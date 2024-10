La mesure numérique de la profondeur automatique des plaies est désormais disponible sur MolecuLightDX

PITTSBURGH, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives et la mesure numérique des plaies, a annoncé aujourd'hui que son dispositif phare d'imagerie des plaies, MolecuLightDX™, a désormais la capacité de mesurer automatiquement la profondeur de la plaie.

Auto Depth Digital Wound Measurement Now Available on MolecuLightDX Logo MolecuLight

Le MolecuLightDX offre désormais à ses utilisateurs une solution complète de mesure des plaies, permettant aux cliniciens de mesurer numériquement la surface, la longueur, la largeur et la profondeur des plaies avec une seule capture d'image et sans avoir besoin d'autocollants d'étalonnage. L'ajout de la fonction Auto Depth, rendue possible par une optique et un logiciel propriétaires, élimine la nécessité pour les cliniciens de mesurer manuellement la profondeur, réduisant ainsi considérablement les étapes actuellement nécessaires pour mesurer une plaie selon les normes de soins, tout en obtenant un degré de précision plus élevé et une représentation globale de l'anatomie de la plaie. Cette nouvelle fonctionnalité passionnante aura un impact positif sur le flux de travail clinique global, permettant aux cliniciens de consacrer plus de temps aux soins des patients et moins de temps à la documentation.

Les mesures de profondeur standard, effectuées à l'aide d'une sonde et d'une règle, sont souvent imprécises, avec un degré élevé de variabilité des profondeurs mesurées par différents cliniciens, ce qui se traduit généralement par une surestimation. La nouvelle fonction MolecuLightDX Auto Depth permettra de standardiser la mesure des plaies entre plusieurs prestataires. Cette nouvelle fonctionnalité a été largement testée et validée pour garantir une précision exceptionnelle et une fiabilité robuste dans un environnement clinique réel sur des plaies de patients réels. MolecuLight présentera la nouvelle fonctionnalité Auto Depth lors du prochain SAWC Fall 2024, y compris un poster résumant les tests de validation de la précision et de la reproductibilité statistiquement alimentés.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de la fonction Auto Depth. Fournir aux clients une solution numérique de mesure des plaies robuste, standardisée et facile à mettre en œuvre est une priorité absolue pour MolecuLight », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight Inc. « Le MolecuLightDX Auto Depth aura un impact significatif sur le flux de travail clinique et la documentation, permettant aux plaies d'être mesurées efficacement avec une seule capture d'image tout en obtenant une précision et une fiabilité supérieures. La profondeur automatique mesurée est automatiquement inscrite dans le dossier du patient pour les clients qui intègrent le DSE, ce qui réduit encore la charge de documentation pour les cliniciens spécialisés dans le traitement des plaies ».

À propos de MolecuLight Inc. et de ses dispositifs d'imagerie des plaies

MolecuLight Inc., est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise les appareils d'imagerie des plaies MolecuLight i:X® et DX™ wound imaging devices (dispositifs d'imagerie des plaies). Il s'agit des seuls dispositifs d'imagerie au point de service de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Ils fournissent également une mesure numérique précise de la plaie pour une prise en charge complète de la plaie, étayée par des preuves cliniques solides, dont plus de 100 publications évaluées par des pairs.

Pour les ventes, les médias ou d'autres demandes de renseignements ou d'informations complémentaires, veuillez contacter : Hunter Zudans, Directeur du marketing, MolecuLight Inc, T. +1.484.682.7580,[email protected], www.moleculight.com

