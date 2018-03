Die unbestimmte Zukunft mit zielgerichteten Fähigkeiten erkunden

Qiu Heng, President of Global Marketing und Chief Marketing Officer der Enterprise Business Group von Huawei, erklärte unlängst auf einer Pressekonferenz, auf der die Pläne von Huawei vorgestellt wurden, wie Huawei drei Kernkompetenzen zur Erzielung neuer Durchbrüche bei weltweiten IKT-Transformationen sowie bei der Beschleunigung der wichtigsten Phasen der digitalen Evolution von Kunden einsetzt und 100 Partnern hilft, ihr Jahreseinkommen auf CNY 100 Millionen zu steigern (der offizielle Name des Projekts ist „100 Partner, 100 Millionen Einkommen").

Die digitale Transformation stellt eine große Chance für alle Branchen dar

In den nächsten 30 Jahren wird die Realwirtschaft digitalisiert und die traditionellen Industrien werden neu gestaltet. Unternehmen stehen sich schnell verändernden Anforderungen gegenüber und müssen neue Technologien und Geschäftsmodelle einsetzen, um in neuen Bahnen zu überleben. Dafür benötigen sie einen führenden digitalen Partner, der einfache und anwenderfreundliche digitale Plattformen bereitstellt. Die Digitalisierung gestaltet alle Branchen neu und AI hat ernsthafte Auswirkungen auf alle Unternehmen. Huawei ist bemüht, der Welt bewährte chinesische Praktiken vorzustellen und weltweite Praktiken nach China zu bringen.

China ist im entstehenden Markt für sichere Städte führend.

Huawei nahm ebenfalls die Führungsrolle bei der Entwicklung sicherer Städte ein. Gemäß einem Bericht der EIU sind chinesische Städte (wie z. B. Beijing und Schanghai) die sichersten Städte in Schwellenländern. Sie holen sehr schnell auf und übertreffen sogar einige Städte in entwickelten Ländern. Huawei hat China dabei unterstützt, mithilfe der visualisierten, konvergierten und intelligenten C-C4ISR Safe City Solution diese Städte zu entwickeln. Im Jahr 2017 führte Huawei die erste, rein auf Cloud aufbauende, Safe City Video Cloud Solution ein, die über verteilte und netzwerkweite Intelligenz verfügt. Mit dieser Lösung können sich Kunden nicht nur Videoclips ansehen, sondern sie auch verwenden. Die Kriminalitätsrate von Shenzhen ging 2017 dank der Video-Cloud-Lösung von Huawei um 25 % zurück. Die verwendeten Kameras trugen dazu bei, dass 60 % der Kriminalfälle gelöst wurden.

Neu entstandene Städte legen größeres Augenmerk auf intelligente Anwendungen.

Huawei EBG analysierte von der Weltbank, dem Weltwirtschaftsforum sowie anderen Organisationen bereitgestellte Daten weltweiter Städte und stellte folgende Regel auf: Neu entstandene Städte legen größeres Augenmerk auf die Intelligenz der Stadt. Huawei kann mit der neuen IKT das „Nervensystem" von Städten entwickeln und Lösungen für intelligente Städte von der Top-Level-Architektur bis hin zu einem kompletten Ökosystem konzipieren. Huawei half Weifang dabei, das Top-Level-Design zu vervollständigen und eine „1 Netzwerk- + 1 Plattform- + N Anwendungs"-Lösung zu erstellen, die Landwirtschaft, Wasser, Parken, Zählerablesung und Straßenlampen umfasst (die in der Lösung verwendeten Anwendungen werden von Industriepartnern bereitgestellt). Die Lösung verwendet intelligente Aktualisierungen in 41 Bereichen, verbessert das Antwortverhalten in Krisenfällen um 30 %, reduziert die für die Fehlerortung benötigte Zeit auf Sekunden und relevante Kosten um 90 %.

China ist heute unangefochtener Marktführer in der Fertigungsindustrie.

