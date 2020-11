Digitale Wirtschaft und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Mittelpunkt: Die 15. Messe für die Zusammenarbeit zwischen der EU und China im Bereich Wirtschaft und Technologie fand in der High-Tech-Zone von Chengdu statt

CHENGDU, China, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 11. November wurde im Business & Innovation Centre for China-Europe Cooperation (CCEC) in der Chengdu Hi-Tech Zone die 15. Messe für die Zusammenarbeit zwischen der EU und China im Bereich Wirtschaft und Technologie eröffnet. Die diesjährige Veranstaltung wurde von der Chinesischen Internationalen Handelskammer und der Handelskammer der Europäischen Union in China gesponsert und stand unter dem Motto „Opening Up a New Phase of EU-China Digital Trade, Creating a New Pattern of EU-China Synergy Innovation". Die zweitägige Veranstaltung umfasste unter anderem auch die Eröffnungszeremonie, das Gipfelforum EU-China zu Chancen und Herausforderungen des digitalen Handels, das China-EU-Forum zu 5G-Technologie und intelligenter Stadtentwicklung sowie die China-EU-Konferenz zum Matchmaking von Unternehmensprojekten.