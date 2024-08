Die zweite Staffel von "China im immateriellen Kulturerbe" setzt ihre spektakuläre Reise fort

BEIJING, 15. August 2024 /PRNewswire/ -- Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von "China im immateriellen Kulturerbe", einer großen Kulturserie, die gemeinsam von der China Media Group und dem Ministerium für Kultur und Tourismus ins Leben gerufen und von CCTV Pioneer Media & Entertainment Co. produziert wurde, geht mit einer neuen Folge weiter.

Diese Folge folgt weiterhin der Produktionsphilosophie "Gedanke + Kunst + Technologie" und bleibt ihrer Aufgabe treu, den Schutz und die Weitergabe des immateriellen Kulturerbes zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf der Pflege der Erben und der Erhellung des zauberhaften Glanzes dieser Schätze liegt. Die Serie nutzt modernste Technologien, darunter "5G + 4K/8K + AI", um die tiefen historischen Wurzeln, die sorgfältige Handwerkskunst, die ethnischen Rhythmen, die chinesische Weisheit und die östliche Ästhetik des immateriellen Kulturerbes zu präsentieren. Es zeigt auf anschauliche Weise die zeitlose und sich ständig verändernde Schönheit dieser Kulturschätze in der neuen Zeit.

Guangxi ist nicht nur reich an natürlichen Ressourcen, sondern auch ein lebendiges Mosaik verschiedener Kulturen, in dem die ethnischen Gruppen der Zhuang, Han, Yao, Miao, Dong, Mulao, Maonan, Hui, Jing, Shui, Yi und Gelao nebeneinander leben. Dieses Zusammentreffen verschiedener ethnischer Kulturen und Kunstformen schafft eine bunte Kulturlandschaft und trägt zum reichen immateriellen Kulturerbe der Region bei. Heute stehen in Guangxi 70 Objekte auf der nationalen Liste des immateriellen Kulturerbes, 1.115 Objekte auf der regionalen Liste und drei dieser Objekte sind in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen worden.

In dieser Folge begleiten Sie die Gastgeber Long Yang, Shan Jixiang - Direktor des Expertenkomitees der Chinesischen Akademie für Kulturgüter und Direktor des Akademischen Komitees des Palastmuseums - sowie den Schauspieler und Sänger Wang Zulan auf ihrer Entdeckungsreise durch das immaterielle Kulturerbe von Guangxi. Gemeinsam besuchen sie das ethnische Dorf in Nannings Qingxiu Mountain Scenic Area und den ersten Hafen der maritimen Seidenstraße in Beihai, wo Sie den einzigartigen Charme des immateriellen Kulturerbes von Guangxi erleben können.

Die Sendung wurde am 10. August um 20:00 Uhr auf CCTV-1 ausgestrahlt, mit exklusiver Online-Premiere auf der CCTV APP und CCTV.com.