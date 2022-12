DISCOVERY LIFE SCIENCES ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ ЗАПУСКАЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОТЕОМИЧЕСКИХ УСЛУГ

DISCOVERY LIFE SCIENCES ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ ЗАПУСКАЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОТЕОМИЧЕСКИХ УСЛУГ МИРОВОГО КЛАССА

Создает единый источник для проведения крупномасштабных популяционных исследований, описания биобанков и анализа мультиомических биомаркеров в целях содействия разработке лекарственных средств и методов диагностики

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама, США), 14 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее Discovery) сегодня объявила о создании своего нового подразделения протеомических услуг и в настоящее время принимает образцы от фармацевтических и биотехнологических компаний, а также государственных и некоммерческих научно-исследовательских центров. Это инновационное предложение охватывает как исследовательскую, так и целевую протеомику с использованием систем Seer Proteograph™ Product Suite, SCIEX LC-MS/MS, а также платформ Olink® Proximity Extension Assay (PEA) и Luminex xMAP®.

Протеомические сервисные лаборатории компании Discovery в настоящее время интегрированы с ее ведущими на рынке лабораториями геномного анализа, работающими как с короткими, так и с длинными прочтениями, и обширным глобальным коммерческим биохранилищем гипераннотированных® биологических образцов.

«Мы с радостью открываем свои двери для исследователей и ученых по всему миру и предоставляем им доступ к высокомасштабируемым мультиомическим услугам компании Discovery, которые помогут им в реализации инициатив в сфере идентификации биомаркеров, клинических исследований и крупномасштабных исследовательских программ, — заявил исполнительный вице-президент Proteomics Майкл Пизано (Michael Pisano). — Наши эксперты в области протеомики тщательно разработали, создали и оптимизировали всеобъемлющий универсальный комплекс передовых протеомических и протеогеномных технологий для поддержки любых стратегий в области биомаркеров, крупномасштабных популяционных исследований и проектов по описанию биобанков».

В рамках своей стратегии расширения на рынке услуг в области биомаркеров Discovery подписала в январе многолетнее соглашение с компанией Seer, Inc. (NASDAQ: SEER), специализирующейся на медико-биологических науках, которая занимается коммерциализацией революционной новой платформы для протеомики, а также с компанией SCIEX, являющейся одним из мировых лидеров в области аналитических технологий в области медико-биологических наук. В результате на свет появился первый в своем роде консорциум по протеогеномике Proteogenomics Consortium (PGC) для крупномасштабных протеомических исследований плазмы. PGC сочетает в себе запатентованные технологии и опыт всех трех компаний, предлагая объективные протеогеномные услуги с высоким разрешением для содействия в обнаружении новейших биомаркеров, которые могут быть соотнесены с основополагающими генетическими вариациями.

«Proteogenomics Consortium стратегически объединяет эти самые ультрасовременные протеомические технологии плазмы с нашим передовым мировым опытом в области геномики с короткими и длинными прочтениями, что позволяет упростить добавление глубоких, объективных данных протеомики в исследования в области идентификации, трансляционных и клинических исследований, а также в крупномасштабные программы популяционных исследований, — заявил генеральный директор компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). —Кроме того, PGC также позволяет создавать новые средства диагностики онкологических, нейродегенеративных, воспалительных, инфекционных заболеваний и заболеваний в других терапевтических областях».

В сентябре компания Discovery объявила о том, что является крупнейшим сертифицированным поставщиком коммерческих услуг для платформы Olink® PEA в Северной и Южной Америке. Olink PEA представляет собой уникальную технологию иммуно-ПЦР, которая решает проблему динамического диапазона, на протяжении десятилетий сдерживавшую протеомику плазмы. Она обеспечивает обнаружение и количественное определение слабо распространенных белков в плазме в требуемом масштабе. Кроме того, компания Discovery внедрит дополнительные мультиплексные иммуночувствительные платформы, включая технологию xMAP® от компании Luminex, что позволит выполнять мультиплексный анализ на предмет выявления белков и нуклеиновых кислот.

