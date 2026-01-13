La société Diginius désormais reconnue partenaire commercial de TikTok

LONDRES, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La société de logiciel à la demande (SaaS) basée à Londres Diginius a le plaisir d'annoncer qu'elle dispose à présent d'un badge attestant la qualité de sa technologie de marketing dans le cadre du programme de partenaires commerciaux de TikTok.

La catégorie « Technologie de marketing » du programme de partenaires commerciaux de TikTok récompense les meilleures entreprises qui bénéficient d'une expérience avérée dans la création de solutions pour les campagnes menées sur TikTok, leur exécution et leur optimisation.

Partenaire reconnu pour sa technologie de marketing, Diginius aide les marques à améliorer au maximum leurs performances grâce à ses outils perfectionnés de gestion de campagne, à ses compétences stratégiques et à une intégration fluide avec les outils de TikTok. Les annonceurs font confiance à Diginius pour développer efficacement leurs campagnes, obtenir des résultats commerciaux quantifiables et tirer pleinement parti de leurs investissements dans les médias TikTok.

« Je considère ce badge comme un véritable témoignage du rayonnement mondial de Diginius, de ses capacités techniques et de ses relations avec ses partenaires », a déclaré Nate Burke, directeur général de Diginius. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de contribuer à la croissance de nos agences partenaires grâce à TikTok. »

« TikTok renforce en permanence ses capacités de mesure, ce qui permet de fournir davantage d'informations exploitables pour les campagnes TikTok », a expliqué Lorry Destainville, responsable mondial des partenariats relatifs aux produits chez TikTok. « Les clients cherchent de plus en plus à comprendre le rôle général de TikTok dans l'efficacité de leur mix marketing. Le parcours de l'utilisateur n'est pas linéaire, et les modèles de combinaison marketing proposent une vision plus globale des informations génératrices de revenus. En travaillant avec l'un de nos partenaires commerciaux approuvés, les annonceurs sont à même de mieux comprendre l'efficacité médiatique de TikTok par rapport à leur combinaison marketing, et peuvent se servir de ces indications pour consolider leurs résultats commerciaux. »

