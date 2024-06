Führend in der Innovation: PHONO Solar stellt auf der Intersolar 2024 in München die Solarlösungen der nächsten Generation vor

MÜNCHEN, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- PHONO Solar, ein weltweit führender Anbieter von Solarprodukten und integrierten Lösungen unter dem Dach der SUMEC-Gruppe, stellte auf der Intersolar 2024 in München seine neuesten hocheffizienten N-Typ-Module, fortschrittliche Leichtbaumodule und eine neue Solar-PV-Carport-Lösung vor. Diese Produkte unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovation und die Verbesserung der städtischen Infrastruktur für grüne Energie.

Die Ausstellung zeigte die Helios HJT-Serie von PHONO und die neu eingeführte Draco TOPCon-Serie, die rechteckige 210R-Wafer verwendet. Die Helios-Serie mit einem Modul-Wirkungsgrad von bis zu 23,5 % und einem Temperaturkoeffizienten von -0,24 %/°C zeichnete sich durch fortschrittliche Technologie und zuverlässige Leistung aus. Die Draco-Serie, die hohe Leistungen von 400 W bis über 700 W bietet, eignet sich aufgrund ihrer hohen Effizienz und Kosteneffizienz für verschiedene Anwendungen.

PHONO präsentierte auch seine innovativen Leichtbaumodule. Fortschrittliche Module, die erhebliche Verbesserungen bei Gewicht und Installationsflexibilität bieten. Diese Erweiterungen passen sich an verschiedene komplexe Bedachungsszenarien an. Die leichtgewichtigen Module von PHONO sind ideal für künftige gebäudeintegrierte Photovoltaiklösungen (BIPV) und tragen zu den Bemühungen des Unternehmens bei, städtische grüne Energieinfrastrukturen zu verbessern.

Außerdem stellte das Unternehmen seine neueste Solar-PV-Carport-Lösung vor, die eine nachhaltige Bauweise mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge kombiniert. Die Draco-Module von PHONO, die für europäische Gebäude zertifiziert sind, verwandeln den Carport in ein Zentrum für die Erzeugung erneuerbarer Energie. Das intelligente, nachhaltige Design ist nicht nur ästhetisch ansprechend und praktisch, sondern verbessert auch die städtische Raumnutzung.

Als eine Marke, die sich an den Kernwerten Innovation, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit orientiert, hat PHONO seine Position als einer der führenden Anbieter in der Branche durch eine Reihe bemerkenswerter Erfolge gefestigt. Seit 2014 ist das Unternehmen von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) als BNEF Tier 1 PV-Modulhersteller anerkannt, was durch die Verleihung zahlreicher prestigeträchtiger Auszeichnungen weiter untermauert wird. PHONO wurde von PVEL, einem führenden unabhängigen Labor, zum Top Performer ernannt und von EUPD Research als Top Brand PV, von CER (Clean Energy Reviews) und SolarQuotes in Australien als Best Solar Panels Brand und als eine der Top 10 PV-Modulmarken auf dem US-Verbrauchermarkt im Jahr 2023 bezeichnet.

Als Beweis für seine ökologische Vorreiterrolle wurde PHONO im Jahr 2023 vom China Quality Certification Center (CQC) mit dem Zertifikat für 100% grünen Energieverbrauch ausgezeichnet. Das Unternehmen hat auch die TÜV SÜD-Erklärung zur Klimaneutralität und die Erklärung zur Treibhausgasbilanz erhalten. Darüber hinaus hat PHONO die Qualifikation des TÜV SÜD WMT-Labors (Witness Manufacturer Test) zehn Jahre in Folge aufrechterhalten, was eine weitere Bestätigung für die hervorragende Qualität seiner Produktion ist.

PHONO engagiert sich weiterhin für die Weiterentwicklung der PV-Technologie und die Förderung einer sauberen, umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Zukunft. Das Unternehmen glaubt an die Zusammenarbeit und ist bestrebt, mit Akteuren aus allen Sektoren zusammenzuarbeiten, um den Übergang zu erneuerbaren Energien voranzutreiben. Mit seinen innovativen Produkten und Lösungen will PHONO seine Marktpräsenz weiter ausbauen und die weltweite Energiewende vorantreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.linkedin.com/company/phono-solar/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444910/PHONO_Solar.jpg