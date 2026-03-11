Liderando el camino en innovación médica: St. John's Regional Medical Center se enorgullece de ser el primero en California en ofrecer un dispositivo revolucionario para tratar la artritis reumatoide

Este sistema recientemente aprobado por la FDA ofrece un dispositivo innovador para adultos con AR.

VENTURA, California, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con casi 1,5 millones de estadounidenses que padecen artritis reumatoide (AR), una afección inflamatoria crónica y progresiva, Dignity Health - St. John's Regional Medical Center (SJRMC) anunció con orgullo que ha introducido un innovador tratamiento aprobado por la FDA conocido como modulación neuroinmune, el primero de su tipo en toda California.

"Este hito marca un avance significativo en el tratamiento de la artritis reumatoide en adultos y destaca otro ejemplo de atención integral que St. John's brinda a la comunidad de Ventura", comparte Doug Kleam, presidente del hospital.

El Dr. Akinwunmi Oni-Orisan y el equipo quirúrgico realizaron con éxito el primer procedimiento en California esta semana en SJRMC para tratar esta enfermedad autoinmune debilitante.

"La implementación de la modulación neuroinmune es un enfoque de tratamiento emocionante para las afecciones autoinmunes crónicas y refleja el compromiso de St. John de estar a la vanguardia de las tecnologías quirúrgicas avanzadas que sirven mejor a nuestras comunidades", dice el Dr. Oni-Orisan, neurocirujano de St. John's.

Este dispositivo que cambia la vida está diseñado para proporcionar estimulación dirigida al nervio vago izquierdo para activar las vías neuronales que ayudan a regular la actividad del sistema inmunitario. Es el único dispositivo de modulación neuroinmune aprobado por la FDA para adultos que viven con AR de moderada a grave que no se manejan adecuadamente o no pueden tolerar las terapias avanzadas existentes para la AR, como los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME) biológicos y sintéticos dirigidos. Los resultados clínicos que condujeron a la aprobación de este dispositivo por parte de la FDA se publicaron recientemente en Nature Medicine.

"Me complace poder ofrecer a nuestra comunidad una tecnología pionera con una seguridad sin precedentes", dice la Dra. Gita Fatemi, reumatóloga de St. John's. "Este enfoque puede conducir a resultados significativamente mejores para uno de los trastornos autoinmunes que más alteran la vida: la artritis reumatoide".

"Estamos orgullosos de asociarnos con St. John's para llevar la terapia de modulación neuroinmune a los pacientes en California", dijo Murthy Simhambhatla, director ejecutivo de SetPoint Medical, los desarrolladores del nuevo dispositivo de modulación neuroinmune. "Como empresa con sede en el sur de California, esta colaboración representa un paso importante para ampliar el acceso a un nuevo enfoque terapéutico que se dirige a las vías neuronales que controlan la inflamación. Trabajar con sistemas de salud con visión de futuro como St. John's ayuda a acelerar nuestra misión de transformar el tratamiento de la artritis reumatoide y aportar una innovación significativa a los pacientes y los médicos ".

Si vive con AR de moderada a grave, hable con su reumatólogo o descubra las posibilidades de tratamiento avanzado disponibles en SJRMC: dignityhealth.org/stjohnsregional.

Acerca de Dignity Health St. John's Regional Medical Center y St. John's Hospital Camarillo

Dignity Health-St. John's Regional Medical Center en Oxnard y St. John's Hospital Camarillo en Camarillo constituyen el mayor proveedor de cuidados intensivos sin fines de lucro en el condado de Ventura. Fundados hace 110 años, los St. John's Hospitals son reconocidos a nivel nacional por su atención, seguridad y servicio de calidad. Ambos hospitales cuentan con el apoyo de una fundación filantrópica activa para apoyar nuevos programas y servicios, así como para promover el acceso de la comunidad a la atención médica. Obtenga más información en DignityHealth.org/StJohnsRegional o DignityHealth.org/StJohnsHospitalCamarillo.

