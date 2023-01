Die ULED-X-Technologie, ein generationsübergreifendes Upgrade für Hisense, wird erstmalig auf der CES 2023 vorgestellt

LAS VEGAS, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Am 4. Januar stellte Hisense im Rahmen seiner Pressekonferenz auf der CES 2023 die ULED-X-Technologie, einen Meilenstein in der LCD-TV-Technologie für Hisense vor. ULED X stellt einen bedeutenden Fortschritt in der LCD-Fernsehtechnologie dar, die in jedem Vollbild die beste je erreichte Bildqualität und ein realistisches Fernseherlebnis mit erstklassigen Technologien wie Mini-LED X, mehr als 5.000 lokalen Dimmzonen, 2.500 nt Spitzen-Bildhelligkeit und Dynamic-X-Display bietet.

ULED X verbessert das Seherlebnis