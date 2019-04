Diesel Fragrances e Neymar Jr. revelam a nova co-criada fragrância

Com cerca de 250 milhões de seguidores nas redes sociais, Neymar Jr. está classificado como uma dAs top 10 celebridades mais famosas no mundo. Seu otimismo implacável, sua boa determinação e sua lealdade com sua família e amigos, fazem dele um verdadeiro exemplo para a geração mais jovem.

Ele é a primeira celebridade do mundo esportivo a ser o rosto da Diesel Fragrance. Um verdadeiro co-piloto, seu papel foi além do que um porta-voz tradicional faz normalmente. Neymar Jr. estava envolvido em todos os aspectos da fragrância, desde sua criação inicial até a história da campanha, que logo será revelada, incluindo a garrafa, o sumo e o anúncio recente no Instagram.

"Eu participei das decisões mais importantes," disse Neymar Jr."Tinha de ser uma fragrância ousada e também relacionada ao que eu gosto. Eu queria uma fragrância contando a minha própria história e o que a coragem significa para mim."

O lançamento coincide com a primeira decada de Neymar Jr. como um atleta profissional e também marca o 10º aniversário da Only the Brave, a fragrância da Diesel para homens. De acordo com Neymar Jr., "Você tem que ter coragem na vida, se você quiser conquistar grandes coisas, não importa a área profissional em que você está."

A campanha completa, estrelando Neymar Jr. em seu espírito brincalhão, estreará no dia 19 de maio.

Siga a história no @dieselfragrances.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/876124/Diesel_Fragrances_Neymar_Jr.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/713737/Diesel_Parfums_Logo.jpg

FONTE Diesel Fragrances

