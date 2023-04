Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Global PRIORITY Summit des FII Institute - Tag eins

Auf dem Global Priority Summit, der führende Politiker und internationale Entscheidungsträger zusammenbringt, wurden am ersten Tag der Podiumsdiskussionen die wichtigsten globalen Probleme diskutiert und Ideen ausgetauscht, um umsetzbare Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.

MIAMI, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Am ersten Tag des zweitägigen Global PRIORITY Summit des FII Institute, an dem insgesamt 86 weltbekannte Redner teilnehmen werden, waren über 700 Delegierte anwesend. Das Forum steht im Einklang mit der Initiative der Stadt, ein Technologie- und Innovationszentrum zu werden, und wird im Faena Forum in Miami Beach in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Stadt Miami, Francis X. Suarez, veranstaltet.

Top Takeaways from FII Institute's Global PRIORITY Summit - Day One

Richard Attias, CEO des FII Institute, kündigte die bevorstehende Veröffentlichung des 2023 PRIORITY Report and Tracker an. Dabei handelt es sich um ein interaktives Dashboard, das für Führungskräfte und politische Entscheidungsträger entwickelt wurde, um die globalen Prioritäten der Bürger auf der ganzen Welt zu veranschaulichen und zu interpretieren. Attias betonte: „Die Mission des FII Institute ist einfach: Menschlichkeit. Unsere PRIORITÄT sind die Menschen. Wenn wir den Entscheidungsträgern Zugang zu diesen Ressourcen geben, wird das einen spürbaren, positiven Einfluss auf die Menschheit haben."

Viele der Podiumsdiskussionen des Gipfels konzentrierten sich auf die drängendsten Sorgen der Menschheit und globale Themen wie Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und den Zustand der Weltwirtschaft sowie auf andere Themen wie Kryptowährung, E-Sport und viele mehr. Die persönlichen und virtuellen Teilnehmer/innen hörten auch von führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Technologie, Medien und sogar vom allerersten „Kind des Jahres" des TIME Magazine, das auf die Lernarmut von Kindern auf der ganzen Welt hinwies.

Der Einfluss von Daten zog sich wie ein roter Faden durch die Podiumsdiskussionen, denn die Redner betonten, wie wichtig es ist, Daten zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen, die dann Auswirkungen auf die Menschheit haben. Diese aussagekräftigen Erkenntnisse werden dann genutzt, um das Ziel des Global PRIORITY Summit zu erreichen: einen Leitplan für die Zukunft mit konkreten Handlungsaufforderungen zu erstellen.

Mit der Unterstützung seiner strategischen Partner und aufgrund des überwältigenden Erfolgs des Gipfels und der Möglichkeiten in der Stadt Miami kündigte das FII Institute an, dass es hier im Jahr 2024 einen weiteren jährlichen Gipfel veranstalten wird.

Der vom FII Institute unterstützte Global PRIORITY Summit freut sich morgen auf einen weiteren Tag mit wirkungsvollen Diskussionen.

Informationen zum FII Institute

THE FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE ist eine neue globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Impact on Humanity (Auswirkung auf die Menschheit). Global, integrativ und den Grundsätzen von Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) verpflichtet, fördern wir großartige Ideen aus der ganzen Welt und verwandeln sie in reale Lösungen in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

