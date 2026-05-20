L'avenir de l'alimentation portative : UGREEN dévoile les éditions ultraminces Nexode et MagFlow Air pour un transport quotidien sans effort

- Une nouvelle collection de chargeurs compacts et de batteries externes magnétiques, offrant une puissance suffisante pour recharger un ordinateur portable, des fonctionnalités pensées pour les déplacements et un design ultrafin qui se glisse facilement dans un sac.

BERLIN, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, leader mondial de la technologie grand public, a dévoilé aujourd'hui ses éditions Nexode et MagFlow Air : deux nouvelles gammes de chargeurs compacts et de batteries externes magnétiques conçues autour d'une idée simple : offrir une puissance impressionnante dans un format remarquablement fin, pensé pour une portabilité maximale. Prévue pour un lancement en Europe le 5 juin, cette collection comprend un chargeur de poche de 65 W capable de recharger ordinateurs portables et appareils mobiles, un chargeur mural ultrafin idéal pour les espaces restreints, ainsi que des batteries externes magnétiques Qi2 pour une recharge sans fil rapide lors de vos déplacements.

Super-Compact Power to Go

Une étude récente d'UGREEN révèle que plus de la moitié des utilisateurs privilégient désormais des technologies de recharge légères et très puissantes, adaptées à leur mode de vie mobile. Les éditions Nexode et MagFlow Air ont été spécialement conçues pour répondre à ces exigences concrètes, en conciliant puissance et portabilité dans un design plus mince et plus léger, pensé pour les déplacements quotidiens.

Une puissance compacte de grade S

Au cœur de cette nouvelle gamme se trouve le chargeur Nexode Air 65 W, un chargeur compact au nitrure de gallium (GaN) offrant une recharge rapide dans un format plus petit qu'un boîtier d'AirPods Pro. Conçu à partir de la technologie GaNInfinity™ de nouvelle génération d'UGREEN et de l'architecture d'empilage Airpyra™, il vise à obtenir la note de performance Grade S dans la dernière évaluation des dispositifs de recharge compacts à haute puissance de TÜV SÜD. 70 % plus petit qu'un chargeur standard de 65 W, il délivre rapidement une puissance suffisante pour recharger vos appareils, le tout dans un design ultracompact parfaitement adapté aux déplacements quotidiens.

Un chargeur plus fin pour les espaces réduits

Pour les espaces plus restreints, le chargeur Nexode Air Slim 65 W offre la même puissance de charge dans un format ultrafin, avec une prise pliable pour les versions UK et UE. Sa compatibilité avec la distribution intelligente de l'énergie permet d'alimenter plusieurs appareils de manière sûre et efficace. Presque affleurant au mur, son profil ultramince en fait une solution idéale pour les zones exigües, comme derrière un meuble ou à côté d'un lit. Sa conception légère contribue également à sa stabilité, même dans des prises moins bien ajustées.

Une alimentation magnétique pour des recharges rapides

L'édition MagFlow Air offre aux utilisateurs un moyen plus simple de garder leur téléphone bien chargé, sans avoir à s'encombrer les poches de câbles supplémentaires. Grâce à la recharge sans fil certifiée Qi2 de 15 W et à un alignement magnétique précis, les téléphones s'enclenchent et se mettent en charge facilement, que les utilisateurs soient à la maison, au travail ou en déplacement.

Dans un design ultramince de type carte, épais de seulement 8,6 mm, le modèle de 5 000 mAh fournit une alimentation de secours pratique sans alourdir le téléphone. Pour un plus grand nombre d'appareils, le modèle de 10 000 mAh ajoute de la capacité et un câble USB-C détachable qui sert également de sangle de transport pour offrir aux utilisateurs une charge bidirectionnelle de 30 W plus rapide lorsqu'ils en ont besoin, avec un câble en moins.

Dans un souci de sécurité et de longévité, les deux modèles sont alimentés par des cellules au lithium à haute densité ATL, dotées de 13 couches de protection pour une efficacité maximale et un poids minimal, ainsi que de la technologie DymondCell™ et du contrôle de température Thermal Guard™ pour gérer la chaleur et préserver la santé de la batterie à long terme. Pensée pour répondre aux normes de sécurité relatives aux bagages à main, l'édition MagFlow Air propose des accessoires de charge ultracompacts prêts à l'emploi pour le quotidien, les week-ends ou les longs voyages.

Les outils de tous les jours agrémentés d'une touche personnelle

À l'occasion de la sortie des produits, UGREEN lance aussi en Europe le concept « Find Style in the Little Things » (« Trouver son style dans les choses simples »), qui souligne comment la personnalisation de la technologie peut nourrir la créativité. Dans le cadre de cette campagne, UGREEN lancera un événement de cocréation artistique sur tout le continent, en invitant toute personne passionnée par la création à utiliser l'édition Air comme une toile d'expression visuelle.

UGREEN organisera également en juin des ateliers en présentiel dans les cafétérias de l'Université technique et de l'Université des arts de Berlin, invitant les étudiants à réinventer les usages des appareils. Fidèle à sa philosophie de marque « More for You » (« Plus pour vous »), UGREEN souhaite encourager sa communauté à dépasser la simple fonctionnalité des produits pour les envisager comme de véritables plateformes de créativité personnelle.

Les éditions Nexode et MagFlow Air seront disponibles en Europe à partir du 5 juin 2026, sur Amazon et sur le site internet officiel d'UGREEN. Nexode Air est proposé à partir de 34,99 €/29.99 £, et MagFlow Air est proposé à partir de 49,99 €/44,99 £.

À propos d'UGREEN

UGREEN est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies grand public. Depuis sa création en 2012, UGREEN s'attache à défendre ses valeurs fondamentales : concentration sur les besoins des utilisateurs, sincérité et engagement. Présente dans le monde entier sous la célèbre marque « UGREEN », l'entreprise est au service de plus de 300 millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays et régions.

Suivant sa devise de marque « More For You » (« Plus pour vous »), UGREEN se mobilise pour libérer tout le potentiel des utilisateurs dans le monde entier.

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