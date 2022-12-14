DISCOVERY LIFE SCIENCES ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ ЗАПУСКАЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОТЕОМИЧЕСКИХ УСЛУГ

News provided by

Discovery Life Sciences

Dec 14, 2022, 13:19 ET

DISCOVERY LIFE SCIENCES ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ ЗАПУСКАЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОТЕОМИЧЕСКИХ УСЛУГ МИРОВОГО КЛАССА

Создает единый источник для проведения крупномасштабных популяционных исследований, описания биобанков и анализа мультиомических биомаркеров в целях содействия разработке лекарственных средств и методов диагностики

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама, США), 14 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее Discovery) сегодня объявила о создании своего нового подразделения протеомических услуг и в настоящее время принимает образцы от фармацевтических и биотехнологических компаний, а также государственных и некоммерческих научно-исследовательских центров. Это инновационное предложение охватывает как исследовательскую, так и целевую протеомику с использованием систем Seer Proteograph™ Product Suite, SCIEX LC-MS/MS, а также платформ Olink® Proximity Extension Assay (PEA) и Luminex xMAP®.

Протеомические сервисные лаборатории компании Discovery в настоящее время интегрированы с ее ведущими на рынке лабораториями геномного анализа, работающими как с короткими, так и с длинными прочтениями, и обширным глобальным коммерческим биохранилищем гипераннотированных® биологических образцов. 

«Мы с радостью открываем свои двери для исследователей и ученых по всему миру и предоставляем им доступ к высокомасштабируемым мультиомическим услугам компании Discovery, которые помогут им в реализации инициатив в сфере идентификации биомаркеров, клинических исследований и крупномасштабных исследовательских программ, — заявил исполнительный вице-президент Proteomics Майкл Пизано (Michael Pisano). — Наши эксперты в области протеомики тщательно разработали, создали и оптимизировали всеобъемлющий универсальный комплекс передовых протеомических и протеогеномных технологий для поддержки любых стратегий в области биомаркеров, крупномасштабных популяционных исследований и проектов по описанию биобанков».

В рамках своей стратегии расширения на рынке услуг в области биомаркеров Discovery подписала в январе многолетнее соглашение с компанией Seer, Inc. (NASDAQ: SEER), специализирующейся на медико-биологических науках, которая занимается коммерциализацией революционной новой платформы для протеомики, а также с компанией SCIEX, являющейся одним из мировых лидеров в области аналитических технологий в области медико-биологических наук. В результате на свет появился первый в своем роде консорциум по протеогеномике Proteogenomics Consortium (PGC) для крупномасштабных протеомических исследований плазмы. PGC сочетает в себе запатентованные технологии и опыт всех трех компаний, предлагая объективные протеогеномные услуги с высоким разрешением для содействия в обнаружении новейших биомаркеров, которые могут быть соотнесены с основополагающими генетическими вариациями.

«Proteogenomics Consortium стратегически объединяет эти самые ультрасовременные протеомические технологии плазмы с нашим передовым мировым опытом в области геномики с короткими и длинными прочтениями, что позволяет упростить добавление глубоких, объективных данных протеомики в исследования в области идентификации, трансляционных и клинических исследований, а также в крупномасштабные программы популяционных исследований, — заявил генеральный директор компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). —Кроме того, PGC также позволяет создавать новые средства диагностики онкологических, нейродегенеративных, воспалительных, инфекционных заболеваний и заболеваний в других терапевтических областях».

В сентябре компания Discovery объявила о том, что является крупнейшим сертифицированным поставщиком коммерческих услуг для платформы Olink® PEA в Северной и Южной Америке. Olink PEA представляет собой уникальную технологию иммуно-ПЦР, которая решает проблему динамического диапазона, на протяжении десятилетий сдерживавшую протеомику плазмы. Она обеспечивает обнаружение и количественное определение слабо распространенных белков в плазме в требуемом масштабе. Кроме того, компания Discovery внедрит дополнительные мультиплексные иммуночувствительные платформы, включая технологию xMAP® от компании Luminex, что позволит выполнять мультиплексный анализ на предмет выявления белков и нуклеиновых кислот. 