Компания Discovery предлагает широкий спектр услуг, включая геномику, протеомику, патологию и клеточную биологию. В дополнение к своему обширному ассортименту услуг компания Discovery имеет крупнейшее в мире коммерческое биохранилище, предлагающее партнерам единую цепочку хранения для ускорения клинических исследований и разработок. Интегрированный мультиомический рабочий процесс компании Discovery позволяет клиентам получать более глубокие сведения, сохраняя при этом ценные образцы.

Информация о компании Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов, биомаркеров и протеогеномики, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров, включая геномику, биомаркеры тканей, протеомику и услуги на клеточном уровне в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний.

Через компанию AllCells, наше подразделение клеточной и генной терапии, мы предлагаем один из крупнейших востребуемых донорских пулов, содержащий свежие и криоконсервированные клеточные материалы человека, предназначенные только для исследований (RUO) и клинического применения (GMP), для поддержки программ клеточной и генной терапии в любых масштабах на любой исследовательской стадии.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует, консультируется и взаимодействует с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере исследований, разработок и производства с высочайшей на рынке степенью оперативности. Наша наука к вашим услугам (We are Science at your Service™)! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Информация о компании Olink

Olink Holding AB (публичная компания) (Nasdaq: OLK) — компания, специализирующаяся на ускорении процесса протеомики совместно с научным сообществом в различных областях заболеваний для обеспечения новых открытий и улучшения качества жизни пациентов. Компания Olink предоставляет платформу продуктов и услуг, которые внедряются в крупных фармацевтических компаниях и ведущих клинических и научных учреждениях для углубления понимания биологии человека в режиме реального времени и стимулирования здравоохранения в 21 веке с помощью практичной и значимой науки. Компания была основана в 2016 году и прочно утвердилась в Европе, Северной Америке и Азии. Штаб-квартира компании Olink находится в Уппсале (Швеция).

Информация о компании SCIEX

Компания SCIEX поставляет решения для точного распознания и количественного определения молекул, что позволяет нашим клиентам защищать и улучшать здоровье и безопасность для всех. Мы находимся на переднем крае развития масс-спектрометрии на протяжении 50 лет. С момента запуска первого в истории коммерчески успешного тройного квадрупольного масс-спектрометра в 1981 году мы разработали инновационные технологии и решения, которые влияют на ключевые исследования и разработки.

Сегодня мы продолжаем внедрять надежные решения в области масс-спектрометрии и капиллярного электрофореза. Наши клиенты могут быстро реагировать на угрозы внешней среды, лучше понимать биомаркеры, относящиеся к заболеваниям, улучшать уход за пациентами в клинике, быстрее выводить соответствующие лекарства на рынок, а также обеспечивать здоровое и безопасное питание.

Вот почему тысячи экспертов в области медико-биологических наук по всему миру выбирают SCIEX, чтобы получить ответы, которым они могут доверять, и чтобы лучше обосновывать критические решения, которые положительно влияют на жизнь.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.sciex.com.

Информация о компании Seer

Seer™ — медико-биологическая компания, разрабатывающая революционные продукты, открывающие новые возможности в сфере протеомики. Разработанный компанией Proteograph™ Product Suite — это комплексное решение, включающее в себя запатентованные наночастицы, расходные материалы, средства автоматизации и программное обеспечение для проведения объективного, глубокого и быстрого протеомического анализа в необходимом масштабе за несколько часов. Seer спроектировала рабочий процесс Proteograph таким образом, чтобы он был эффективным и простым в использовании, используя широко распространенную лабораторную аппаратуру для обеспечения децентрализованного решения, которое может быть интегрировано практически в любую лабораторию. Proteograph Product Suite предназначен исключительно для использования в исследовательских целях и не предназначен для проведения диагностических процедур. Для получения более подробной информации посетите сайт www.seer.bio.

