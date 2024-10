Digitale Wundmessung mit automatischer Tiefe jetzt auf MolecuLightDX verfügbar

PITTSBURGH, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für die Echtzeit-Erkennung von schädlichen Bakterien und die digitale Wundmessung, gab heute bekannt, dass sein Flaggschiff, das Wund-Imaging-Gerät MolecuLightDX™, nun die Möglichkeit hat, die Wundtiefe automatisch zu messen.

Das MolecuLightDX bietet seinen Anwendern nun eine komplette Wundmessungslösung, die es dem Arzt ermöglicht, die Wundfläche, -länge, -breite und -tiefe mit einer einzigen Bildaufnahme und ohne Kalibrierungsaufkleber digital zu messen. Dank der zusätzlichen Funktion Auto Depth, die durch eine proprietäre Optik und Software ermöglicht wird, müssen Kliniker die Tiefe nicht mehr manuell messen. Dadurch werden die Schritte, die derzeit für die Messung einer Wunde im Rahmen der Standardversorgung erforderlich sind, drastisch reduziert, während gleichzeitig ein höherer Grad an Präzision und eine globale Darstellung der Wundanatomie erzielt wird. Diese aufregende neue Funktion wird sich positiv auf den gesamten klinischen Arbeitsablauf auswirken und es den Ärzten ermöglichen, mehr Zeit für die Patientenversorgung und weniger Zeit für die Dokumentation aufzuwenden.

Standardmäßige Tiefenmessungen, die mit einer Sonde und einem Lineal vorgenommen werden, sind oft ungenau und weisen eine hohe Variabilität der gemessenen Tiefen zwischen verschiedenen Ärzten auf, was in der Regel zu einer Überschätzung führt. Die neue Funktion MolecuLightDX Auto Depth wird dazu beitragen, die Wundmessung bei verschiedenen Anbietern zu standardisieren. Diese neue Funktion wurde ausgiebig getestet und validiert, um außergewöhnliche Genauigkeit und robuste Zuverlässigkeit in einer realen klinischen Umgebung an echten Patientenwunden zu gewährleisten. MolecuLight wird die neue Funktion Auto Depth auf der kommenden SAWC Fall 2024 vorstellen, einschließlich eines Posters, das die statistisch abgesicherten Validierungstests zur Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zusammenfasst.

„Wir freuen uns sehr, die Einführung der Funktion Auto Depth bekannt zu geben. Den Kunden eine robuste, standardisierte und einfach zu implementierende digitale Wundmesslösung zu bieten, hat bei MolecuLight oberste Priorität", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight Inc. „Das MolecuLightDX Auto Depth wird einen erheblichen Einfluss auf den klinischen Arbeitsablauf und die Dokumentation haben, da es die effiziente Messung von Wunden mit einer einzigen Bilderfassung ermöglicht und dabei eine überragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit bietet. Die gemessene Autotiefe wird automatisch in die Patientenakte für EHR-integrierte Kunden geschrieben, was den Dokumentationsaufwand für Wundärzte weiter reduziert."

MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung mit weltweiter Präsenz, das die MolecuLight i:X® und DX™ Wundbildgebungsgeräte herstellt und vertreibt. Dies sind die einzigen Klasse II FDA-zugelassenen Point-of-Care-Imaging-Geräte für die Echtzeit-Erkennung von erhöhter bakterieller Belastung in Wunden. Darüber hinaus bieten sie eine genaue digitale Wundmessung für ein umfassendes Wundmanagement, das sich auf eine solide klinische Evidenz stützt, darunter mehr als 100 von Experten begutachtete Veröffentlichungen.

Für Vertriebs-, Medien- oder sonstige Anfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hunter Zudans, Direktor für Marketing, MolecuLight Inc., T. +1.484.682.7580,[email protected], www.moleculight.com

