La dépouille d'un ancien combattant des Marines disparu en Ukraine a été retrouvée et rapatriée par la Fondation Weatherman

NEW YORK, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- La dépouille d'un ancien marine américain, Grady Kurpasi, sera rendue à sa famille ce vendredi 19 mai, à la suite de sa disparition en Ukraine au printemps dernier. La dépouille de Grady Kurpasi a été retrouvée par la RT Weatherman Foundation (« Fondation Weatherman ») et sera accompagnée par l'équipe de la Fondation lors d'un vol sans escale, le vol n°001 de Turkish Airlines au départ d'Istanbul, qui atterrira à l'aéroport JFK ce vendredi à 5h50 EDT. Le soldat tombé sur le champ d'honneur sera honoré lors d'une brève cérémonie à l'aéroport avant d'être transféré par jet privé à Wilmington, en Caroline du Nord, où il sera remis à sa famille.

Le capitaine de marine à la retraite Grady Kurpasi, 50 ans, ancien combattant de la guerre en Irak, s'était porté volontaire pour combattre en faveur de l'Ukraine et avait été vu pour la dernière fois le 26 avril 2022, après une mission d'enquête sur l'origine de tirs dans le sud de l'Ukraine avec un groupe de volontaires internationaux. Kurpasi était accompagné d'un citoyen britannique, Andrew Hill, et les deux hommes ont signalé par radio à leur équipe qu'ils étaient sous le feu de l'ennemi. Hill a été capturé par les forces soutenues par la Russie et aurait été accusé d'être un mercenaire.

Il s'est rendu pour la première fois en Ukraine en février 2022 pour participer aux évacuations et former les soldats ukrainiens. Il a fini par rejoindre la Légion étrangère ukrainienne et a été motivé à rester et à combattre après avoir été témoin des nombreuses atrocités commises au sein des communautés établies à l'extérieur de Kiev.

Porté disparu pendant plus d'un an, Kurpasi a été déclaré mort par le Département d'État en avril 2023. La Fondation Weatherman, une fondation privée créée par Bess Weatherman et Andrew Duncan, a travaillé sans relâche pour retrouver la dépouille de Kurpasi et était déterminée à se rendre en Ukraine pour assurer le retour en toute sécurité de la dépouille de Kurpasi sur le sol américain. « Notre famille est profondément reconnaissante à la Fondation Weatherman pour les efforts inlassables qu'elle a déployés afin de retrouver la dépouille de notre Grady bien-aimé et le ramener chez nous », a déclaré l'épouse de M. Kurpasi.

M. Kurpasi, qui a grandi à New York après avoir été adopté en Corée, s'est engagé dans le corps des Marines à l'âge de 29 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Il a été déployé trois fois en Irak, où il a servi comme assaillant d'infanterie avant de devenir tireur d'élite. Il a pris sa retraite en tant que capitaine en septembre 2021.

Andrew Duncan, de la Fondation Weatherman, a déclaré : « Grady est un héros qui a contribué à protéger les enfants ukrainiens innocents d'un criminel de guerre inculpé. Alors que les enfants de la ville occupée de Kherson étaient contraints de respirer l'odeur permanente des soldats russes morts brûlés, nous, en tant que compatriotes américains, partageons un idéal moral fondamental : nous ne laissons jamais les Américains derrière nous. Jamais ».

M. Kurpasi était également titulaire d'une bourse Tillman. Meaghan Mobbs, présidente de la Fondation Weatherman et titulaire d'une bourse Tillman, qui a dirigé les efforts visant à retrouver la dépouille de M. Kurpasi, sera également présente pour lui rendre hommage. Mme Mobbs a déclaré : « Un lien tacite unit ceux qui portent l'uniforme : si vous laissez votre vie au combat, vos compatriotes américains supporteront n'importe quel fardeau pour vous rapatrier. Ce lien est au cœur de la mission et des valeurs de la RT Weatherman Foundation. Notre équipe a passé les neuf derniers mois à travailler discrètement et avec diligence pour honorer cet engagement envers Grady et sa famille. En tant que titulaire d'une bourseTillman, ancien combattant et Américaine, je ne pourrais pas être plus fière de voir sa dépouille rentrer chez lui.

En plus d'être titulaire d'une bourse Tillman, M. Kurpasi a également reçu trois fois la médaille de bonne conduite, trois fois la Navy and Marine Corps Achievement Medal, la Purple Heart Medal, la National Defense Service Medal et la Global War on Terrorism Expeditionary Medal, entre autres distinctions.

La Fondation RT Weatherman a été créée par Bess Weatherman et Andrew Duncan en l'honneur de Romulus T. Weatherman, ancien combattant décoré de la Seconde Guerre mondiale et journaliste. La Fondation se consacre à la protection des enfants, à la défense des droits de l'homme et à la promotion de la démocratie dans le monde.

