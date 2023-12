Die World Internet of Things Convention 2023 wurde in China eröffnet und der UN-Generalsekretär übermittelte die Botschaft an die Convention

PEKING, 5. Dezember 2023 /PRNewswire / -- Die World Internet of Things Convention 2023, die achte Ausgabe der jährlichen Konferenz, die von der internationalen Organisation „World Internet of Things Convention" ausgerichtet wird, fand kürzlich in Peking statt.

In seiner Botschaft an die World Internet of Things Convention sagte UN-Generalsekretär António Guterres: „In einer vernetzten Welt ist Ihr Thema ‚New Internet of Things, New Economy, New Era' (Neues Internet der Dinge, neue Wirtschaft, neues Zeitalter) ein Zeugnis für die Macht der digitalen Technologien." „Das Internet der Dinge verändert die Industrie und treibt sozioökonomische Veränderungen rund um den Globus voran. Durch den Austausch von Daten in Echtzeit und die Vernetzung von Informationen verbessern IoT-Anwendungen in den Bereichen Transport, Landwirtschaft, Energie und Gesundheitswesen die Lebensqualität und können die Ziele für nachhaltige Entwicklung voranbringen", sagte er.

Herr HE Xuming, Vorsitzender des WIOTC-Exekutivkomitees, stellte fest, dass sich das 5G-Kommunikationsnetz, das das IoT trägt, in Richtung der Entwicklung von 6G, Starlink-Netzwerk, Quanten- und Photonenübertragung bewegen wird. Das Produktionsvolumen der weltweiten digitalen Wirtschaft wird im Jahr 2023 2 Milliarden US-Dollar betragen. Es wird erwartet, dass die Zahl der weltweiten IoT-Verbindungen um mehr als 20 Prozent zunimmt und in diesem Jahr voraussichtlich 18 Milliarden übersteigt. Bis 2030 wird die Zahl dieser Verbindungen auf über 80 Milliarden geschätzt. China ist führend in der nachhaltigen Entwicklung des Aufbaus der IoT-Infrastruktur und der digitalen Wirtschaft. Die Gesamtzahl der 5G-Basisstationen übersteigt in diesem Jahr 3,2 Millionen und die Zahl der IoT-Verbindungen ist um fast 30 Prozent auf 2,3 Milliarden angestiegen. Die IoT-gestützte digitale wirtschaftliche Industrialisierung wird eine neue sozial-ökonomische Landschaft einläuten.

Neben der Eröffnungszeremonie umfasste die Veranstaltung auch ein Botschafterforum, ein World New Economic Forum, ein Forum für internationale Zusammenarbeit und mehr als zehn parallele Sitzungen zu den Themen Industrie, Landwirtschaft, Energie, künstliche Intelligenz, Verkehr, Gesundheitswesen usw., gefolgt von der Gründung Dutzender globaler Industrieausschüsse, die mehrere Sektoren umfassen. Regierungsvertreter aus verschiedenen Ländern und führende Vertreter internationaler Organisationen wie ISO, IEC, ITU und WFEO sprachen auf dem internationalen Kongress, an dem Regierungsvertreter, diplomatische Gesandte und Unternehmensvertreter aus fast 50 Ländern teilnahmen. Der Kongress zählte mehr als 2.000 Teilnehmer vor Ort und 40 Millionen Besucher online. Die Organisation hat auf dem Kongress auch die Initiative „Build the Intelligently Interconnected Global Market of Digital Economy" (Aufbau des intelligent vernetzten globalen Marktes der digitalen Wirtschaft) vorgestellt.

Der diesjährige Kongress ruft die Nationen dazu auf, eine offene Zusammenarbeit anzustreben und gemeinsam am Aufbau einer intelligenten, vollständig vernetzten Welt zu arbeiten.

Medienkontakt: Peijuan Wu, [email protected]