頂級拉丁裔勵志演說家 Gaby Natale 在 Walmart 全球總部發表主題演講

阿肯色州本頓維 2023年11月17日 /美通社/ -- 作為「Live and Lead」系列演講的一部分，頂級拉丁裔演講家、三屆 EMMY 獎獲獎記者 Gaby Natale 在 Walmart 全球總部發表了一番震撼人心的主題演講。活動吸引逾全球 1300 位 Walmart 員工參加，他們聚首一堂，向 Gaby Natale 學習開拓進取、打破藩籬和擁抱獨特的重要。

Gaby Natale 在演講中強調了先鋒精神的重要。她鼓勵聽眾認識自我，善用自己的獨特，加強競爭優勢，探索職業生涯中的無限可能。她亦強調真實和創新的價值，兩者對個人和集體成功也不可或缺。

頂級拉丁裔勵志演說家 Gaby Natale

Natale 分享道：「很榮幸能夠來到《財富》排名第一的 Walmart 公司，為一眾傑出員工演講。Live and Lead 系列演講彰顯了 Walmart 對培育創新和提昇文化的用心。我很興奮能與他們攜手合作，培養一眾能推動積極變革的企業領導者。」

主題演講結束後，Gaby Natale 受邀參觀了 Walmart 的國際大廈以及山姆會員商店全球總部。參觀期間，她與導師圈和員工資源團體 (ERG) 的主要領袖展開了不同有意義的討論。

Walmart Inc. (紐約證券交易所：WMT) 是一家以人為本、以科技為動力的全渠道零售商，幫助顧客隨時隨地在商店、網路和電話上省錢，生活得更好。每週，約 2.4 億位顧客和會員到訪遍佈 19 個國家的 10,500 間分店以及眾多電子商務網站。Walmart 2023 財年的營業額為 6,110 億美元，在全球擁有約 210 萬名員工。Walmart 在永續發展、企業慈善事業和就業機會方面一直處於領先地位。

關於 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 堅信能突破障礙。她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得 3 屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 50 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

《People》雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 3 個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量，在社交媒體上擁有超過 25 萬的關注者。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 雜志都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media 獎的提名。

Natale 持有 University of San Andres 的國際關係學學士學位及哥倫比亞大學的新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

傳媒聯絡：questions@aganarmedia.com

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