Principais conclusões da Cúpula Global PRIORITY do FII Institute - primeiro dia

A Cúpula Global Priority, que reúne líderes mundiais e agentes de mudança internacionais, organizou seu primeiro dia de painéis discutindo as principais preocupações globais e trocando ideias para formular soluções acionáveis para o futuro.

MIAMI, 2 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O primeiro dia da Cúpula Global PRIORITY do FII Institute, com duração de dois dias, que receberá um total de 86 palestrantes de renome mundial, foi movimentado, com mais de 700 representantes. O fórum está alinhado com a iniciativa da cidade de se tornar um centro de tecnologia e inovação e está sendo organizado no Faena Forum em Miami Beach, em parceria com o prefeito da cidade de Miami, Francis X. Suarez.

Richard Attias, CEO do FII Institute, anunciou o futuro lançamento do PRIORITY Report and Tracker de 2023, um painel interativo criado para que líderes e formuladores de políticas visualizem e interpretem as prioridades globais dos cidadãos do mundo todo. Attias destacou: "A missão do FII Institute é simples: a humanidade. Nossa PRIORIDADE é as pessoas. Dar aos tomadores de decisão acesso a esses recursos criará um impacto tangível e positivo na humanidade."

Muitos dos painéis da cúpula se concentraram nas preocupações e questões globais mais urgentes da humanidade, como inflação, aumento do custo de vida e o estado da economia global, bem como em outros tópicos como criptomoedas, e-sports e muitos outros. Os participantes presenciais e virtuais também ouviram líderes mundiais de negócios, governos, univerdidades, sociedade civil, tecnologia, imprensa e até mesmo o primeiro "Kid of The Year" ("Criança do Ano") da TIME Magazine, que destacou a pobreza do ensino vivenciada por crianças em todo o mundo.

A influência dos dados foi um importante tópico em todos os painéis, uma vez que os palestrantes enfatizaram a importância do uso dos dados para orientar decisões que exercerão impacto sobre a humanidade. Em seguida, esses dados impactantes serão utilizados para que se atinja o objetivo da Cúpula Global PRIORITY de criar um roteiro para o futuro com chamadas tangíveis para a ação.

Com o apoio de seus parceiros estratégicos e graças ao enorme sucesso da cúpula e às oportunidades na cidade de Miami, o FII Institute anunciou que realizará outra cúpula anual na cidade em 2024.

A cúpula Global PRIORITY organizada pelo FII Institute espera outro dia de discussões impactantes amanhã.

Sobre o FII Institute

O FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE é uma nova fundação global sem fins lucrativos com uma divisão de investimento e uma agenda: Impacto na Humanidade. Globais, inclusivos e comprometidos com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos mentes brilhantes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas cruciais: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

