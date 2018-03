Explorer l'avenir indéterminé avec des capacités déterminées

Lors d'une récente conférence de presse annonçant les projets de Huawei, Qiu Heng, président du marketing mondial et directeur marketing de l'Enterprise Business Group chez Huawei, a expliqué comment Huawei a utilisé trois capacités de base pour réaliser des percées qui ont transformé le paysage mondial des TIC, accélérer les étapes clés de l'évolution numérique des clients et aider 100 partenaires à faire passer leur chiffre d'affaires annuel au-dessus de la barre des 100 millions CNY (officiellement appelé le projet « 100 partenaires, 100 millions de chiffre d'affaires »).

La transformation numérique est une énorme opportunité pour toutes les industries

Au cours des 30 prochaines années, l'économie réelle va être numérisée et les industries traditionnelles vont être remodelées. Les entreprises doivent répondre rapidement à des exigences en constante évolution et utiliser de nouvelles technologies et de nouveaux modèles d'affaires pour se frayer un chemin si elles veulent survivre. Elles ont donc besoin d'un partenaire numérique de premier plan qui leur fournisse des plateformes numériques simples et faciles à utiliser. La numérisation remodèle toutes les industries et l'intelligence artificielle affecte lourdement toutes les entreprises. Huawei s'efforcera de faire connaître les meilleures pratiques chinoises au monde entier et, inversement, à faire connaître les pratiques mondiales en Chine.

La Chine occupe une place de leader dans le marché émergent de la ville sûre.

Huawei a assumé ce leadership dans le développement de villes sûres. Selon le rapport de l'EIU, les villes chinoises (telles que Beijing et Shanghai) sont les villes les plus sûres des marchés émergents, rattrapant et dépassant même certaines villes des pays développés. Huawei a aidé la Chine à construire ces villes à l'aide de la solution visualisée, convergée et intelligente C-C4ISR Safe City. En 2017, Huawei a lancé la première solution de cloud vidéo pour ville sûre de l'industrie, une solution entièrement basée sur le cloud et dont l'intelligence est distribuée et couvre l'ensemble du réseau. Avec cette solution, les clients peuvent non seulement regarder des séquences vidéo, mais aussi les utiliser. En 2017, le taux de criminalité de la ville de Shenzhen a chuté de 25 % grâce à la solution de cloud vidéo de Huawei. Les caméras déployées ont aidé à résoudre plus de 60 % des crimes.

Les villes récentes accordent plus d'attention aux applications intelligentes.

L'EBG de Huawei a analysé des données portant sur les villes du monde entier issues de la Banque mondiale, du World Economic Forum et d'autres organisations et en a tiré la conclusion suivante : les villes récentes accordent plus d'attention à l'intelligence urbaine. Huawei peut construire le « système nerveux » d'une ville avec les nouvelles TIC et concevoir une solution de ville intelligente allant de l'architecture de haut niveau à l'écosystème complet. Huawei a aidé la ville de Weifang à définir une architecture de haut niveau et à construire une solution « 1 réseau + 1 plateforme + N applications » couvrant l'agriculture, l'eau, le stationnement, les compteurs et les réverbères (les applications sont fournies par des partenaires industriels). La solution, qui repose sur des mises à niveau intelligentes dans 41 domaines, améliore l'efficacité de la réponse aux crises de 30 %, réduit le temps de localisation des pannes à quelques secondes et diminue les coûts afférents de 90 %.

La Chine est maintenant un leader incontesté dans l'industrie manufacturière.

