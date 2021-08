Platform voor beheer van digitale activa Aspen Digital haalt $ 8,8 miljoen aan voorfinanciering op onder leiding van RIT Capital Partners en Liberty City Ventures

Aspen Digital biedt een innovatieve totaaloplossing voor vermogensbeheerders om te beleggen in digitale activa en de portefeuilles van hun klanten met één druk op een knop te beheren. Het unieke, all-in-one platform is bedoeld om de pijnpunten aan te pakken waar traditionele beleggers die net beginnen met beleggen in digitale activa, last van hebben. Denk aan het tijdrovende proces om geschikte valuta en wallets uit te zoeken, maar ook aan terugkerende nalevingsprocedures en het moeizaam volgen van portefeuilles op meerdere platforms.

Door middel van een enkel account met een simpel registratieproces brengt Aspen Digital het belangrijke aanbod van tientallen toonaangevende service providers van digitale activa op een centrale plaats bij elkaar, waaronder FTX, Celsius Network, Hex Trust en andere. Via hun account kunnen institutionele klanten transacties uitvoeren, meer rendement halen en beleggingsstrategieën automatiseren. Aspen Digital biedt tevens klantenportefeuillerapportage, risicobeheer, marktinzichten en bewaaroplossingen.

De nieuwe fondsen worden gebruikt om het kernteam uit te breiden en nieuwe kantoren op te zetten in belangrijke financiële hubs. Naast het bestaande kantoor in Hong Kong, wordt er later dit jaar een hoofdkantoor in Londen geopend voor klanten in Europa en het Midden-Oosten. Aspen Digital is ook van plan om vanuit een kantoor in Singapore de Zuidoost-Aziatische markt aan te boren.

Yang He, medeoprichter en CEO van Aspen Digital, liet weten: "Ik ben onze investeerders dankbaar. Ze geloven in onze missie om de wereld van de digitale activa toegankelijker te maken. We zijn verheugd om ons platform later dit jaar op internationaal niveau te lanceren om vermogensbeheerders overal ter wereld te helpen hun klanten in de nieuwe digitale activamarkt met vertrouwen beter van dienst te zijn."

Emil Woods, oprichter en partner van Liberty City Ventures, liet weten: "Het is geweldig om samen te werken met een van de beste technische en zakelijk onderlegde teams op het gebied van blockchain en crypto. Het Aspen Digital-platform is een kant-en-klare oplossing waarmee beleggingsadviseurs namens hun klanten digitale activa kunnen beheren. De lancering is een belangrijke stap om deze krachtige en transformatieve activaklasse toegankelijk te maken voor deze bijzonder significante investeerdersgroep."

Matt Cheng, een oprichter en partner bij Cherubic Ventures, liet weten: "Bij Cherubic Ventures zijn we op zoek naar ondernemingen en start-ups die sectoren transformeren. Aspen Digital is een bedrijf dat de markt voor digitaal activabeheer transformeert en wij geloven dat het de ultieme oplossing voor deze markt is."

Martin Sabine, Voorzitter van Somerley Capital, liet weten, "Somerley Capital is al 30 jaar een vertrouwd financieel adviseur van beursgenoteerde bedrijven in Hong Kong en China. We begrijpen hun behoeften en zien de groeiende vraag naar diensten in de nieuwe wereld van digitale activa. Wij geloven dat het deskundige DNA van het team van Aspen Digital ons in staat zal stellen om ons aan te sluiten bij de digitale transformatie die op gang komt onder reguliere financiële instellingen."

Over Aspen Digital

Aspen Digital is een toonaangevend bedrijf op het gebied van technologie en financiële diensten met een missie om de adoptie van digitale activa op grote schaal te versnellen. Het bedrijf biedt vermogensbeheerders, instellingen en ervaren beleggers een oplossing voor het beheer van digitale activa. Aspen Digital is in 2021 opgericht door digitale activavernieuwers en ervaren vermogensbeheerders bij Everest Ventures Group ("EVG") en TT Bond Partners ("TTB").

Kijk voor meer informatie op https://www.aspendigital.co/

Over Everest Ventures Group (EVG)

EVG is een wereldwijde digitale activagroep met sterke wortels in Azië-Stille Oceaan, Zuidoost-Azië en Afrika. Het in 2018 opgerichte bedrijf wordt gesteund door een consortium van bekende Aziatische families en conglomeraten en is een actieve belegger en ondernemingsbouwer in de digitale activasector. EVG was medeoprichter van crypto-beleggingsplatforms Kikitrade en Vibra, dat tevens de grootste aandeelhouder is van de Chinese crypto-media BlockTempo.

Over TT Bond Partners (TTB) TTB is een gespecialiseerde advies- en investeringsmaatschappij die is opgericht door financiële experts met meer dan 15 jaar ervaring bij Goldman Sachs, Merrill Lynch, RBS en CLSA, met een uitgebreide structurerings- en investeringservaring in Azië en het westen. TTB heeft het hoofdkantoor in Hong Kong, is gespecialiseerd in het leveren van bedrijfsfinanciën, groeikapitaal en diensten voor vermogensoplossingen en belegt strategisch vanuit de eigen balans.

