Transformation numérique d'ACE Money Transfer

MANCHESTER, Angleterre, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer a franchi la dernière étape pour devenir une société entièrement numérique. Depuis le 1er mars 2021, ACE est 100 % en ligne.

ACE a restructuré son système et a finalement atteint son objectif de transférer toutes les opérations sur un format numérique. C'est un changement d'époque, une transformation qui fixe des normes plus élevées dans le secteur des transferts de fonds.

Le plus grand avantage de la transformation numérique est de changer la façon de penser. Il n'y a pas d'alternative à la numérisation, et les entreprises visionnaires découvrent toujours de nouvelles options étonnantes pour leurs clients.

ACE poursuit sa plongée en profondeur, en examinant spécifiquement les domaines dans lesquels elle excelle. La société est convaincue qu'aucune stratégie numérique n'est complète sans une technologie avancée et la technologie ACE semble être avancée et plus rapide que jamais.

Rashid Ashraf, le PDG de ACE Money Transfer, a déclaré : « Nous croyons aux technologies de pointe et avons investi pour explorer les aspects technologiques de chaque client. L'avenir a beaucoup à offrir. »

Qu'il s'agisse de petites ou de grandes transactions, la technologie fait partie intégrante de ce que l'on fait et de la manière dont on le fait. Par de simples clics sur les smartphones ou les ordinateurs portables, on peut se connecter au monde de son souhait en quelques secondes.

L'expérience de paiement numérique de bout en bout est un avantage pour les clients. De plus, c'est un avantage en termes de respect des directives communautaires et de commandes au domicile, dûes à la COVID-19, et ACE se concentre sur la mise en place de paiements numériques en temps réel pour les clients.

En utilisant ACE en ligne, l'utilisateur n'a plus à se soucier des visites d'agents ni à transporter de l'argent liquide. Auparavant, ils ont travaillé avec des agents pendant de nombreuses années. Cependant, ACE a pris l'initiative de faire le grand saut et de devenir complètement sans numéraire. Cette manœuvre montre qu'ACE cherche à devenir un titan dans le secteur des transferts d'argent, pas seulement pour le moment, mais à long terme.

Il est impératif que les entreprises s'alignent sur les nouveaux paradigmes du marché pour assurer la croissance et la durabilité. Pour ACE, se mettre complètement en ligne était un rêve de longue date, qui est maintenant une réalité. ACE Money Transfer est désormais une entreprise numérique.

Travaillant depuis 2002, ACE a démarré son activité dans un petit magasin de Bolton, au Royaume-Uni, avec une très petite clientèle. Un mélange de ténacité, de travail acharné et de beaucoup de détermination a conduit ACE Money Transfer à construire un réseau de plus de 300 000 points de paiement et de plus de 1,3 million de clients dans le monde entier. L'objectif principal de l'entreprise est d'innover et de prospérer dans le domaine du transfert d'argent.

SOURCE ACE Money Transfer