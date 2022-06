Durabilité Numérique: 5 GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE CONSOMMENT PLUS D'ÉNERGIE QUE LE PORTUGAL ET LA GRÈCE

L'étude de Karma Metrix montre que la consommation d'énergie de Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google (FAANG) a augmenté de 198 % au cours des 3 dernières années.

LUGANO, Suisse, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Numérique ne signifie pas automatiquement durable: nos habitudes en ligne ont un impact surprenant sur le changement climatique. La dernière étude de Karma Metrix analyse les indicateurs clés de performance en matière de durabilité de 5 géants de la technologie (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google). Les données montrent que ces entreprises ont émis 98,7 millions de tonnes de CO2, soit plus que toute la République Tchèque (92,1 millions) en un an, avec une augmentation globale des émissions totales de 17 % entre 2018 et 2020. Certaines de ces entreprises technologiques montrent des signes positifs de réduction du CO2, grâce à l'efficacité croissante des centres de données et à l'utilisation d'énergies renouvelables.