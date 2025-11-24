Kazakhstan numérique : Freedom Bank utilise l'IA pour les opérations bancaires

ALMATY, Kazakhstan, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Freedom Bank a intégré l'intelligence artificielle (IA) dans sa super-application, avec un assistant vocal capable d'effectuer des opérations financières pour les entrepreneurs. Les tâches courantes — paiement des impôts, salaires, virements, dépôts, retraits et amendes — peuvent désormais être réalisées par commande vocale, couvrant 119 opérations différentes. La banque a numérisé ses principaux processus et offert l'accès gratuit au chat GPT-5 à tous les entrepreneurs du Kazakhstan.

Digital Kazakhstan

L'IA est également utilisée pour les contrôles de conformité, permettant d'analyser rapidement les transactions, de détecter des schémas cachés et de prévenir tout contournement des règles. Les données sont traitées en quelques minutes, ce qui réduit la charge de travail du personnel et améliore l'évaluation des risques.

Freedom Bank a créé sa propre monnaie d'investissement — Freedom, en ETN (Exchange Traded Notes). Ce cashback unique permet aux clients de recevoir des actions de Freedom Holding Corp., cotée au NASDAQ, à chaque achat. Plus de 3 millions de clients participent, et le cours de l'action FRHC est passé de 67 $ à 170 $ en un an. Par exemple, 20 000 ETN initialement évalués à 134 $ valent désormais 340 $.

Ces outils encouragent les Kazakhstanais à passer de la consommation à l'épargne et à l'investissement, renforçant la culture financière.

Leader de la transformation numérique en Asie centrale, la banque a lancé la première hypothèque numérique entièrement en ligne et a conquis 62 % du marché des programmes publics en sept mois. Les crédits auto numériques et les prêts aux entreprises en ligne ont réduit les délais de traitement de 30 jours à 1. Ces projets sont soutenus par le développement du GovTech au Kazakhstan, classé 28ᵉ sur 193 pays par l'ONU.

La banque propose aussi des produits personnalisés. Les cartes SuperCard présentent des designs sous licence issus du DC Universe, Rick et Morty, Naruto, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Des cartes avec le chanteur Dimash Kudaïbergen ont récemment été lancées.

Freedom Bank fait partie du groupe Freedom Holding Corp.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2824636/Digital_Kazakhstan.jpg

Contact :

Rakhilya Mirzalimova

Conseillère principale PR et communication

[email protected]

+7 701 768 0566