Компания Discovery предлагает широкий спектр услуг, включая геномику, протеомику, патологию и клеточную биологию. В дополнение к своему обширному ассортименту услуг компания Discovery имеет крупнейшее в мире коммерческое биохранилище, предлагающее партнерам единую цепочку хранения для ускорения клинических исследований и разработок. Интегрированный мультиомический рабочий процесс компании Discovery позволяет клиентам получать более глубокие сведения, сохраняя при этом ценные образцы. 

Информация о компании Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов, биомаркеров и протеогеномики, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров, включая геномику, биомаркеры тканей, протеомику и услуги на клеточном уровне в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. 

Через компанию AllCells, наше подразделение клеточной и генной терапии, мы предлагаем один из крупнейших востребуемых донорских пулов, содержащий свежие и криоконсервированные клеточные материалы человека, предназначенные только для исследований (RUO) и клинического применения (GMP), для поддержки программ клеточной и генной терапии в любых масштабах на любой исследовательской стадии. 

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует, консультируется и взаимодействует с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере исследований, разработок и производства с высочайшей на рынке степенью оперативности. Наша наука к вашим услугам (We are Science at your Service™)! Более подробная информация представлена на сайте dls.com. 

Информация о компании Olink

Olink Holding AB (публичная компания) (Nasdaq: OLK) — компания, специализирующаяся на ускорении процесса протеомики совместно с научным сообществом в различных областях заболеваний для обеспечения новых открытий и улучшения качества жизни пациентов. Компания Olink предоставляет платформу продуктов и услуг, которые внедряются в крупных фармацевтических компаниях и ведущих клинических и научных учреждениях для углубления понимания биологии человека в режиме реального времени и стимулирования здравоохранения в 21 веке с помощью практичной и значимой науки. Компания была основана в 2016 году и прочно утвердилась в Европе, Северной Америке и Азии. Штаб-квартира компании Olink находится в Уппсале (Швеция).

Информация о компании SCIEX

Компания SCIEX поставляет решения для точного распознания и количественного определения молекул, что позволяет нашим клиентам защищать и улучшать здоровье и безопасность для всех. Мы находимся на переднем крае развития масс-спектрометрии на протяжении 50 лет. С момента запуска первого в истории коммерчески успешного тройного квадрупольного масс-спектрометра в 1981 году мы разработали инновационные технологии и решения, которые влияют на ключевые исследования и разработки. 

Сегодня мы продолжаем внедрять надежные решения в области масс-спектрометрии и капиллярного электрофореза. Наши клиенты могут быстро реагировать на угрозы внешней среды, лучше понимать биомаркеры, относящиеся к заболеваниям, улучшать уход за пациентами в клинике, быстрее выводить соответствующие лекарства на рынок, а также обеспечивать здоровое и безопасное питание. 

Вот почему тысячи экспертов в области медико-биологических наук по всему миру выбирают SCIEX, чтобы получить ответы, которым они могут доверять, и чтобы лучше обосновывать критические решения, которые положительно влияют на жизнь. 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.sciex.com.  

Информация о компании Seer

Seer™ — медико-биологическая компания, разрабатывающая революционные продукты, открывающие новые возможности в сфере протеомики. Разработанный компанией Proteograph™ Product Suite — это комплексное решение, включающее в себя запатентованные наночастицы, расходные материалы, средства автоматизации и программное обеспечение для проведения объективного, глубокого и быстрого протеомического анализа в необходимом масштабе за несколько часов. Seer спроектировала рабочий процесс Proteograph таким образом, чтобы он был эффективным и простым в использовании, используя широко распространенную лабораторную аппаратуру для обеспечения децентрализованного решения, которое может быть интегрировано практически в любую лабораторию. Proteograph Product Suite предназначен исключительно для использования в исследовательских целях и не предназначен для проведения диагностических процедур. Для получения более подробной информации посетите сайт www.seer.bio

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences

Also from this source

DISCOVERY LIFE SCIENCES SPÚŠŤA DIVÍZIU PROTEOMICKÝCH SLUŽIEB...

FIRMA DISCOVERY LIFE SCIENCES URUCHAMIA ŚWIATOWEJ KLASY ODDZIAŁ...

Explore

More news releases in similar topics