Diriger l'innovation : PHONO Solar dévoile ses solutions solaires de nouvelle génération à l'occasion d'Intersolar 2024 à Munich

MUNICH, 24 Juin 2024 /PRNewswire/ -- PHONO Solar, un fournisseur mondial de premier plan de produits solaires et de solutions intégrées sous l'égide du groupe SUMEC, a présenté ses derniers modules de type N à haut rendement, ses modules légers avancés et une nouvelle solution d'abri de voiture photovoltaïque à l'occasion d'Intersolar 2024 à Munich Ces produits témoignent de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'amélioration des infrastructures urbaines d'énergie verte.

L'exposition présentait la série Helios HJT de PHONO et la nouvelle série Draco TOPCon, qui utilise des plaquettes rectangulaires 210R. La série Helios, dont les modules ont un rendement de conversion allant jusqu'à 23,5 % et un coefficient de température de -0,24 %/°C, est le fruit d'une technologie avancée et de performances fiables. La série Draco, qui offre des puissances élevées allant de 400 W à plus de 700 W, répond à diverses applications grâce à sa grande efficacité et à sa rentabilité.

PHONO a également présenté ses modules légers innovants. Modules avancés offrant des améliorations significatives en termes de poids et de flexibilité d'installation. Ces améliorations s'adaptent à divers scénarios complexes de toiture. Conçus dans un souci de durabilité, les modules légers de PHONO sont idéaux pour les futures solutions photovoltaïques intégrées aux bâtiments (BIPV) et contribuent aux efforts de l'entreprise pour améliorer les infrastructures urbaines d'énergie verte.

En outre, l'entreprise a présenté sa toute dernière solution d'abri de voiture solaire photovoltaïque, qui associe une construction durable à des stations de recharge pour véhicules électriques. Les modules Draco de PHONO, certifiés pour les bâtiments européens, transforment l'abri de voiture en un centre de production d'énergie renouvelable. La conception intelligente et durable n'est pas seulement esthétique et pratique, elle améliore également l'utilisation de l'espace urbain.

En tant que marque guidée par ses valeurs fondamentales d'innovation, de fiabilité et de durabilité, PHONO a consolidé sa position en tant qu'acteur industriel de premier plan grâce à une série de réalisations notables. Depuis 2014, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) l'a reconnu comme un fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1, ce qui a été confirmé par l'obtention de plusieurs prix prestigieux. PHONO a été nommé Top Performer par PVEL, un laboratoire indépendant de premier plan, et a été désigné Top Brand PV par EUPD Research, Best Solar Panels Brand par CER (Clean Energy Reviews) et SolarQuotes en Australie, et l'une des 10 premières marques de modules PV sur le marché grand public américain en 2023.

En témoignage de son leadership environnemental, PHONO s'est vu décerner la certification de consommation d'énergie 100 % verte par le Centre chinois de certification de la qualité (CQC) en 2023. L'entreprise a également obtenu la déclaration de vérification de la neutralité carbone de TÜV SÜD et la déclaration de vérification des gaz à effet de serre. En outre, PHONO a conservé sa qualification de laboratoire TÜV SÜD WMT (Witness Manufacturer Test) pendant dix années consécutives, ce qui confirme l'excellence de sa fabrication.

PHONO se consacre à l'avancement de la technologie photovoltaïque et à la promotion d'un avenir plus propre, plus vert et plus durable. L'entreprise croit en la collaboration et cherche à travailler avec les parties prenantes de tous les secteurs pour faire avancer la transition vers les énergies renouvelables. En continuant d'être à l'avant-garde avec ses produits et solutions innovants, PHONO vise à étendre la portée du marché et à accélérer la transition vers l'énergie renouvelable à l'échelle mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.linkedin.com/company/phono-solar/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444910/PHONO_Solar.jpg