Dis-Chem nutzt ciValue für die Omnichannel-Personalisierung

Die führende Apothekenkette hat sich für die Omnichannel-Echtzeit-Personalisierungslösung von ciValue entschieden, um die Kundenbindung zu erhöhen

MIDRAND, Südafrika und TEL AVIV, Israel, 17. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Dis-Chem hat sich für ciValue entschieden, die marktführende Plattform für Personalisierung und Markenzusammenarbeit, um sein kundenorientiertes Personalisierungsprogramm zu entwickeln. Mit einer einzigartigen Lösung, die es ermöglicht, persönliche Kundenkontakte in großem Umfang, kanalübergreifend und in Echtzeit zu erreichen, den Marktanteil zu erhöhen und die Wirkung der gemeinsamen Marketingaktivitäten mit den Markenpartnern zu verstärken, unterstreicht die führende Apothekenkette ihr Engagement für Kundenorientierung und die Skalierung ihrer Bemühungen, ihren Ansatz „Pharmacy First" umzusetzen.