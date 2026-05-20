Die Zukunft der tragbaren Stromversorgung: UGREEN präsentiert die ultraschlanken Nexode und MagFlow Air Editions für den mühelosen Alltagseinsatz

- Eine neue Kollektion kompakter Ladegeräte und magnetischer Powerbanks vereint volle Ladeleistung für Laptops, reisefreundliche Funktionen und ein ultraschlankes Design, das problemlos in jeden Rucksack passt.

BERLIN, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Consumer Technology, hat heute die Nexode und MagFlow Air Editions vorgestellt, eine neue Serie kompakter Ladegeräte und magnetischer Powerbanks, die auf einer einfachen Idee basieren: enorme Leistung in einer auffallend schlanken Bauform für maximale Mobilität. Die Produktreihe, die am 5. Juni in Europa auf den Markt kommt, umfasst ein 65W-Ladegerät im Taschenformat für Laptops und Mobilgeräte, ein ultraschlankes Wandladegerät für den Einsatz auf engem Raum sowie magnetische Qi2-Powerbanks für schnelles kabelloses Laden unterwegs.

Super-Compact Power to Go

Aktuelle Untersuchungen von UGREEN zeigen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Nutzer für ihren mobilen Lebensstil vor allem auf leichte und leistungsstarke Ladetechnologie setzt. Die Nexode- und MagFlow Air-Modelle wurden speziell entwickelt, um diesen Anforderungen im Alltag gerecht zu werden. Sie schließen die Lücke zwischen Leistung und Mobilität in schlankeren, leichteren Designs, die für den täglichen Unterwegsgebrauch konzipiert sind.

Kompakte Leistung der S-Klasse

Im Mittelpunkt der neuesten Produktreihe steht das Nexode Air 65W-Ladegerät, ein kompaktes GaN-Kraftpaket, das Schnellladen in einem Design bietet, das kleiner ist als ein AirPods-Pro-Case. Das Ladegerät basiert auf der GaNInfinity™-Technologie der nächsten Generation von UGREEN und der Airpyra™-Stapelarchitektur und wurde so entwickelt, dass es in der neuesten Bewertung für kompakte Hochleistungsladegeräte von TÜV SÜD die Leistungsstufe „S" erreicht. Es ist 70 % kleiner als ein Standard-65W-Ladegerät und liefert Hochgeschwindigkeitsladen in einem ultrakompakten Design, das für den täglichen Gebrauch konzipiert ist.

Große Leistung auf engem Raum

Für den Einsatz auf engem Raum bietet das Nexode Air 65W Slim die gleiche 65W-Ladeleistung in einem ultradünnen Design mit einem klappbaren Stecker, während die Unterstützung für intelligente Stromverteilung dazu beiträgt, dass angeschlossene Geräte sicher und effizient mit Strom versorgt werden. Das ultraschlanke Profil liegt bündig an der Wand an und eignet sich ideal für Stellen hinter Möbeln oder neben dem Bett. Dank seines geringen Gewichts sitzt es zudem stabil, auch in lockeren Steckdosen.

Magnetische Energie für schnelles Aufladen

Die MagFlow Air Editions bieten Nutzern eine einfachere Möglichkeit, ihr Smartphone aufzuladen, ohne ein zusätzliches Kabel mittragen zu müssen. Dank Qi2-zertifiziertem kabellosen 15W-Laden und präziser Snap-on-Magnetverbindung haften sie sofort und laden direkt los, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Das 5000mAh-Modell bleibt mit seinem ultraschlanken, kartenähnlichen Design von nur 8,6 mm Dicke leicht und bietet zusätzliche Energie, ohne das Smartphone sperrig zu machen. Für die Nutzung mit mehreren Geräten bietet das 10000mAh-Modell zusätzliche Kapazität und ein ausziehbares USB-C-Kabel, das auch als Trageschlaufe dient. So erhalten Nutzer bei Bedarf schnelleres bidirektionales 30W-Laden und müssen beim Verlassen des Hauses ein Kabel weniger einpacken.

Mit Blick auf Sicherheit und Langlebigkeit werden beide Modelle von ATL-Lithiumzellen mit hoher Energiedichte angetrieben, die 13 Schutzschichten bieten, um die Effizienz zu maximieren und gleichzeitig das Gewicht zu minimieren. Kombiniert mit der DymondCell™-Technologie und der Thermal Guard™-Temperaturregelung sorgen sie für ein optimales Wärmemanagement und erhalten die langfristige Funktionsfähigkeit des Akkus. Die MagFlow Air Editions erfüllen die Handgepäck-Sicherheitsstandards und sind zuverlässige Begleiter für den Alltag, Kurztrips und längere Reisen.

Alltagsgegenstände mit persönlicher Note neu interpretieren

Anlässlich der Produkteinführung bringt UGREEN auch die Idee „Finde Style in den kleinen Dingen" nach Deutschland, um zu zeigen, wie persönliche Technik als Leinwand für Kreativität dienen kann. Im Rahmen der Kampagne startet UGREEN ein europaweites Kunst-Co-Creation-Event, das alle Kreativbegeisterten dazu einlädt, die Air Editions als Ausdrucksfläche für visuelle Gestaltung zu nutzen.

Im Juni wird UGREEN zudem Offline-Workshops in den Cafeteria-Räumen der Technischen Universität Berlin und der Universität der Künste Berlin veranstalten, bei denen Studierende dazu angeregt werden, die Geräte neu zu interpretieren. Ganz im Sinne der Markenphilosophie „Mehr für Dich" möchte UGREEN seine Nutzergemeinschaft dazu befähigen, Produkte über ihre reine Funktionalität hinaus zu betrachten und sie stattdessen als Plattformen für persönliche Kreativität neu zu erfinden.

Die Nexode und MagFlow Air Editions sind ab dem 5. Juni 2026 in Europa über Amazon und die offizielle UGREEN-Website erhältlich. Nexode Air ist ab 34,99 € erhältlich, MagFlow Air ab 49,99 €.

Informationen zu UGREEN

UGREEN ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Consumer Technology. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hält UGREEN an seinen Kernwerten fest: Nutzerorientierung, Aufrichtigkeit und Engagement. Mit einer globalen Präsenz unter der renommierten Marke „UGREEN" erstreckt sich das Geschäft auf über 180 Länder und Regionen und bedient mehr als 300 Millionen Nutzer.

UGREEN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzer weltweit dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten, und damit dem Markenslogan „Mehr für Dich" gerecht zu werden.

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