Le secteur automobile est actuellement à la traîne par rapport à d'autres secteurs, mais la Chine pense pouvoir réaliser un bond en avant avec l'aide des TIC. Les nouvelles tendances, telles que les véhicules électriques, les véhicules partagés, l'Internet des véhicules (IdV) et la conduite automatique, ont conduit l'ensemble de l'industrie automobile à la croisée des chemins. Les TIC sont au cœur de la transformation numérique et aident la Chine à rattraper les pays développés dans le secteur automobile. Huawei fournit au secteur automobile les capacités de base en matière de communication et d'intelligence et utilise ses technologies de pointe dans le domaine de la communication et des puces d'intelligence artificielle pour favoriser le développement de l'IdV et des véhicules intelligents. Dongfeng Group en est un bon exemple. Huawei a aidé Dongfeng à construire un cloud privé pour accélérer la transformation de ses services et réduire ses coûts informatiques de 30 %. À ce jour, plus de 15 filiales de Dongfeng Group se sont connectées au centre de données dans le cloud.

Les TIC stimulent l'innovation financière.

La Chine prendra la tête de la transformation numérique et répliquera l'expérience réussie dans les pays émergents : en tant que leader du paiement en ligne, du paiement mobile et de la FinTech, la Chine guidera activement l'innovation dans le domaine du Big Data, des blockchains, des banques biologiques, de l'IA et de la finance inclusive. Huawei fournira à ses clients du secteur bancaire des solutions de réseau de campus, de vidéosurveillance, de centre de données, de cloud financier et de Big Data pour la finance. La solution FusionInsight Big Data de Huawei a aidé la China Merchants Bank à renforcer ses capacités d'enquête de solvabilité et de contrôle des risques en temps réel, réduisant de 50 % le nombre de cas à risque et augmentant le taux de continuité des services jusqu'à atteindre 99,99 %.

Les bits nécessitant des watts, la Chine est en train de construire le réseau électrique intelligent le plus robuste du monde.

La China Electric Power Corporation est la société mère de la State Grid Corporation of China (le premier fournisseur d'électricité au monde) et de China Southern Power Grid (le quatrième fournisseur d'électricité au monde). Le cloud, le réseau de communications et les solutions IdO de Huawei conçus pour le secteur de l'énergie aident la China Electric Power Corporation à améliorer l'efficacité de la gestion de l'énergie, à garantir la sécurité et la fiabilité des opérations des réseaux électriques et à offrir des services automatisés, intelligents et diversifiés. Huawei fournit une solution de bout en bout qui couvre la transmission, la transformation, la distribution et l'utilisation de l'énergie pour aider la China Electric Power Corporation à construire un réseau intelligent robuste.

Les trois astuces de Huawei pour pérenniser ses atouts dans les produits et les solutions

Les applications métier font face à de grandes incertitudes quant à l'avenir, mais la technologie TIC qui supporte ces applications est en partie prévisible. La technologie repose sur des puces, des algorithmes et la conception d'architectures. Les éléments de base des produits et des solutions TIC sont leurs capacités de communication, de calcul et de stockage. Huawei a accumulé une expérience significative dans ces domaines au cours de ses décennies de recherche et développement de produit. Sur la base de ces trois capacités de base déterminées, Huawei peut développer des solutions et des produits avantageux, répliquer ses expériences réussies sur des projets mondiaux dans le secteur des entreprises et accompagner les clients dans leur transformation numérique.

Par exemple, Huawei est depuis un certain temps déjà leader des communications optiques et des réseaux sans fil et a récemment pris la tête du marché dans le domaine des centres de données. Les principales exigences des clients en matière de centre de données sont la haute vitesse, la stabilité et l'efficacité énergétique. Huawei a accumulé des compétences dans le domaine des puces, des algorithmes et de la conception d'architectures lors de ses recherches dans le domaine des communications optiques et des réseaux sans fil. Aujourd'hui, Huawei conçoit les produits de stockage 100 % Flash les plus rapides et les plus stables au monde. Leur taux de lecture/écriture est 2,5 fois supérieur à la moyenne de l'industrie. De plus, Huawei possède le seul serveur critique à la mission de l'industrie prenant en charge à la fois l'architecture ouverte et le remplacement à chaud de la carte CPU. Offrant des performances et une fiabilité élevées, les puces propriétaires et la conception architecturale de Huawei réduisent la consommation d'énergie des centres de données de 38 % et minimisent l'empreinte des appareils. Cela permet aux clients de résoudre les problèmes liés à la consommation d'énergie et aux coûts de refroidissement élevés.

