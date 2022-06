DIGITALISIERUNG UND NACHHALTIGKEIT: 5 TECH-GIGANTEN VERBRAUCHEN MEHR ENERGIE ALS PORTUGAL UND GRIECHENLAND

Die neueste Studie von Karma Metrix untersucht die Nachhaltigkeitskennzahlen von 5 Tech-Giganten (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google). Die Daten zeigen, dass die FAANG-Unternehmen 98,7 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen, mehr als die gesamte Tschechische Republik (92,1 Millionen) in einem Jahr, mit einem Gesamtanstieg der Gesamtemissionen von 17% von 2018 bis 2020. Bei einigen dieser Technologieunternehmen gibt es positive Anzeichen für eine CO2-Reduzierung, dank der zunehmenden Effizienz der Rechenzentren und der Nutzung erneuerbarer Energien.

Was den Energieverbrauch betrifft, so verbrauchten 5 Unternehmen 49,7 Millionen MWh , fast so viel wie Rumänien (50 Millionen) und mehr als Portugal und Griechenland. Von 2018 bis 2020 verdreifacht sich der jährliche Energieverbrauch der 5 Unternehmen von 16,6 auf 49,7 Millionen MWh.

„Digitale Nachhaltigkeit ist eine Priorität bei der grünen Transformation von Unternehmen: Bäume zu pflanzen und Emissionszertifikate zu kaufen reicht nicht aus, um dem Klimawandel rechtzeitig zu begegnen, wir müssen unsere „Sparmentalität" einschalten! Einige Technologiekonzerne haben das verstanden und ergreifen Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Effizienz und zur Energieeinsparung bei ihren Technologieanlagen" - kommentiert Ale Agostini, Gründer des Schweizer Projekts Karma Metrix - Alle Unternehmen, die sich auf die digitale Transformation zubewegen, sollten das Problem an der Wurzel lösen, indem sie die von der Digitalisierung ausgehenden Emissionen messen und konkrete Maßnahmen zu deren Eindämmung ergreifen. Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, dass digitale Anlagen durch Energieeinsparungen weniger CO2 ausstoßen, Geld sparen und zum Klimawandel beitragen

Wir sollten nicht vergessen, dass jede Website Energie verbraucht und CO2 ausstößt. Karmametrix.com ist ein innovatives Tool, das den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Website durch die Berechnung und Verbesserung ihrer CO2-Emissionen misst. Mit diesem kostenlosen Test können Sie überprüfen, wie umweltbewusst Ihre Unternehmenswebsite ist: https://t.ly/p4JL

Für jeden der untersuchten Tech-Giganten wurden die in den letzten drei Jahren veröffentlichten ESG-Nachhaltigkeitsberichte analysiert, um Daten und Erkenntnisse über Energieverbrauch und CO2-Emissionen zu gewinnen. Laden Sie die gesamte Studie hier herunter oder unter diesem Link https://t.ly/5hJx

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1835051/FAANG_Infographic.jpg

SOURCE AvantGrade.com