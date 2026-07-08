Tras generar millones de visualizaciones en línea, el éxito viral cobra vida a través del video musical oficial y una experiencia de sing-along filmados en distintas locaciones en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico, 8 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Después de captar la atención de millones de personas en las redes sociales, la viral canción de Puerto Rico que se convirtió en un himno no oficial para quienes sueñan con visitar la Isla ahora cuenta con un video musical oficial y una experiencia de sing-along, llevando este fenómeno de internet desde las pantallas hasta algunos de las experiencias más emblemáticos de Puerto Rico.

DISCOVER PUERTO RICO DA VIDA A LA VIRAL CANCIÓN DE PUERTO RICO CON EL LANZAMIENTO DE SU VIDEO MUSICAL OFICIAL

El video musical y su versión sing-along debutaron hoy tras varias semanas de impulso en línea que transformaron la canción de una divertida creación para redes sociales a una celebración entre fanáticos de Puerto Rico.

Desde su lanzamiento, la canción ha generado cientos de millones de visualizaciones en distintas plataformas sociales, inspirando contenido creado por usuarios, interpretaciones espontáneas y una amplia participación en línea. A medida que el fenómeno continuó creciendo, su creador, Bill Stiteler (Saxboy Billy), y Discover Puerto Rico, la organización oficial de mercadeo de destino de la Isla, unieron esfuerzos para dar vida a la canción mediante un video musical oficial filmado en Puerto Rico.

El proyecto representa una evolución poco común de una canción viral impulsada por los fanáticos hacia una producción oficial, transformando un fenómeno orgánico de las redes sociales en una celebración de la cultura, las comunidades y la identidad regional de Puerto Rico.

La historia detrás del fenómeno

"Creé la canción porque Puerto Rico es uno de esos lugares que deja una impresión duradera en las personas", expresó Bill Stiteler, creador de la canción de Puerto Rico. "Nunca imaginé que conectaría con tantas personas en internet, y mucho menos que me daría la oportunidad de filmar un video musical oficial en la Isla. Ha sido increíble ver cómo la gente ha acogido la canción y la ha hecho suya".

Dando vida a la canción

La producción recrea muchos de los lugares, experiencias y momentos mencionados en la canción, transformando la letra en un recorrido visual por Puerto Rico. Filmado en múltiples regiones de la Isla, el video lleva a los espectadores más allá de la experiencia turística tradicional para mostrar los lugares, las personas y la cultura que hacen único a Puerto Rico.

Aunque San Juan y Caguas son protagonistas centrales de la historia, el video destaca la riqueza y diversidad que existe en toda la Isla, invitando al público a descubrir las distintas regiones, municipios y experiencias que Puerto Rico tiene para ofrecer.

El video musical fue filmado en lugares icónicos y muy apreciados por residentes y visitantes, incluyendo el Viejo San Juan, El Morro, Distrito T-Mobile, Toro Verde Urban Park, el centro de Caguas, el Balneario Monserrate, Terruño y los Kioscos de Luquillo, así como Las Croabas en Fajardo. A lo largo de la producción, los espectadores experimentan el espíritu de Puerto Rico a través de su música, gastronomía, cultura, aventuras al aire libre y reconocida hospitalidad.

Llevando La Canción A Los Fanáticos En Todas Partes

Porque ninguna canción del verano está completa sin que todos puedan cantarla, Discover Puerto Rico también lanzó una versión oficial de sing-along en YouTube, permitiendo que personas de cualquier lugar puedan interpretar este éxito viral.

La experiencia cuenta con un simpático coquí que guía a los espectadores a través de la letra, convirtiendo uno de los símbolos más queridos de Puerto Rico en el compañero ideal de la canción "oficial" del verano.

Juntos, el video oficial y la versión sing-along invitan a los fanáticos no solo a ver cómo la canción cobra vida, sino también a formar parte del fenómeno.

Por Qué Discover Puerto Rico Apoyó La Canción

"Desde el momento en que vimos la increíble respuesta que tuvo la canción de Puerto Rico en internet, supimos que representaba algo mucho más grande que una simple tendencia viral", expresó Storm Tussey, directora de Mercadeo de Discover Puerto Rico. "La canción capturó la alegría, el orgullo y la energía que sienten las personas cuando experimentan Puerto Rico. Al traer a Bill a la Isla, quisimos celebrar esa autenticidad mientras mostrábamos que Puerto Rico es mucho más que un solo destino. Este video es una invitación a descubrir las personas, comunidades y experiencias que hacen única a la Isla".

Un Recorrido Más Allá De San Juan

Si bien San Juan es la puerta de entrada para muchos visitantes, el video musical destaca intencionalmente algunas de las comunidades, paisajes y experiencias que reflejan la diversidad de Puerto Rico.

El proyecto pone el foco en distintos rincones de la Isla, desde el corazón cultural de Caguas y la energía costera de Luquillo hasta la belleza natural de Fajardo. A través de la canción, los espectadores descubren un Puerto Rico lleno de tradiciones locales, sabores regionales, aventuras al aire libre y experiencias auténticas presentes en todas sus regiones.

La producción también destaca marcas puertorriqueñas como Arrecife, cuyos trajes de baño aparecen a lo largo del video, y Malta, que participa como socio oficial de bebidas del proyecto.

Por Qué El Verano Es El Momento Perfecto Para Visitar Puerto Rico

El lanzamiento coincide con una de las temporadas más vibrantes y gratificantes del año en Puerto Rico. El verano en la Isla representa la esencia del Caribe en su máxima expresión, ofreciendo experiencias que solo pueden disfrutarse durante esta época.

Los visitantes pueden disfrutar de las temperaturas oceánicas más cálidas del año, ideales para practicar esnórquel, buceo, navegación, paddleboarding, kayak y otras actividades acuáticas. El verano también trae algunas de las experiencias naturales y culturales más distintivas de Puerto Rico, incluyendo las bahías bioluminiscentes en su mejor momento, la temporada de anidación y nacimiento de tortugas tinglares, condiciones ideales para surfistas principiantes en las costas este y sur, y celebraciones estacionales como el Mes de la Piña Colada en julio y el Mes del Ron en agosto.

Ya sea inspirados por la canción, el video o las experiencias presentadas en ambos, los viajeros están invitados a descubrir por qué el verano sigue siendo una de las mejores épocas para visitar Puerto Rico.

El video musical oficial y la versión sing-along ya están disponibles a través de las plataformas digitales y canales sociales de Discover Puerto Rico.

Para ver el video, descubrir inspiración para viajes de verano y acceder a ofertas de temporada, visite DiscoverPuertoRico.com.

Acerca de Discover Puerto Rico

Discover Puerto Rico es una Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés) privada y sin fines de lucro, cuya misión es posicionar a Puerto Rico ante el mundo como un destino turístico de primer nivel. La organización impulsa la prosperidad de Puerto Rico promoviendo, de manera colaborativa, la diversidad y singularidad de la Isla para el turismo de placer, los viajes de negocios y eventos. El DMO es responsable de liderar todas las iniciativas globales de mercadeo, ventas y promoción del destino, trabajando en estrecha colaboración con entidades gubernamentales y organizaciones del sector privado que forman parte de la industria turística de Puerto Rico, así como con la comunidad en general, para fomentar el desarrollo económico de la Isla. Para descubrir todo lo que Puerto Rico tiene para ofrecer, visita DiscoverPuertoRico.com.

FUENTE Discover Puerto Rico