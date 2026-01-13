Diginius ist jetzt anerkannter TikTok-Vertriebspartner

LONDON, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das in London ansässige SaaS-Unternehmen Diginius freut sich, bekanntzugeben, dass es jetzt offiziell ein Marketing Technology Badge im TikTok Marketing Partner Program besitzt.

In der Kategorie Marketingtechnologie des TikTok Marketing Partner Program werden die besten Unternehmen ausgezeichnet, die nachweislich Lösungen für TikTok-Kampagnen, deren Ausführung und Optimierung entwickelt haben.

Als ausgewiesener Marketing Technology Partner unterstützt Diginius Marken bei der Maximierung ihrer Leistung durch fortschrittliche Kampagnenmanagement-Tools, strategisches Fachwissen und die nahtlose Integration mit TikTok-Tools. Werbetreibende vertrauen auf Diginius, wenn es darum geht, Kampagnen effizient zu skalieren, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen und den vollen Wert von TikTok-Medieninvestitionen zu erschließen.

„Ich sehe diese Auszeichnung als einen echten Beweis für die globale Reichweite, die technischen Fähigkeiten und die Partnerbeziehungen von Diginius", sagte Nate Burke, CEO von Diginius. „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Agenturpartnern dabei zu helfen, mit TikTok zu wachsen."

„TikTok baut seine Messfunktionen kontinuierlich aus und bietet so mehr verwertbare Erkenntnisse für seine TikTok-Kampagnen", so Lorry Destainville, Global Head of Product Partnerships bei TikTok. „Kunden wollen zunehmend die Rolle von TikTok in ihrem effektiven Marketing-Mix verstehen. Die User Journey ist nicht linear, und Media-Mix-Modelle bieten eine ganzheitlichere Sicht auf umsatzsteigernde Erkenntnisse. Durch die Zusammenarbeit mit einem unserer geprüften Marketingpartner können Werbetreibende die Medieneffektivität von TikTok im Verhältnis zu ihrem Medienmix besser verstehen und diese Erkenntnisse für bessere Geschäftsergebnisse nutzen."

