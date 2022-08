Digimarc publica sus resultados financieros del segundo trimestre de 2022

BEAVERTON, Ore., 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ha publicado los resultados financieros del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2022.

Resultados financieros del segundo trimestre de 2022

Los ingresos del segundo trimestre de 2022 aumentaron un 23% hasta llegar a los 7,7 millones de dólares en comparación con los 6,3 millones de dólares del segundo trimestre de 2021. El aumento de los ingresos refleja principalmente la contribución de los ingresos por suscripciones y servicios posteriores a la adquisición de EVRYTHNG Product Cloud y 0,6 millones de dólares de mayor servicio ingresos de los proyectos de reciclaje HolyGrail 2.0, parcialmente compensados por 0,3 millones de dólares menos de ingresos por suscripción como resultado de la extinción de nuestro producto Piracy Intelligence. Los cambios en los tipos de cambio de moneda extranjera también afectaron negativamente a los ingresos del período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2022.

La ganancia bruta para el segundo trimestre de 2022 disminuyó un 5% hasta llegar a los 4,0 millones de dólares en comparación con 4,2 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. La disminución en la ganancia bruta se debió principalmente a 1,1 millones de dólares de gastos de amortización reconocidos en el activo intangible de tecnología desarrollada adquirido en EVRYTHNG adquisición, parcialmente compensado por mayores ingresos por suscripciones y servicios.

La ganancia bruta no GAAP para el segundo trimestre de 2022 aumentó un 21% hasta alzanzar 5,5 millones de dólares en comparación con 4,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021.

Los gastos operativos para el segundo trimestre de 2022 disminuyeron un 4% hasta alcanzar 18,9 millones de dólares en comparación con 19,7 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. La disminución refleja principalmente 7,5 millones de dólares de costes reconocidos en el segundo trimestre de 2021 asociados con el Acuerdo de Separación que celebramos con nuestro exconsejero delegado en abril de 2021 y los costes de indemnización incurridos con los cambios organizacionales que hicimos en junio de 2021, parcialmente compensados por 4,2 millones de dólares de gastos operativos posteriores a la adquisición de EVRYTHNG y 2,5 millones de dólares de costes de compensación más altos debido a una mayor cantidad de personal y ajustes de compensación anual.

Los gastos operativos no GAAP para el segundo trimestre de 2022 aumentaron 2,4 millones de dólares hasta llegar a los 15,0 millones de dólares en comparación con 12,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021.

La pérdida neta para el segundo trimestre de 2022 fue de 14,6 millones de dólares o (0,75) dólares de pérdida por acción ordinaria en comparación con 15,4 millones de dólares o (0,94) dólares de pérdida por acción ordinaria en el segundo trimestre de 2021.

La pérdida neta no GAAP para el segundo trimestre de 2022 fue de 9,2 millones de dólares o (0,47) dólares de pérdida por acción ordinaria en comparación con 8,0 millones de dólares o (0,49) dólares de pérdida por acción ordinaria en el segundo trimestre de 2021.

A 30 de junio de 2022, el efectivo, los equivalentes de efectivo y los valores negociables totalizaron 68,4 millones de dólares en comparación con 41,6 millones de dólares al 31 de diciembre de 2021.

Conferencia telefónica

Digimarc realizará una conferencia telefónica hoy (miércoles 3 de agosto de 2022) para discutir estos resultados y proporcionar una actualización sobre las condiciones del mercado y la ejecución de la estrategia.

La conferencia telefónica se transmitirá en vivo y estará disponible para su reproducción aquí y en la sección de inversores del sitio web de la compañía. El guión de la llamada en conferencia también se publicará en el sitio web de la compañía poco antes de la llamada.

Para aquellos que deseen llamar por teléfono para hacer una pregunta, marque el número a continuación al menos cinco minutos antes de la hora de inicio programada:

Número gratuito: 877-407-0832

Número internacional: +1 201-689-8433

ID de conferencia: 13731423

Si tiene alguna dificultad para conectarse con la conferencia telefónica, comuníquese con Lara Burhenn.

