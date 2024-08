La deuxième saison de "La Chine dans le patrimoine culturel immatériel" poursuit son voyage spectaculaire

BEIJING, 15 août 2024 /PRNewswire/ -- La deuxième saison très attendue de " La Chine dans le patrimoine culturel immatériel ", une grande série culturelle lancée conjointement par China Media Group et le ministère de la Culture et du Tourisme, produite par CCTV Pioneer Media & Entertainment Co., Ltd, se poursuit avec un nouvel épisode.

Cet épisode continue d'adhérer à la philosophie de production "Pensée + Art + Technologie", restant fidèle à sa mission d'améliorer la protection et la transmission du patrimoine culturel immatériel, en mettant l'accent sur l'éducation des héritiers et la mise en lumière de la brillance enchanteresse de ces trésors. La série utilise des technologies de pointe, notamment "5G + 4K/8K + AI", pour mettre en valeur les racines historiques profondes, l'artisanat méticuleux, les rythmes ethniques, la sagesse chinoise et l'esthétique orientale du patrimoine culturel immatériel. Il présente de manière vivante la beauté intemporelle et en constante évolution de ces joyaux culturels dans la nouvelle ère.

Le Guangxi n'est pas seulement riche en ressources naturelles, c'est aussi une mosaïque vibrante de cultures diverses, où coexistent les groupes ethniques Zhuang, Han, Yao, Miao, Dong, Mulao, Maonan, Hui, Jing, Shui, Yi et Gelao. Cette convergence de multiples cultures ethniques et formes d'art crée un paysage culturel coloré et contribue à l'abondant patrimoine culturel immatériel de la région. Aujourd'hui, le Guangxi compte 70 éléments sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel, 1 115 éléments sur la liste régionale, et trois de ces éléments ont été inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Dans cet épisode, les hôtes Long Yang, Shan Jixiang - directeur du comité d'experts de l'Académie des reliques culturelles de Chine et directeur du comité académique du musée du palais - et l'acteur et chanteur Wang Zulan se lancent dans une exploration du patrimoine culturel immatériel du Guangxi. Ensemble, ils visiteront le village ethnique de la zone panoramique de la montagne Qingxiu à Nanning et le premier port de la route de la soie maritime à Beihai, où vous pourrez découvrir le charme unique du patrimoine culturel immatériel du Guangxi.

L'émission a été diffusée le 10 août à 20h00 sur CCTV-1, avec une première en ligne exclusive sur CCTV APP et CCTV.com.