Neymar Jr. e Diesel Fragrances presentarán una fragancia creada en conjunto

Con cerca de 250 millones de seguidores en las redes sociales, Neymar Jr. se encuentra entre las 10 celebridades más famosas del mundo. Su incansable optimismo, su tranquila determinación y su lealtad a familiares y amigos lo convierten en un verdadero modelo para la generación joven.

Él es la primera celebridad del mundo de los deportes que representa una fragancia Diesel. Un verdadero copiloto, su papel en gran medida supera el de un representante tradicional. Neymar Jr. se involucró en todos los aspectos de la fragancia, desde su creación inicial hasta la historia de la campaña que pronto se dará a conocer, e incluyendo el frasco, el contenido, el reciente anuncio en Instagram.

"Participé en las decisiones más importantes", declaró Neymar Jr. "Tenía que ser una fragancia atrevida, y también tenía que estar relacionada con lo que me gusta. Quería una fragancia que contara mi propia historia y lo que la valentía significa para mí".

La presentación coincide con el primer decenio de Neymar Jr. como deportista profesional, y también conmemora el décimo aniversario de Only The Brave, la distintiva fragancia de Diesel para hombres. Según Neymar Jr.: "Debes tener valentía en la vida si quieres lograr grandes cosas, no importa en qué campo profesional estés".

La campaña íntegra, con la participación estelar de un alegre Neymar Jr., debutará el 19 de mayo.

FUENTE Diesel Fragrances

