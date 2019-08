Dippin' Dots inaugurará fábrica no Brasil

PADUCAH, Kentucky, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Dippin' Dots, marca líder de sorvete de congelamento rápido em formato de bolinhas nos Estados Unidos, firmou um acordo de licenciamento de tecnologia e de marca com um grupo de empresários sul-americanos que construirão uma fábrica no Brasil. Ela será a primeira unidade de produção da Dippin' Dots na América do Sul, e a quarta fora dos Estados Unidos.

A empresa fez parceria com Paulo Cesar e Mateus Cacau com o grupo de investimentos brasileiro Gr Brasil de Investmento em novos negócios. A empresa já iniciou a construção no estado do Espírito Santo e estima que a produção comece no início de 2020.

"Estamos muito entusiasmados com esta expansão, pois Paulo e Mateus demonstraram uma incrível paixão pela marca Dippin' Dots ao longo dos últimos anos em que trabalhamos juntos, e estamos ansiosos para expandir as oportunidades econômicas no Brasil e no mercado sul-americano", disse Stan Jones, diretor de desenvolvimento da Dippin' Dots. "Há muita demanda por nosso produto nesta parte do mundo devido aos turistas brasileiros que experimentaram Dippin' Dots ao visitarem a Flórida."

Por meio de armazéns e redes de distribuição, a Dippin' Dots opera atualmente nas Filipinas, Canadá, Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, Austrália, Japão, Chile, Omã, China e Rússia. A empresa espera duplicar o crescimento anual em cada um dos próximos cinco anos nos mercados internacionais.

Sobre a Dippin' Dots, L.L.C.C.

A Dippin' Dots produz e distribui suas pequenas bolinhas com rápido congelamento de sorvete, iogurte, sherbet e produtos congelados aromatizados desde 1988. Com fabricação nas instalações de produção da empresa em Paducah, Kentucky, a Dippin' Dots distribui seus produtos congelados exclusivos em todos os 50 estados dos EUA e em 11 outros países através de sua rede de distribuição direta e franqueada. Para mais informações, incluindo oportunidades de franquia, visite www.dippindots.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/196487/DraftKings_Logo.jpg

FONTE Dippin' Dots

Related Links

www.dippindots.com



SOURCE Dippin' Dots