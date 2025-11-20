La nueva experiencia digital interactiva invita al público de todo el mundo a explorar las entrañables costumbres navideñas de Puerto Rico a través de cuentos, arte local y la conexión familiar

SAN JUAN, Puerto Rico, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para celebrar la temporada navideña más larga del hemisferio occidental, Discover Puerto Rico, lanzó "Mi Casa, Mi Navidad", una experiencia digital inmersiva en el sitio web de la organización que permite a los usuarios conectar con la calidez, la alegría y las tradiciones únicas de la Navidad puertorriqueña.

Discover Puerto Rico presenta "Mi Casa Mi Navidad": un viaje digital inmersivo a través de las tradiciones navideñas de la Isla (PRNewsfoto/Discover Puerto Rico)

La iniciativa fue inspirada en un libro de cuentos original ilustrado por un artista local. Esta plataforma interactiva da vida a la cultura, la música y los sabores puertorriqueños mediante narraciones interactivas y elementos de progreso gamificados.

La experiencia incluye un libro de cuentos digital bilingüe, una narración de audio inmersiva y tarjetas de recetas que llevan la magia de las fiestas puertorriqueñas a todos los hogares.

Esta innovadora plataforma refleja el compromiso de Discover Puerto Rico con la celebración de la rica cultura boricua, la educación de los visitantes y la preservación de historias multigeneracionales para las generaciones venideras.

Mi Casa, Mi Navidad fue desarrollada en colaboración con las aclamadas artistas locales Mundo Nana y Nina y el ilustrador Waldemar Lozada. El cuento fue narrado por la Directora de Asuntos Industriales de Discover Puerto Rico, Janid Ortiz. Se trata de una fusión de talento, tecnología y tradición para ofrecer una ventana virtual a un hogar puertorriqueño durante las fiestas.

"Para nosotros es importante compartir la riqueza de las tradiciones boricuas con todos, ya sean parte de la diáspora puertorriqueña, residentes locales, visitantes de nuestra isla o personas que descubren nuestra cultura por primera vez. Con Mi Casa, Mi Navidad, queremos que personas de todo el mundo experimenten la calidez y la unión que definen nuestra temporada navideña", dijo Dalissa Zeda, Directora de Marketing Digital de Discover Puerto Rico.

"Este lanzamiento es un vibrante homenaje a la cultura de Puerto Rico y a la alegría que nos une durante las fiestas", agregó Storm Tussey, Principal Oficial de Mercadeo de Discover Puerto Rico. "A través de esta iniciativa, invitamos a los visitantes a conectar de forma auténtica con la isla y a vivir su verdadero espíritu en primera persona".

Elementos de la experiencia:

Un centro interactivo virtual: Esto incluye una página web dedicada al proyecto y que conecta todos los elementos de la campaña: el cuento, la narración y recetas descargables.

Esto incluye una página web dedicada al proyecto y que conecta todos los elementos de la campaña: el cuento, la narración y recetas descargables. Un cuento digital bilingüe (eBook): Consta de una historia de cuatro capítulos disponible en inglés y español, que narra el viaje de dos hermanas a Puerto Rico, donde redescubren el significado de la Navidad a través de las tradiciones familiares.

Consta de una historia de cuatro capítulos disponible en inglés y español, que narra el viaje de dos hermanas a Puerto Rico, donde redescubren el significado de la Navidad a través de las tradiciones familiares. El audiolibro : Esta edición bilingüe e inmersiva del cuento fue enriquecida con sonidos ambientales, como el croar del coquí, risas e instrumentos tradicionales, que dan vida a cada capítulo.

: Esta edición bilingüe e inmersiva del cuento fue enriquecida con sonidos ambientales, como el croar del coquí, risas e instrumentos tradicionales, que dan vida a cada capítulo. Las recetas emblemáticas puertorriqueñas: Paso a paso muestran cómo cocinar algunos de los platos navideños tradicionales, inspirados en el capítulo de Nochebuena. Se incluyen el pernil, el arroz con gandules y el coquito.

Una historia de familia, tradición y descubrimiento

En el cuento, el público acompaña a las hermanas Lara y Lía en su reconexión con sus raíces puertorriqueñas, guiadas por sus abuelos. En el camino, descubren la alegría de las parrandas, aprenden sobre los Reyes Magos y experimentan el significado de la Nochebuena. La narrativa es nostálgica y cálida y resalta la unidad familiar, el orgullo cultural y el ritmo de la vida boricua.

"Ver nuestra infancia cobrar vida a través de nuestras palabras y las ilustraciones de Waldemar ha sido la parte más especial de esta colaboración, reflejando nuestras raíces puertorriqueñas y el amor por la familia", comentaron Caroll y Joanne López del estudio creativo Mundo Nana & Nina. "Nos emociona imaginar que cada familia se conecte con esta historia y la disfrute tanto como nosotros".

"Colaborar con Discover Puerto Rico y tantas personas talentosas garantiza que este emotivo proyecto llegará al público tanto dentro como fuera de la isla", agregó el ilustrador Waldemar Lozada. "Como artista puertorriqueño, es una maravillosa oportunidad para compartir mi trabajo y mi pasión por el arte con el mundo."

Lanzamiento y acceso

El lanzamiento de Mi Casa, Mi Navidad marca el inicio de una publicación gradual de contenido durante la temporada navideña, con nuevos contenidos, colaboraciones y eventos culturales destacados que se revelarán en las próximas semanas.

El público podrá visitar el centro virtual a partir del 20 de noviembre para explorar el libro de cuentos, disfrutar de la experiencia de audio y descubrir recetas que llevan la alegría festiva de Puerto Rico a hogares de todo el mundo. Los visitantes también encontrarán recursos para obtener más información sobre los próximos eventos navideños en la isla, como el Día de Reyes, Octavitas y las Fiestas de la Calle San Sebastián, que se extienden hasta bien entrado enero.

