ALMATY, Kazakhstan, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Freedom Bank in Kasachstan hat Maschinenintelligenz in ihre Geschäftsdienstleistungen integriert. Die Bank hat in ihrer Super-Anwendung einen sprachgesteuerten AI-Assistenten eingeführt, der Finanztransaktionen für Unternehmer durchführt.

Digital Kazakhstan

Dies ermöglicht Unternehmen ein neues Automatisierungsniveau. Routinemäßige Bankaufgaben können nun einfach dem AI-Assistenten zugewiesen werden, sodass keine Zeit mehr mit sich wiederholenden Aufgaben verschwendet werden muss. Der Maschinenintelligenz zahlt automatisch Steuern, berechnet die Gehaltsabrechnung, führt Überweisungen zwischen Konten durch, zahlt Geld ein und aus, zahlt Bußgelder und vieles anderes.

Insgesamt führt der AI-Assistent rund 119verschiedene Befehle aus, wodurch Unternehmer von der manuellen Dateneingabe befreit werden und Zeit bei Bankgeschäften sparen. Zur Umsetzung des Projekts digitalisierte die Freedom Bank wichtige Geschäftsprozesse mithilfe des Maschinenintelligenz. Die Bank gewährte außerdem allen Unternehmern in Kasachstan kostenlosen Zugang zum GTP-5-Chat.

Dies ist nicht der erste Vorstoß von der Freedom Bank , generative Intelligenz in ihre Prozesse zu integrieren. Die Bank nutzt AI bereits für Compliance-Prüfungen. AI-Compliance ermöglicht eine detaillierte Analyse von Kundentransaktionen, erkennt versteckte Muster und verhindert die Umgehung von Beschränkungen. Das System verarbeitet Daten automatisch und innerhalb weniger Minuten und vergleicht externe und interne Quellen. Dies reduziert den Arbeitsaufwand der Mitarbeiter und verbessert die Genauigkeit der Risikoidentifizierung und -bewertung.

Zu den innovativen Entwicklungen der Bank gehört die eigene Anlagewährung „Freedom", die in ETN (Exchange Traded Notes) notiert ist. Mit dieser einzigartigen Form des Cashbacks können Sie beim Kauf Anteile an der an der NASDAQ notierten Freedom Holding Group erwerben. Dadurch wird jeder Bankkunde zum Investor und profitiert vom Wertzuwachs der Aktie. Im vergangenen Jahr zählte die Bank über drei Millionen solcher Kunden. Der Kurs der FRHC-Aktien hat sich zudem von 67 auf 170 US-Dollar verzweieinhalbfacht. Das bedeutet: Wenn ein Kunde zunächst 20.000 ETN. erhält, beträgt der Wert seines Vermögens bei einem Kurs von 0,0067 US-Dollar pro ETN 134 US-Dollar. Heute liegt der Wert bei einem Kurs von 0,017 US-Dollar pro ETN bereits bei 340 US-Dollar.

Durch den Einsatz solcher Tools unterstützt die Freedom Bank den Übergang vom Verbraucherverhalten zum Sparen und Investieren und fördert eine Kultur der Finanzkompetenz.

Die Freedom Bank hat sich zu einem Vorreiter der digitalen Transformation in Zentralasien entwickelt. Die Bank führte digitale Hypotheken ein – das erste Produkt in der Region, bei dem der gesamte Prozess – vom Antrag bis zur Eigentumsregistrierung – online abgewickelt wird. Innerhalb der ersten sieben Monate nach ihrer Einführung eroberte die Freedom Bank 62 Prozent des Marktanteils im staatlichen Hypothekenprogramm. Später führte die Bank digitale Autokredite und Online-Kredite für Unternehmen ein und verkürzte die Bearbeitungszeit von 30 Tagen auf einen Tag. Möglich wurden diese Projekte durch die Entwicklung von GovTech in Kasachstan, das in Bezug auf die E-Government-Entwicklung den 28. Platz unter 193 Ländern in der UN-Region einnimmt.

Die Bank konzentriert sich nicht nur auf die technologische Entwicklung, sondern ist auch bestrebt, ihren Nutzern maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. So sind SuperCard-Zahlungskarten in verschiedenen Designs erhältlich, darunter Motive und Charaktere aus dem DC-Universum, Rick and Morty, Naruto, Der Herr der Ringe und Game of Thrones. Für die Verwendung dieser Bilder wurden Lizenzvereinbarungen mit Warner Bros., Discovery Global, Consumer Products und TV Tokyo getroffen. Kürzlich kündigte die Bank Karten mit dem Bild des weltberühmten Sängers Dimash Kudaibergen an.

Freedom Bank - ist ein Finanzinstitut in Kasachstan und Teil der Unternehmensgruppe Freedom Holding Corp.

