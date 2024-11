Die Verleihung des Shaw-Preises 2024: Seit 21 Jahren werden herausragende wissenschaftliche Errungenschaften gefeiert

HONG KONG, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Der Shaw-Preis übergab heute bei der Preisverleihungszeremonie 2024 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre seine Auszeichnungen an fünf Shaw-Preisträger. Rund 600 Gäste aus verschiedenen Bereichen nahmen an der Veranstaltung teil.

(From left to right) Professor Scott D Emr, Professor Stuart Orkin, Dr Swee Lay Thein, the Hon John KC Lee (Chief Executive of the HKSAR), Dr Raymond Chan (Chair of The Shaw Prize Foundation), Professor Shrinivas R Kulkarni and Professor Peter Sarnak, at the 2024 Shaw Prize Award Presentation Ceremony.

In seiner Eröffnungsrede erinnerte Professor Kenneth Young, Vorsitzender des Shaw-Preis-Rates, an das Vermächtnis von Herrn Run Run Shaw, dem Gründer des Shaw-Preises, und Frau Mona Shaw. Mit dem Eintritt des Shaw-Preises in sein drittes Jahrzehnt, so Professor Young, werden neue Aktivitäten ins Leben gerufen, um junge Wissenschaftsinteressierte aus der Region einzubinden, in der Hoffnung, eine neue Generation von Wissenschaftlern heranzubilden.

Die Shaw-Preisträger 2024, Professor Shrinivas Kulkarni, Dr. Swee Lay Thein, Professor Stuart Orkin und Professor Peter Sarnak, wurden anschließend von Professor Reinhard Genzel, dem Vorsitzenden der Jury, ausgezeichnet.

In seiner Dankesrede bedankte sich der Shaw-Preisträger für Astronomie, Professor Kulkarni, bei Caltech Optical Observatories und den Hauptmitgliedern von Zwicky Transient Facility, dem Projekt, das mit dem Shaw-Preis ausgezeichnet wurde. Er bedankte sich außerdem bei seinen Studenten, Postdocs und älteren Kollegen, die bei der Auswertung der Daten halfen, was zu einer Explosion von Entdeckungen und wissenschaftlichen Arbeiten führte.

Dr. Thein und Professor Orkin, ausgezeichnet für ihre Entdeckung der Genetik und molekularen Mechanismen, welche der Sichelzellenanämie und der β-Thalassämie zugrunde liegen, betonten, dass diese trotz bedeutender Fortschritte bei den Gen-Bearbeitungstherapien für diese Bluterkrankungen für viele Betroffene weitgehend unerreichbar bleiben. Sie äußerten die Hoffnung auf Behandlungen, die für alle Patientinnen und Patienten allgemein zugänglich sind.

Professor Sarnak, der einst Mitglied des Auswahlkomitees für den Shaw-Preis für mathematische Wissenschaften war, lobte den Preis für seine Unterstützung der akademischen und wissenschaftlichen Forschung. Die Arbeit, auf die sich der Shaw-Preis bezieht, wurde 2005 auf einer Konferenz in Hangzhou geboren, erinnerte er sich. Professor Sarnak wurde für seine Entwicklung der arithmetischen Theorie der dünnen Gruppen und des affinen Siebs ausgezeichnet.

Während der Zeremonie hat auch Professor Scott D. Emr, Shaw-Preisträger für Biowissenschaften und Medizin 2021, seine Goldmedaille erhalten. Er erhielt das Zertifikat in seinem Heimatland im Jahr 2021. Jeder Shaw-Preis ist außerdem mit 1,2 Millionen US-Dollar dotiert.

Dies ist eine übersetzte Kopie, für professionelle Genauigkeit, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2555695/2024_APC_Group_photo_photo_stage_01.jpg