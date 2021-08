Digitale Anlageplattform Aspen Digital beschafft 8,8 Mio. USD in Pre-A-Finanzierung unter der Leitung von RIT Capital Partners und Liberty City Ventures

Aspen Digital bietet Vermögensverwaltern eine innovative und komplette Lösung, um in digitale Assets zu investieren und die Portfolios ihrer Kunden mit nur einem Klick zu verwalten. Die einzigartige All-in-One-Plattform zielt darauf ab, die Schwachstellen anzugehen, mit denen traditionelle Anleger, die neu im Bereich Investitionen in digitale Vermögenswerte sind, konfrontiert sind – vom zeitaufwändigen Prozess der Auswahl geeigneter Börsen und Wallets bis hin zu wiederkehrenden Compliance-Verfahren und mühsamer Verfolgung von Portfolios über unterschiedliche Plattformen.

Über ein einziges Konto mit einem einfachen Onboarding-Prozess bündelt Aspen Digital wichtige Angebote von Dutzenden führender Digital-Asset-Dienstleister wie FTX, Celsius Network, Hex Trust und anderen zusammen und zentralisiert sie. Über ihr Konto können institutionelle Kunden Trades ausführen, die Rendite steigern und Anlagestrategien automatisieren. Aspen Digital bietet auch Reporting, Risikomanagement, Markteinblicke und Custody-Lösungen für Kundenportfolios.

Die neuen Mittel werden eingesetzt, um das Kernteam zu erweitern und neue Büros in wichtigen Finanzzentren aufzubauen. Zusätzlich zu seinem derzeitigen Büro in Hongkong soll im Laufe dieses Jahres ein zweiter Hauptsitz in London hinzukommen, um den Kunden in Europa und dem Nahen Osten einen besseren Service zu bieten. Aspen Digital plant außerdem die Einrichtung eines Büros in Singapur, das sich an den südostasiatischen Markt richtet.

Yang He, Mitbegründer und CEO von Aspen Digital, erklärte: „Ich danke unseren Investoren, die an unsere Mission glauben, die Welt der digitalen Assets zugänglicher zu machen. Wir freuen uns, unsere Plattform noch in diesem Jahr international auf den Markt zu bringen und Vermögensverwaltern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, ihre Kunden im neuen Digital-Asset-Markt besser und mit Zuversicht zu bedienen."

Emil Woods, Gründungspartner von Liberty City Ventures, erklärte: „Wir freuen uns sehr, mit einem der besten technischen und geschäftlichen Teams im Bereich Blockchain und Krypto zusammenzuarbeiten. Die Aspen Digital-Plattform ist eine schlüsselfertige Lösung für Anlageberater, die digitale Assets im Auftrag ihrer Kunden verwalten. Die Einführung ist ein wichtiger Schritt, um diese leistungsstarke und transformative Anlageklasse dieser besonders bedeutenden Investorenbasis zugänglich zu machen."

Matt Cheng, ein Gründungspartner von Cherubic Ventures, sagte: „Bei Cherubic Ventures suchen wir nach neuen Unternehmen und Unternehmensgründungen, die Branchen verändern. Aspen Digital verändert den Markt für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte und wir glauben, dass es die ultimative Lösung für diesen Markt ist."

Martin Sabine, Vorsitzender von Somerley Capital, erklärte: „Somerley Capital ist seit über 30 Jahren ein vertrauenswürdiger Finanzberater börsennotierter Unternehmen in Hongkong und China. Wir kennen deren Bedürfnisse und sehen die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen in der neuen Welt der digitalen Vermögenswerte. Wir glauben, dass die dem Aspen Digital-Team innewohnende digitale DNA es uns ermöglichen wird, uns dem Trend der digitalen Transformation anzuschließen, den die etablierten Finanzinstitutionen verfolgen."

Informationen zu Aspen Digital

Aspen Digital ist ein führendes Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Masseneinführung digitaler Vermögenswerte voranzutreiben. Das Unternehmen bietet eine digitale Vermögensverwaltungslösung für Vermögensverwalter, Institutionen und anspruchsvolle Investoren. Aspen Digital wurde 2021 von Innovatoren im Bereich Digital Assets und Asset Management-Veteranen der Everest Ventures Group („EVG") und von TT Bond Partners („TTB") gegründet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aspendigital.co/

Informationen zur Everest Ventures Group (EVG)

EVG ist eine weltweit tätige Digital-Assets-Gruppe mit großer Präsenz in Asien, Südostasien und Afrika. EVG wurde 2018 von einem Konsortium renommierter asiatischer Familien und Mischkonzerne gegründet und ist ein aktiver Investor und Venture Builder in der Digital-Assets-Branche. EVG hat die Krypto-Investitionsplattformen Kikitrade und Vibra, der größte Aktionär des chinesischen Krypto-Mediums BlockTempo, mitbegründet

Informationen zu TT Bond Partners (TTB) TTB ist eine kleine Beratungs- und Investmentfirma, die von Finanzexperten mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bei Goldman Sachs, Merrill Lynch, RBS und CLSA gegründet wurde und über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Strukturierung und Anlagen in Asien und der westlichen Welt verfügt. TTB hat seinen Hauptsitz in Hongkong und ist auf die Bereitstellung von Unternehmensfinanzierungen, Wachstumskapital- und Vermögenslösungen spezialisiert. Darüber hinaus investiert TTB strategisch aus eigener Bilanz.

Für Presseanfragen

Rubio Chan

Culture Lab

[email protected]

+852 6102 9223