Declaraciones prospectivas

A excepción de la información histórica contenida en este comunicado, los asuntos descritos en este comunicado contienen varias "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones a futuro incluyen declaraciones identificadas por terminología como "hará", "debería", "espera", "estima", "predice" y "continúa" u otras derivaciones de estos u otros términos comparables. Estas declaraciones a futuro son declaraciones de la opinión de la gerencia y están sujetas a varias suposiciones, riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias. Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones de este comunicado como resultado de cambios en los factores económicos, comerciales y reglamentarios. La información más detallada sobre los factores de riesgo que pueden afectar los resultados reales se describe en el Formulario 10-K de la compañía para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021 y en los informes periódicos posteriores presentados ante la SEC. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que reflejan las opiniones de la gerencia solo a la fecha de este comunicado.

Salvo que lo exija la ley, Digimarc no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que puedan surgir después de la fecha de este comunicado.

Medidas financieras no GAAP

Este comunicado de prensa contiene las siguientes medidas financieras no GAAP: utilidad bruta no GAAP, margen de utilidad bruta no GAAP, gastos operativos no GAAP, pérdida neta no GAAP y pérdida no GAAP por acción ordinaria (diluida). Vea a continuación una conciliación de cada medida financiera no GAAP con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Estas medidas financieras no GAAP son una medida importante de nuestro rendimiento operativo porque permiten a la gerencia, los inversionistas y los analistas evaluar y evaluar nuestros resultados operativos principales de un período a otro después de eliminar las actividades no recurrentes y no monetarias que afectan la comparabilidad. Nuestra administración utiliza estas medidas financieras que no son GAAP para evaluar su toma de decisiones financieras y operativas y como un medio para evaluar las comparaciones de un período a otro.

Digimarc cree que proporcionar estas medidas financieras no GAAP, junto con la conciliación con GAAP, ayuda a la gerencia y los inversores a hacer comparaciones entre nosotros y otras empresas. Al realizar cualquier comparación con otras empresas, los inversores deben ser conscientes de que las empresas utilizan diferentes medidas no GAAP para evaluar su rendimiento financiero. Los inversores deben prestar mucha atención a la definición específica que se utiliza y a la conciliación entre dichas medidas y las medidas GAAP correspondientes proporcionadas por cada empresa según las normas aplicables de la SEC. Estas medidas financieras no GAAP no son medidas de rendimiento financiero o liquidez según GAAP. Para facilitar una comprensión clara de sus resultados operativos históricos consolidados, los inversores deben examinar las medidas financieras no GAAP de Digimarc junto con su información financiera histórica GAAP, y los inversores no deben considerar las medidas financieras no GAAP de forma aislada o como sustitutos de las medidas de rendimiento. calculado de acuerdo con GAAP. Las medidas financieras que no son GAAP deben verse como complementarias y no como alternativas a las medidas financieras GAAP. Las medidas financieras que no son GAAP pueden no ser indicativas de los resultados operativos históricos de la Compañía ni pretenden predecir los posibles resultados futuros.

Digimarc Corporation

Información de la cuenta de resultados consolidada

(en miles, excepto cantidades por acción)

(Sin auditar)





Información para tres meses



Información para seis meses





30 de junio,



30 de junio,



30 de junio,



30 de junio,





2022



2021



2022



2021

Ingresos:































Servicio

$ 4.503



$ 3.791



$ 8.123



$ 7.575

Suscripción



3.244





2.487





7.035





5.403

Ingresos totales



7.747





6.278





15.158





12.978

Coste de ingresos:































Servicio (1)



1.744





1.515





3.575





3.085

Suscripción (1)



886





534





1.928





1.325

Gasto de amortización de activos intangibles adquiridos



1.120





—





2.314





—

Coste total de ingresos



3.750





2.049





7.817





4.410

Beneficio bruto































Servicio (1)



2.759





2.276





4.548





4.490

Suscripción (1)



