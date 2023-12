La Convention mondiale de l'Internet des objets 2023 a démarré en Chine, le Secrétaire général des Nations unies a envoyé un message à la Convention

BEIJING, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La Convention mondiale de l'Internet des objets 2023, la huitième édition de la conférence annuelle organisée par l'organisation internationale « Convention mondiale de l'Internet des objets », s'est récemment tenue à Beijing.

Dans son message à la Convention mondiale de l'Internet des objets, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : « Dans un monde interconnecté, votre thème "Nouvel Internet des objets, nouvelle économie, nouvelle ère" témoigne de la puissance des technologies numériques. » « L'Internet des objets est en train de remodeler les industries et d'entraîner des changements socio-économiques dans le monde entier. Grâce au partage de données en temps réel et à la mise en réseau des informations, les applications de l'IdO dans les domaines du transport, de l'agriculture, de l'énergie et des soins de santé améliorent la qualité de vie et peuvent faire progresser les objectifs de développement durable », a-t-il mentionné.

M. HE Xuming, président du comité exécutif du WIOTC, a fait observer que le réseau de communication de la 5G portant l'IdO s'orientera vers le développement de la 6G, du réseau Starlink, de la transmission quantique et de la transmission par photons. La taille de la production de l'économie numérique mondiale a atteint 2 milliards de dollars américains en 2023. Les connexions IoT mondiales devraient augmenter de plus de 20 % et dépasser les 18 milliards cette année. D'ici 2030, le nombre de ces connexions devrait dépasser les 80 milliards. La Chine est en tête du développement durable de la construction d'infrastructures IdO et de l'économie numérique, avec un nombre total de stations de base 5G dépassant les 3,2 millions cette année et des connexions IdO augmentant de près de 30 % pour dépasser les 2,3 milliards. L'industrialisation économique numérique alimentée par l'IdO devrait ouvrir la voie à un nouveau paysage socio-économique mondial.

Outre la cérémonie d'ouverture, l'événement comprenait également un forum des ambassadeurs, un nouveau forum économique mondial, un forum de coopération internationale et plus de dix sessions parallèles sur l'industrie, l'agriculture, l'énergie, l'intelligence artificielle, les transports, les soins de santé, etc. Des responsables gouvernementaux de différents pays et des dirigeants d'organisations internationales telles que l'ISO, la CEI, l'UIT et la FMOI ont pris la parole lors de la convention internationale, qui a attiré des responsables gouvernementaux, des envoyés diplomatiques et des représentants d'entreprises de près de 50 pays. La conférence a attiré plus de 2000 participants sur place et 40 millions de personnes en ligne. L'organisation a également lancé l'initiative « Construire le marché mondial intelligemment interconnecté de l'économie numérique » lors de la convention.

La convention de cette année appelle les nations à rechercher une coopération ouverte tout en travaillant ensemble à la construction d'un monde intelligent et totalement interconnecté.

