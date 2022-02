Dis-Chem fait appel à ciValue pour sa personnalisation omnicanale

« En s'appuyant sur notre programme de fidélisation Benefit Card bien établi, la solution de personnalisation et de "retail media intelligence" de ciValue servira d'extension à nos efforts d'engagement client, nous aidant à étendre nos initiatives et à répondre à nos clients avec les offres individualisées dont ils ont besoin, au bon moment et sur les bons canaux », a déclaré Saul Saltzman, directeur exécutif de Dis-Chem. « Nous avons choisi ciValue en raison de son expérience avérée dans la mise à l'échelle de programmes de personnalisation et dans l'augmentation de la part des portefeuilles pour les détaillants et leurs marques partenaires. La solution de personnalisation ciValue et le moteur de personnalisation alimenté par l'IA garantissent un ajustement parfait pour Dis-Chem. »

« Dis-Chem est une pharmacie de détail innovante et nous sommes ravis d'aider l'entreprise à faire évoluer son programme de personnalisation omnicanal centré sur le client et son programme de médias de détail », a déclaré Beni Basel, PDG et fondateur de ciValue. « Nous pensons qu'en tirant parti de l'IA pour construire la meilleure banque d'offres et automatiser la gestion des offres avec des mécanismes dédiés, Dis-Chem sera en mesure d'étendre et d'échelonner sa capacité à alimenter les engagements sur l'ensemble de ses canaux médiatiques et d'offrir des avantages pour ses clients, ses marques partenaires et son entreprise. »

Depuis 2014, ciValue tire parti de l'IA pour créer un monde du commerce de détail gagnant-gagnant-gagnant. L'approche SaaS de ciValue, centrée sur le produit, offre une solution en libre-service aux responsables du marketing, du merchandising, des médias de détail et des marques, et aidera Dis-Chem et ses partenaires de marque à offrir une valeur ajoutée à ses clients.

À propos de Dis-Chem

Avec une présence de plus de 200 magasins à travers le pays, Dis-Chem , connu sous le nom de « pharmaciens qui prennent soin des gens », est le premier choix de pharmacies en Afrique du Sud depuis 1978. Elle donne de plus en plus la priorité à son mandat de soins de santé primaires en se concentrant sur la fourniture d'un accès aux soins de santé à des segments plus larges de la population. Ses magasins, répartis sur l'ensemble du territoire national, sont composés de dispensaires, de cliniques familiales, de cliniques de traitement des plaies et de centres d'automédication complets.

L'entreprise est un grand spécialiste de la beauté, des parfums et des cosmétiques, de l'alimentation saine, de la nutrition, de l'alimentation pour bébés, des vêtements et produits pour bébés, des compléments sportifs, de la santé et du bien-être ainsi que des conseils d'experts en magasin fournis par des équipes de pharmaciens et de nutritionnistes. Elle joue un rôle central en soutenant le gouvernement dans le déploiement national du vaccin contre la Covid-19.

Contact : Collette McRobert - [email protected] , 084 555 0595

À propos de ciValue

ciValue est une société de gestion de la valeur client. Elle offre une solution en libre-service permettant de mieux connaître les attentes des consommateurs, d'aligner les détaillants et leurs marques partenaires, d'exécuter des offres personnalisées sur les canaux physiques et numériques, et de diffuser des publicités avec lesquelles les consommateurs veulent interagir.

Déjà au service des détaillants des secteurs de l'épicerie, de la pharmacie et des produits spécialisés, les applications et activations dédiées fournies par la solution aident les détaillants et les marques à générer de nouvelles sources de revenus, à accroître leurs ventes et à augmenter leur part de portefeuille grâce à un merchandising et un marketing centrés sur le client.

www.civalue.com

Contact : Lee Braunstain - [email protected] , +972 (0) 4 6067772

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724353/ciValue_.jpg

SOURCE ciValue