Der Automobilsektor hinkt derzeit anderen Sektoren hinterher, aber China ist zuversichtlich, mithilfe der IKT einen Sprung nach vorn zu schaffen. Neue Trends wie Elektrofahrzeuge, gemeinsam genutzte Fahrzeuge, das Internet der Fahrzeuge (IoV) und automatisiertes Fahren haben die gesamte Automobilbranche an einen Scheideweg gebracht. IKT treibt die digitale Transformation und hilft China, auch in der Automobilbranche gegenüber den entwickelten Ländern aufzuholen. Huawei stellt die grundlegenden Kommunikations- und Intelligenzfähigkeiten für die Automobilbranche zur Verfügung und nutzt die erworbenen Technologien in den Bereichen Kommunikation und Chip-AI, um die Entwicklung des IoV und intelligenter Fahrzeuge voranzutreiben. Nehmen wir die Dongfeng Group als Beispiel. Huawei unterstütze Dongfang beim Aufbau einer privaten Cloud, um die Transformation der Dienstleistungen zu beschleunigen und die IT-Kosten um 30 % zu reduzieren. Bis heute wurden 15 Tochtergesellschaften von Dongfang an das Cloud-Rechenzentrum angeschlossen.

IKT treibt Finanzinnovation.

China wird bei der digitalen Transformation führend sein und seine erfolgreiche Erfahrung in Schwellenländern verfügbar machen: Als Marktführer bei Online-Zahlungen, mobilen Zahlungen und Finanztechnologie wird China aktiv die Innovation bei Massendaten, Blockchains, Biodatenbanken, AI und inklusiver Finanzierung steuern. Huawei wird Bankkunden Lösungen für Campusnetzwerke, Videoüberwachung, Rechenzentren, die Finanz-Cloud und finanzielle Massendaten anbieten. Die FusionInsight Big Data-Lösung von Huawei half der China Merchants Bank dabei, Fähigkeiten bei der Risikokontrolle in Echtzeit und Bonitätsüberprüfung aufzubauen, die Zahl der Risikofälle um 50 % zu reduzieren und die Servicekontinuitätsrate auf 99.99 % anzuheben.

Bits treiben Watt, China baut das stärkste intelligente Stromnetz der Welt auf.

Die China Electric Power Corporation ist die Muttergesellschaft der State Grid Corporation of China (der Nr. 1 der Elektrizitätsgesellschaften der Welt) und des China Southern Power Grid (der Nr. 4 der Elektrizitätsgesellschaften der Welt). Die Strom-Cloud-, Strom-Kommunikationsnetzwerk- und Strom-IoT-Lösungen von Huawei helfen der China Electric Power Corporation, die Energiemanagementeffizienz zu verbessern, den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Stromnetze sicherzustellen und automatisierte, intelligente und diversifizierte Dienstleistungen zu erreichen. Huawei bietet eine E2E-Lösung an, die Stromübertragung, -umwandlung, -verteilung sowie -verbrauch abdeckt und die China Electric Power Corporation dabei unterstütz, ein robustes intelligentes Netz aufzubauen.

Drei Zaubertricks, mit denen Huawei seine Vorteile bei Produkten und Lösungen sichert

Geschäftsanwendungen stehen in der Zukunft großen Ungewissheiten gegenüber, aber die IKT-Technologie, die derartige Anwendungen unterstütz, ist bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar. Technologie verlässt sich auf Chip-, Algorithmus- und Architekturdesign. Die Kernelemente von IKT-Produkten - und Lösungen sind Kommunikations-, Computing- und Speicherfähigkeiten. In diesen Bereichen hat Huawei während seiner jahrzehntelangen F&E erhebliche Stärken aufgebaut. Basierend auf diesen drei grundlegenden und entscheidenden Fähigkeiten kann Huawei vorteilhafte Produkte und Lösungen entwickeln, seine erfolgreichen Erfahrungen in globale Projekte im Unternehmens- und Geschäftsbereich übertragen und die digitale Transformation der Kunden unterstützen.

So ist Huawei seit einiger Zeit in den Bereichen optische Kommunikation und drahtlose Netzwerke führend und hat sich kürzlich seine Führungsposition im Rechenzentrumsbereich gesichert. Die wichtigsten Anforderungen von Rechenzentrumskunden sind hohe Geschwindigkeit, Stabilität und Energieeffizienz. Huawei hat bei seiner Forschung in den Bereichen optische Kommunikation und drahtlose Netzwerke Fähigkeiten im Chip-, Algorithmus- und Architekturdesign gesammelt. Heute konzipiert Huawei die schnellsten und stabilsten All-Flash-Speicherprodukte der Welt. Die Lese/Schreibrate liegt beim 2,5-fachen des Branchendurchschnitts. Des Weiteren verfügt Huawei über den einzigen erfolgskritischen Server der Branche, der sowohl über offene Architektur als auch über im Betrieb austauschbare CPU-Boards verfügt. Dank hoher Leistung und Zuverlässigkeit reduziert das eigene Chip- und Architekturdesign von Huawei den Stromverbrauch von Rechenzentren um 38 % und minimiert den Platzbedarf der Geräte. Dies hilft Kunden bei der Lösung von Problemen mit dem Stromverbrauch und hohen Kühlkosten.

