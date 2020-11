Mettre l'accent sur l'économie numérique et approfondir la coopération entre la Chine et l'UE : Le 15e salon de la coopération commerciale et technologique UE-Chine se tient dans la zone de haute technologie de Chengdu (Chengdu Hi-tech Zone)

En raison de l'impact de la pandémie cette année, le Salon a adopté pour la première fois le format innovant « streaming en direct + participation sur place ». Le salon a attiré plus de 100 invités chinois et étrangers et des représentants de plus de 200 entreprises et organisations telles que Siemens (Chine) et H3C. Dans le même temps, l'événement a enregistré la participation de plus de 100 entreprises européennes et près d'un million de visiteurs en ligne.

Lors de la cérémonie d'ouverture, un projet de démonstration pour l'innovation en matière de développement durable du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Centre de collaboration régionale de Chine occidentale (Chengdu), un projet de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel - Bureau de promotion des investissements et des technologies (Chine - Pékin), ont été officiellement dévoilés. Le premier a été établi conjointement par la Chengdu Hi-tech Zone, le PNUD et le Centre chinois pour les échanges économiques internationaux. Il s'agit actuellement de la seule plateforme d'innovation pour la coopération entre les Nations unies et un gouvernement local chinois, et également d'une plateforme importante pour le plan Asie-Pacifique du PNUD visant à mettre en valeur l'innovation technologique.

Le salon a été organisé avec succès pendant 14 ans depuis son installation à Chengdu en 2006, avec une participation cumulée de plus de 4 000 entreprises européennes et de plus de 7 600 entreprises chinoises. Il a organisé plus de 29 000 rencontres professionnelles et a contribué à la conclusion de plus de 3 100 accords de coopération intentionnels. Il s'agit donc d'un événement de coopération en matière d'investissement, de commerce et d'innovation technologique, avec la participation la plus importante des États membres de l'UE et des entreprises européennes, et le plus grand échange entre l'UE et la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1333005/Chengdu_Hi_tech_Zone.jpg

SOURCE Chengdu Hi-tech Zone