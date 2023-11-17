顶尖拉丁裔领导力演讲者 Gaby Natale 在 Walmart 全球总部发表主题演讲

阿肯色州本顿维尔2023年11月17日 /美通社/ -- 在"Live and Lead"系列演讲活动中，顶尖拉丁裔演讲家、三届 EMMY 奖获奖记者 Gaby Natale 在 Walmart 全球总部发表了震撼人心的主题演讲。本次活动上，来自全球各地的 1300 多名 Walmart 员工齐聚一堂，共同向 Gaby Natale 学习开拓进取、突破障碍和接纳独特的重要性。

Gaby Natale 在演讲中强调了怀有进取精神的重要性。她鼓励观众发掘自己的独特性，将其转化为竞争优势，以此重新定义他们职业生涯的可能性。她着重指出了真实和创新的价值，认为这是个人和集体成功的重要驱动力。

杰出拉丁裔励志演说家 Gaby Natale

Gaby Natale 表示："Walmart 是《财富》排名第一的公司，能与其杰出团队分享见解和灵感，我深感荣幸。Live and Lead 演讲系列是 Walmart 致力于培养创新和包容文化的有力证明。我很高兴能与他们展开合作，共同培养倡导多元化、推动积极变革的企业领导者。"

主题演讲结束后，Gaby Natale 参观了 Walmart 国际大厦和山姆会员店全球总部。访问期间，她与导师指导小组和员工资源小组 (ERG) 的主要领导人进行了富有洞见的讨论。

Walmart Inc.（纽约证券交易所股票代码：WMT）是一家以人为本、以科技驱动的全渠道零售商。无论是在实体店、网上还是通过移动设备，都始终致力于帮助人们随时随地省钱、享受更美好的生活。公司在全球 19 个国家拥有 10,500 多家商店、多个电子商务网站，每周接待约 2.4 亿顾客和会员。Walmart 的全球员工总数约为 210 万，2023 财年的营业额达到 6110 亿美元。Walmart 在可持续发展、企业慈善事业和就业机会方面一直处于领先地位。

关于 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 坚信每个人都能打破屏障。她身体力行，用自身行动践行自己的信仰。

作为第一位连续 3 次荣获 Daytime EMMY 奖的拉丁裔人（作为自己节目的主持人和执行制片人），第一位作品被 HarperCollins' Leadership 出版社出版的西班牙裔作者，以及为数不多的用英语讲述有声书的外国出生作家之一，Gaby 在领导力方面塑造了一个"史无前例的自己"的形象。

作为备受追捧的思想领袖和励志演说者，Gaby 在财富 50 强企业、联合国以及她自己的 TEDx 演讲中分享了她鼓舞人心的讲解，鼓励少数族裔群体进取开拓，追求自己（还）不曾有过的成就。

Natale 是娱乐圈内少数拥有内容版权和电视演播厅的女性之一。这种独一无二的条件使她能够将她对媒体的热情和创业精神相结合。

《People》杂志将 Natale 评选为 2018 年"25 位最有影响力的拉丁裔女性"之一，突出报道她鼓舞人心的故事，她是美国历史上唯一一位连续三次荣获 Daytime EMMY 奖的拉丁裔女性，而她的职业生涯始于一档从地毯仓库开始的当地电视节目。她的第一本书《The Virtuous Circle》由 HarperCollins 出版社出版后，迅速跃升为畅销书，蝉联 Amazon 新书榜单 3 个不同类别（商业、启迪和自助）榜首，这使她的知名度迅速飙升。

Natale 还是 AGANARmedia 的创始人，这是一家以拉美裔观众为核心的营销公司，为 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等财富 500 强公司提供服务。在网络世界中，她在 YouTube 上发布的内容拥有超过 5200 万的播放量，并拥有超过 25 万社交媒体粉丝。

Natale 坚持不懈地倡导性别平等和多元化，经常与 St. Jude Children's Research Hospital 和 Voto Latino 等非营利组织合作。

Natale 曾登上过 Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 杂志。 她还获得了 NALIP Digital Trailblazer 大奖，并因在媒体中描绘拉丁裔 LGBTQ 青年而获得 GLAAD 媒体奖提名。

Natale 拥有圣安德烈斯大学国际关系学士学位和哥伦比亚大学新闻学硕士学位。在投身电视行业之前，她曾在得克萨斯大学教授传播学和新闻学课程。

媒体联系：questions@aganarmedia.com

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