Im Bereich der zellularen Mobil- und Drahtloskommunikation verfügt Huawei über das branchenführende SingleRAN mit Multifrequenz-, Multimode- und VIP-Erlebnis. Huawei setzt diese Kerntechnologien bei WiFi ein und bietet damit seine Smart Antenna Solution an, mit der das Unternehmen seine Führungsposition im WiFi-Bereich in allen Szenarien sichert. Diese Lösung verfügt über drei Frequenzen, extrem hohe Kapazität, Multimode-Konvergenz (WiFi + elektronisches Etikett + ZigBee) und mobile Signalstrahlen.

AI-Algorithmen wurden erstmals in den 1980er entwickelt, waren aber bis vor Kurzem noch nicht weit verbreitet. Der Grund für den Anstieg von AI liegt darin, dass die Computer-, Speicher- und Kommunikationsfähigkeiten in den letzten Jahren erheblich verbessert wurden, wodurch die Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau gehoben wurde. Um ein zufriedenstellendes Erlebnis bei der kommerziellen AI-Nutzung zu gewährleisten, benötigen Dienstleister ultraschnelle Computing- und Netzwerkressourcen. Um den Kunden dabei zu helfen, diesen Bedarf zu decken, hat Huawei spezielle Produkte und Lösungen zur Maximierung der Rechen- und Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit entwickelt. Sieben GPU-Server von Huawei entsprechen einer Leistung von 200 herkömmlichen Servern. Die All-Flash-Speicher von Huawei halten die Systemlatenz auf unter 0,5 ms; dies entspricht der Hälfte des Branchendurchschnitts. Das Hochgeschwindigkeits-AI-Fabric-Netzwerk von Huawei nutzt innovative Algorithmen und reduziert damit die maschinelle AI-Lerndauer um 40 %.

Man kann also mit Überzeugung sagen, dass Kommunikation, Computing und Speicher die drei Geheimnisse von Huawei sind, mit denen das Unternehmen seine Führungsposition bei Produkten und Lösungen sichert. IKT-Produkte bestehen letztlich aus diesen drei Grundelementen. Das sind die zielgerichteten Fähigkeiten, mit denen Huawei die unbestimmte Zukunft erkundet.

100 Partner, 100 Millionen Einkommen

Der künftige Wettbewerb wird sich nicht zwischen Unternehmen, sondern zwischen Ökosystemen abspielen. Wer robustere und umfassendere Ökosysteme anbietet, wird die Gunst der Kunden gewinnen. Huawei ist bestrebt, Koexistenz und eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu seinen Partnern aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, engagiert sich Huawei dauerhaft für die Entwicklung von Plattformen und Ökosystemen. Huawei öffnet die IKT-, globalen Marketing-, Schulungs- und Serviceplattformen für Partner und treibt so die grenzüberschreitende Entwicklung der Kunden voran. Huawei wird CNY 3,5 Milliarden (USD 525 Millionen) in Form eines Partneranreizfonds in Ökosysteme investieren, einschließlich eines speziellen Anreizfonds in Höhe von CNY 320 Millionen (USD 48 Millionen) für Ökosystempartner in der öffentlichen Cloud. Huawei wird die Entwicklung von Cloud-Ökosystemen weiter vorantreiben und mit Partnern bei der Entwicklung konkurrenzfähigerer Produkte und Lösungen zusammenarbeiten. In den kommenden drei Jahren wird Huawei 100 Partnern dabei helfen, ihr Einkommen auf RMB 100 Millionen (USD 15 Millionen) zu steigern, und man wird mehr als 1.200 Lösungspartner entwickeln.

Auf der diesjährigen CeBIT wird Huawei am CEO-Hauptvortrag teilnehmen und seine jüngste Vision der digitalen Transformation vorstellen. Während der Messe wird Huawei mit wichtigen weltweiten Partnern wie SAP, Microsoft, Honeywell und Accenture zusammenarbeiten und deren neueste Lösungen ausstellen (oder einführen). Zusätzlich werden diese Industriegiganten gemeinsam dutzende Marketingaktivitäten organisieren, wie Foren über absichtsgesteuerte minimierte Netzwerke, intelligente Speicherung der nächsten Generation, hyperkonvergente Technologie und die FusionCloud.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/658520/Qiu_Heng.jpg

SOURCE Huawei