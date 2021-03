Digitale transformatie van ACE Money Transfer

MANCHESTER, Engeland, 12 maart 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer heeft de laatste stap gezet om een volledig digitaal bedrijf te worden. Sinds 1 maart 2021 ACE is 100% online.

ACE heeft zijn systeem geherstructureerd en eindelijk zijn doel bereikt om alle bedrijfsvoering te digitaliseren. Dit is een tijd van verandering, een transformatie die hogere normen stelt aan het overboeken van geld.

Het grootste voordeel van digitale transformatie is het veranderen van de manier waarop men denkt. Er is geen alternatief voor digitalisering en visionaire bedrijven zoeken altijd naar nieuwe opties die hun klanten geweldig vinden.

ACE zet de transformatie stevig voort en kijkt specifiek naar waarin het uitblinkt. Het bedrijf is er sterk van overtuigd dat geen enkele digitale strategie compleet is zonder geavanceerde technologie en ACE Technology lijkt geavanceerd en sneller dan ooit tevoren.

Rashid Ashraf, de CEO van ACE Money Transfer, zei: "Wij geloven in geavanceerde technologie en hebben geïnvesteerd om de technologische aspecten van elke klant te onderzoeken. De toekomst heeft veel te bieden."

Van kleine tot grote transacties, technologie is een integraal onderdeel geweest van wat men doet en hoe men het doet. Met simpele klikken op smartphones of laptops kan men binnen enkele seconden verbinding maken met de gewenste wereld.

Het digitaal overboeken van geld zonder tussenkomst van andere partijen ervaren klanten als voordeel. Bovendien is dit een positieve keerzijde in termen van de naleving van maatregelen en online bestellingen als gevolg van COVID-19 en ACE richt zich op het mogelijk maken van realtime digitale betalingen voor klanten.

Door ACE online te gebruiken, hoeft de gebruiker niet meer naar een tussenpersoon te gaan en geen contant geld meer op zak te hebben. Voorheen werkte ACE jarenlang met tussenpersonen. ACE nam echter het initiatief om de sprong te wagen en contant geld volledig uit te bannen. Deze manoeuvre laat zien dat ACE niet alleen nu, maar voor de lange termijn een titaan wil worden in de geldtransfersector.

Bedrijven moeten zich aanpassen aan de veranderende paradigma's van de markt om groei en duurzaamheid te garanderen. Voor ACE was volledig online gaan een eeuwenoude droom die nu verwezenlijkt is. ACE Money Transfer is nu een digitaal bedrijf.

ACE werkt sinds 2002 en is begonnen vanuit een kleine winkel in Bolton, VK, met een zeer klein klantenbestand. Door de combinatie vasthoudendheid, hard werken en veel vastberadenheid heeft ACE Money Transfer een netwerk opgebouwd van meer dan 300.000 uitbetalingslocaties en meer dan 1,3 miljoen klanten wereldwijd. Het belangrijkste doel van het bedrijf is om te innoveren en te gedijen in de geldtransfersector.

