Die wohlhabendsten Städte der Welt 2023

LONDON, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Wenn es um die Anzahl der gebietsansässigen Millionäre geht, dominieren Städte in den USA und China die 10 der reichsten Städte der Welt, während nur eine europäische Stadt, nämlich London, auf der Liste 2023 steht, die heute von der internationalen Firma für Investitionsmigration Henley & Partners in Kooperation mit dem globalen Vermögensberatungsunternehmen New World Wealth veröffentlicht wurde.

New York City trägt die Krone mit 340.000 Millionären als die reichste Stadt der Welt, während zwei weitere amerikanische Wohlstandszentren – die San Francisco Bay Area und Los Angeles – auf Platz 3 und 6 landen, mit 285.000 bzw. 205.400 vermögenden Personen (Hinweis: HNWIs, „high-net-worth individuals", sind definiert als diejenigen, die einen investierten Reichtum von mehr als 1 Million USD haben und alle Zahlen auf 100 abgerundet werden).

Tokio, das vor zehn Jahren an der Spitze stand, fällt mit 290.300 Millionären auf den 2. Platz, und London, seit vielen Jahren die reichste Stadt der Welt, fällt mit 258.000 gebietsansässigen HNWIs auf den 4. Platz. Der Stadtstaat Singapur, der weithin als die unternehmensfreundlichste Stadt der Welt und eines der Top-Ziele für abwandernde Millionäre gilt, befindet sich auf dem 5. Platz mit 240.100 Millionären, während Sydney mit 126.900 Millionären auf dem 10. Platz landet. Sydney, das einige der exklusivsten Wohnviertel der Welt beherbergt, hat in den letzten 20 Jahren ein besonders starkes Wohlstandswachstum erlebt. Prognosen zufolge wird Sydney bis 2040 in die Top 5 der reichsten Städte der Welt aufsteigen.

China hat drei Städte in den Top 10: Hongkong (129.500 Millionäre), Peking (128.200) und Shanghai (127.200) belegen die Plätze 7, 8 und 9. Während Peking und Shanghai in den letzten zehn Jahren in der Rangliste aufgestiegen sind, ist Hongkong von Platz 4 im Jahr 2012 auf Platz 7 zurückgefallen.

Dr. Juerg Steffen, CEO von Henley & Partners, sagt: „7 der 10 reichsten Städte der Welt liegen in Ländern, die formale Investitionsmigrationsprogramme anbieten und ausländische Direktinvestitionen im Gegenzug für Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaftsrechte aktiv fördern."

Die USA und China führen auch die Top-10-Liste der am schnellsten wachsenden Städte an, wenn es um die Zahl der ansässigen Millionäre im letzten Jahrzehnt geht. Hangzhou, einer der beliebtesten Ferienorte Chinas, führt die Rangliste mit einem Wachstum der Millionäre von 105 % zwischen 2012 und 2022 an, während Shenzhen und die Hafenstadt Guangzhou mit 98 % bzw. 86 % ebenfalls ein signifikantes Wachstum an HNWI verzeichnen. Die drei am schnellsten wachsenden Millionärs-Hotspots in den USA sind Austin (102 % Wachstum bei den ansässigen HNWIs), West Palm Beach (90 %) und Scottsdale (88 %). Indien hat zwei Städte in den Top 10 – Bengaluru (88 %) und Hyderabad (78 %) – und die letzten beiden Plätze gehen an das kulturelle Zentrum der VAE, Sharjah (84 %), und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam (82 %), welches sich schnell zum nächsten großen Vermögenszentrum Asiens entwickelt.

Der Head of Research von New World Wealth, Andrew Amoils, erklärt, traditionelle Vermögensmagnete hätten in den letzten zehn Jahren ebenfalls ein besonders starkes Wachstum erfahren. „Monaco ist wohl der weltweit beste sicherste Zufluchtsort für Superreiche. Das durchschnittliche Vermögen einer in Monaco lebenden Person beträgt mehr als 10 Millionen USD, was es zur Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Vermögen macht. Es ist auch die teuerste der Welt, mit Wohnungspreisen von über 35.000 USD pro Quadratmeter. Dubai ist ein weiteres führendes internationales Vermögenszentrum, das mit seinen niedrigen Steuersätzen ein Magnet für abwandernde Millionäre aus aller Welt ist. Allein im Jahr 2022 zogen rund 3.500 vermögende Privatpersonen in die Stadt."

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung und den World's Wealthiest Cities Report 2023

SOURCE Henley & Partners