. Als Kinder im besetzten Cherson gezwungen waren, den ständigen Geruch brennender toter russischer Soldaten einzuatmen, teilten wir als amerikanische Mitbürger ein zentrales moralisches Ideal: Wir lassen niemals Amerikaner zurück. Niemals."

Kurpasi war auch ein Tillman-Stipendiat. Meaghan Mobbs, die Präsidentin der Weatherman Foundation und Tillman-Stipendiatin, die sich für die Rückholung von Kurpasi eingesetzt hat, wird ebenfalls anwesend sein, um ihn zu ehren. Mobbs sagte: „Es gibt ein unausgesprochenes Band zwischen denjenigen, die in Uniform dienen - wenn Sie Ihr Leben im Kampf geben, werden Ihre amerikanischen Mitbürger alles tun, um Sie nach Hause zu bringen. Dieses Bündnis steht im Mittelpunkt des Auftrags und der Werte der RT Weatherman Foundation. Unser Team hat die letzten 9 Monate ruhig und gewissenhaft daran gearbeitet, diese Verpflichtung gegenüber Grady und seiner Familie zu erfüllen. Als befreundeter Tillman-Stipendiatin, Veteranin und Amerikanerin könnte ich nicht stolzer sein, dass er nach Hause zurückgekehrt ist."

Kurpasi ist nicht nur Tillman-Stipendiat, sondern wurde auch dreimal mit der Good Conduct Medal, dreimal mit der Navy and Marine Corps Achievement Medal, mit der Purple Heart Medal, der National Defense Service Medal und der Global War on Terrorism Expeditionary Medal ausgezeichnet.

Die RT Weatherman Foundation wurde von Bess Weatherman und Andrew Duncan zu Ehren von Romulus T. Weatherman, einem dekorierten Veteranen des Zweiten Weltkriegs und Journalisten, gegründet. Die Foundation widmet sich dem Schutz von Kindern, der Verteidigung der Menschenrechte und der Förderung der Demokratie in der ganzen Welt.