2.358





1.953





5.107





4.078

Gasto de amortización de activos intangibles adquiridos



(1.120)





—





(2.314)





—

Beneficio bruto total



3.997





4.229





7.341





8.568

Margen de beneficio bruto:































Total



52 %



67 %



48 %



66 % Servicio (1)



61 %



60 %



56 %



59 % Suscripción (1)



73 %



79 %



73 %



75 %

































Gastos de operaciones:































Ventas y marketing



8.073





6.277





16.018





11.218

Investigación, desarrollo e ingeniería



6.065





4.213





12.156





8.344

Generales y administrativos



4.487





9.175





10.895





12.668

Gasto de amortización de activos intangibles adquiridos



321





—





663





—

Deterioro de activos por derecho de uso arrendado y mejoras a locales arrendados



—





—





574





—

Gastos de operaciones totales



18.946





19.665





40.306





32.230



































Pérdida de operaciones



(14.949)





(15.436)





(32.965)





(23.662)

Otros ingresos, neto



93





18





89





28

Pérdida antes de impuestos sobre la renta



(14.856)





(15.418)





(32.876)





(23.634)

Beneficio (provisión) por impuestos sobre la renta



217





(4)





456





(10)

Pérdida neta

$ (14.639)



$ (15.422)



$ (32.420)



$ (23.644)



































Pérdida por acción común:































Pérdida por acción ordinaria — básica

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Pérdida por acción ordinaria — diluida

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación — básico



19.539





16.430





18.448





16.382

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación — diluido



19.539





16.430





18.448





16.382



































(1) El coste de los ingresos, la utilidad bruta y el margen de utilidad bruta para el Servicio y la Suscripción excluyen los gastos de amortización de los activos intangibles adquiridos.



Digimarc Corporation

Conciliación de GAAP con medidas financieras no GAAP

(en miles, excepto cantidades por acción)

(sin auditar)









Información de tres meses



Información de seis meses





30 de junio,



30 de junio,



30 de junio,



30 de junio,





2022



2021



2022



2021

Beneficio bruto GAAP

$ 3.997



$ 4.229



$ 7.341



$ 8.568

Amortización de activos intangibles adquiridos



1.120





—





2.314





—

Amortización y cancelación de otros activos intangibles



144





144





285





286

Compensación basada en acciones



265





178





466





351

Beneficio bruto no GAAP

$ 5.526



$ 4.551



$ 10.406



$ 9.205

Margen de beneficio bruto no GAAP



71 %



72 %



69 %



71 %



































Gastos operativos GAAP

$ 18.946



$ 19.665



$ 40.306



$ 32.230

Depreciación y cancelación de propiedad y equipamiento



(330)





(354)





(720)





(717)

Amortización de activos intangibles adquiridos



(321)





—





(663)





—

Amortización y cancelación de otros activos intangibles



(29)





(24)





(59)





(59)

Amortización de activos por derecho de uso en régimen de arrendamiento operativo



(249)





(122)





(520)





(240)

Compensación basada en acciones



(3.009)





(6.559)





(5.276)





(8.396)

Deterioro de activos por derecho de uso arrendado y mejoras a locales arrendados



—





—





(574)





—

Gastos relativos a adquisiciones



(3)





—





(447)





—

Gastos operativos no GAAP

$ 15.005



$ 12.606



$ 32.047



$ 22.818



































Pérdida neta GAAP

$ (14.639)



$ (15.422)



$ (32.420)



$ (23.644)

Ajustes totales para beneficio bruto



1.529





322





3.065





637

Ajustes totales para gastos operativos



3.941





7.059





8.259





9.412

Pérdida neta no GAAP

$ (9.169)



$ (8.041)



$ (21.096)



$ (13.595)



































Pérdida GAAP por acción común (diluida)

$ (0.75)



$ (0.94)



$ (1.76)



$ (1.44)

Pérdida neta no GAAP

$ (9.169)



$ (8.041)



$ (21.096)



$ (13.595)