Dans le domaine des communications sans fil mobiles, Huawei propose SingleRAN, une solution à la pointe de l'industrie qui offre une expérience multifréquence, multimode et VIP. En appliquant ces technologies de base au Wi-Fi, Huawei a créé la Smart Antenna Solution pour asseoir sa position de leader dans le Wi-Fi adapté à tous les scénarios. La solution propose une convergence multimode (Wi-Fi + étiquette électronique + ZigBee) à trois fréquences de très grande capacité et des faisceaux de signaux mobiles.

Les algorithmes d'intelligence artificielle sont apparus pour la première fois en 1980, mais leur usage ne s'est répandu que récemment. La raison de l'émergence de l'intelligence artificielle est que les capacités de calcul, de stockage et de communication se sont considérablement améliorées au cours des dernières années, ce qui porte l'expérience utilisateur à un nouveau niveau. Pour garantir la qualité de l'expérience lors de l'utilisation commerciale de l'intelligence artificielle, les fournisseurs de services ont besoin de ressources informatiques et réseautiques ultrarapides. Pour aider les clients à répondre à ce besoin, Huawei a créé des produits et des solutions spécialisés afin de maximiser les vitesses de calcul et de transmission réseau. Sept serveurs Huawei GPU équivalent à 200 serveurs traditionnels en termes de performance. Le stockage 100 % Flash de Huawei maintient la latence du système en dessous de 0,5 ms, ce qui représente la moitié de la moyenne de l'industrie. Le réseau de haute vitesse AI Fabric de Huawei utilise des algorithmes innovants pour réduire de 40 % la durée d'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle.

Il est raisonnable de conclure que les communications, le calcul et le stockage sont les trois secrets permettant à Huawei d'asseoir sa position de leader en matière de produits et de solutions. Les produits TIC sont, au final, constitués de ces trois éléments de base. Ce sont les capacités déterminées que Huawei utilise pour explorer un avenir indéterminé.

100 partenaires, 100 millions de chiffre d'affaires

À l'avenir, la concurrence commerciale ne se fera pas entre les entreprises, mais entre les écosystèmes. Celui qui fournira les écosystèmes les plus robustes et complets gagnera la faveur des clients. Huawei s'attache à construire avec ses partenaires une relation coexistante et mutuellement bénéfique. Pour atteindre cet objectif, Huawei poursuivra ses efforts de développement de plateformes et d'écosystèmes. Huawei ouvre les plateformes de TIC, de marketing global, de formation et de services à ses partenaires, ce qui favorise le développement transfrontalier des clients. Dans le domaine des écosystèmes, Huawei investira 3,5 milliards CNY (525 millions USD) dans le fonds d'encouragement des partenaires, dont un fonds spécial d'encouragement de 320 millions CNY (48 millions USD) destiné aux partenaires de l'écosystème du cloud public. Huawei continuera d'impulser le développement de l'écosystème du cloud et de travailler avec ses partenaires pour développer des produits et des solutions plus compétitifs. Au cours des trois prochaines années, Huawei aidera 100 partenaires à augmenter leur chiffre d'affaires pour atteindre 100 millions RMB (15 millions USD) et contribuera au développement de plus de 1200 partenaires de solutions.

Lors du salon CeBIT de cette année, Huawei participera au discours d'ouverture des PDG et présentera sa vision la plus récente de la transformation numérique. Au cours de l'événement, Huawei et ses principaux partenaires mondiaux, tels que SAP, Microsoft, Honeywell et Accenture, présenteront (ou annonceront la sortie) de leurs dernières solutions. De plus, ces géants de l'industrie proposeront conjointement des dizaines d'activités de marketing, telles que des forums portant sur les réseaux minimisés axés sur les intentions, le stockage intelligent de prochaine génération, la technologie de l'hyperconvergence et FusionCloud.