Pérdida no GAAP por acción común (diluida)

$ (0,47)



$ (0,49)



$ (1,14)



$ (0,83)



Digimarc Corporation

Información del balance consolidado

(en miles)

(sin auditar)





30 de junio,



31 de diciembre,





2022



2021

Activos















Activos corrientes:















Efectivo y equivalentes de efectivo (1)

$ 47.051



$ 13.789

Valores negociables (1)



21.339





19.537

Cuentas comerciales por cobrar, neto



5.870





6.368

Préstamo por cobrar de parte relacionada



—





2.001

Otros activos corrientes



4.655





2.316

Activos corrientes totales



78.915





44.011

Valores negociables (1)



—





8.292

Propiedad y equipamiento, neto



2.882





2.875

Intangibles, neto



37.984





6.611

Plusvalía



6.325





1.114

Lease right of use assets



5.476





1.300

Otros activos



1.172





673

Activos totales

$ 132.754



$ 64.876



















Pasivos y patrimonio de los accionistas















Pasivos corrientes:















Cuentas por pagar y otros pasivos acumulados

$ 7.549



$ 4.727

Ingresos diferidos



3.581





2.989

Pasivos corrientes totales



11.130





7.716

Pasivos de arrendamiento a largo plazo



6.120





1.028

Otros pasivos a largo plazo



225





752

Pasivos totales



17.475





9.496



















Patrimonio de los accionistas:















Acciones preferentes



50





50

Acciones comunes



20





17

Capital pagado adicional



357.509





261.324

Déficit acumulado



(238.431)





(206.011)

Otra pérdida integral acumulada



(3.869)





—

Patrimonio total de los accionistas



115.279





55.380



















Pasivo total y patrimonio neto

$ 132.754



$ 64.876



















(1) El efectivo agregado, equivalentes de efectivo y valores negociables fue de 68.390 $ y 41.618 $ al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, respectivamente.



Digimarc Corporation

Información de flujo de efectivo consolidado

(en miles)

(sin auditar)





Información de seis meses





30 de junio,



30 de junio,





2022



2021

Flujos de efectivo de actividades operativas :















Pérdida neta

$ (32.420)



$ (23.644)

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades operativas:















Depreciación y cancelación de propiedad y equipamiento



720





717

Amortización de activos intangibles adquiridos



2.977





—

Amortización y cancelación de otros activos intangibles



344





345

Amortización de activos por derecho de uso en régimen de arrendamiento operativo



520





240

Amortización de primas netas (descuentos) en valores negociables



—





(498)

Compensación basada en acciones



5.742





8.747

Deterioro de activos por derecho de uso arrendado y mejoras a locales arrendados



574





—

Cambios en activos y pasivos operativos:















Cuentas comerciales por cobrar



1.776





(950)

Otros activos corrientes



(600)





392

Otros activos



(568)





(19)

Cuentas por pagar y otros pasivos acumulados



(2.881)





1.859

Ingresos diferidos



(1.043)





(331)

Pasivo por arrendamiento y otros pasivos a largo plazo



(808)





656

Efectivo neto utilizado en actividades operativas



(25.667)





(12.486)



















Flujos de efectivo de actividades de inversión :















Efectivo neto pagado por adquisición



(3.512)





—

Adquisición de propiedad y equipamiento



(716)





(569)

Costes de patente capitalizados



(271)





(290)

Cobros por vencimientos de valores negociables



11.148





49.722

Compras de valores negociables



(4.908)





(30.941)

Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión



1.741





17.922



















Flujos de efectivo de actividades financieras :















Emisión de acciones comunes, neto de costes de emisión



58.220





—

Compra de acciones comunes



(974)





(3.774)

Reembolso del préstamo



(17)





—

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación



57.229





(3.774)

Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo



(41)





—

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (2)

$ 33.262



$ 1.662





































Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables al inicio del período



41.618





77.728

Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables al final del período



68.390





61.107

(2) Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables

$ 26.772



$ (16.621)



