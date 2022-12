DISCOVERY LIFE SCIENCES LANCE UNE DIVISION DE SERVICES PROTÉOMIQUES DE CLASSE MONDIALE SOUTENUE PAR DES PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES DE PREMIER PLAN

Crée une source unique pour les études de population à grande échelle, la caractérisation des biobanques et l'analyse des biomarqueurs multi-omiques afin de soutenir le développement de médicaments et de diagnostics

HUNTSVILLE, Alabama, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle division de services protéomiques et accepte désormais les échantillons des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, du gouvernement et des centres de recherche universitaires et à but non lucratif. Cette offre innovante comprend la protéomique exploratoire et ciblée à l'aide de la suite de produits Seer Proteograph™, des systèmes LC-MS/MS SCIEX, du test d'extension de proximité (PEA) Olink® et des plateformes Luminex xMAP®.

Les laboratoires de services protéomiques de Discovery sont désormais intégrés à ses laboratoires de services génomiques à lecture courte et longue, leaders sur le marché, et à son vaste dépôt commercial mondial de biospécimens hyper-annotés®.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'ouvrir nos portes aux chercheurs et aux scientifiques du monde entier et de leur donner accès aux services multi-omiques à grande échelle de Discovery pour faire progresser leurs programmes de découverte de biomarqueurs, de développement clinique et de recherche à grande échelle », a déclaré Michael Pisano, vice-président exécutif de la division Protéomique de Discovery. « Nos experts en protéomique ont soigneusement conçu, construit et optimisé une suite complète et agnostique de plateformes de technologies protéomiques et protéogénomiques de pointe pour soutenir toutes les stratégies de biomarqueurs, les études de population à grande échelle et les projets de caractérisation des biobanques. »

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion des services de biomarqueurs, Discovery a signé en janvier un accord pluriannuel avec Seer, Inc. (NASDAQ: SEER), une entreprise de sciences de la vie qui commercialise une nouvelle plateforme révolutionnaire pour la protéomique, et SCIEX, un leader mondial des technologies analytiques des sciences de la vie, afin de former un Consortium de protéogénomique (PGC), le premier du genre, pour des études protéomiques plasmatiques à grande échelle. Le PGC combine les technologies exclusives et l'expertise des trois sociétés pour offrir des services protéogénomiques impartiaux et à haute résolution afin d'aider à découvrir de nouveaux biomarqueurs qui peuvent être reliés à des variations génétiques sous-jacentes.

« Le Consortium de protéogénomique unit stratégiquement ces technologies de protéomique plasmatique très avancées à notre expertise de premier plan dans le domaine de la génomique à lecture courte et longue, afin d'ajouter plus facilement des données protéomiques profondes et non biaisées aux études de découverte, translationnelles et cliniques, ainsi qu'aux programmes de recherche à grande échelle sur la population », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery. « En outre, le PGC permet également la création de nouveaux outils de diagnostic pour le cancer, les maladies neurodégénératives, inflammatoires, infectieuses et d'autres domaines thérapeutiques. »

Puis, en septembre, Discovery a annoncé qu'elle était le plus grand fournisseur de services commerciaux certifié pour la plateforme PEA d'Olink® en Amérique. La PEA d'Olink est une technologie unique d'immuno-PCR qui résout le problème de la gamme dynamique qui a entravé la protéomique du plasma pendant des décennies, permettant la détection et la quantification des protéines peu abondantes dans le plasma à l'échelle. Discovery mettra également en œuvre des plateformes d'immuno-essais multiplex complémentaires, notamment la technologie xMAP® de Luminex, qui permet des essais multiplex personnalisables basés sur les protéines et les acides nucléiques.

Discovery offre un large éventail de services, notamment en génomique, protéomique, pathologie et biologie cellulaire. En plus de son vaste portefeuille de services, Discovery possède le plus grand dépôt biologique commercial au monde, offrant à ses partenaires une chaîne de possession unique pour accélérer la recherche et le développement cliniques. Le flux de travail intégré et multi-omique de Discovery permet aux clients d'obtenir des informations plus approfondies tout en conservant des échantillons précieux.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est la société de Biospecimen, Biomarker, and Proteogenomic Specialists, combinant le plus grand inventaire commercial de biospécimen et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents, y compris des services génomiques, de biomarqueurs tissulaires, protéomiques et cellulaires pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres affections rares et complexes.

Par l'intermédiaire d'AllCells®, notre division de thérapie cellulaire et génique, nous disposons de la plus grande réserve de donneurs rappelables pour fournir du matériel cellulaire humain frais et cryopréservé de qualité clinique et à usage exclusif pour la recherche, afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique à n'importe quelle phase de développement et à n'importe quelle échelle.

Stimulée par une expertise scientifique de premier plan et une utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe Discovery s'engage auprès des clients pour surmonter rapidement les obstacles et obtenir des résultats afin de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. Nous sommes la Science à votre service™ ! Pour plus d'informations, veuillez consulter le site dls.com.

À propos d'Olink

Olink Holding AB (publ.) (NASDAQ: OLK) est une société qui se consacre à l'accélération de la protéomique en collaboration avec la communauté scientifique dans de nombreux domaines de la maladie, afin de permettre de nouvelles découvertes et d'améliorer la vie des patients. Olink fournit une plateforme de produits et de services qui sont déployés au sein de grandes entreprises pharmaceutiques et d'institutions cliniques et académiques de premier plan pour approfondir la compréhension de la biologie humaine en temps réel et conduire les soins de santé du 21e siècle grâce à une science actionnable et impactante. L'entreprise a été fondée en 2016 et est bien implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Olink a son siège social à Uppsala, en Suède.

À propos de SCIEX

SCIEX fournit des solutions pour la détection et la quantification de précision des molécules, permettant à nos clients de protéger et de faire progresser le bien-être et la sécurité de tous. Nous sommes à l'avant-garde du domaine de la spectrométrie de masse depuis 50 ans. Depuis le lancement du tout premier triple quadripôle commercialisé en 1981, nous avons développé des technologies et des solutions révolutionnaires qui influencent la recherche et les résultats qui changent la vie

Aujourd'hui, nous continuons à développer des solutions robustes en spectrométrie de masse et en électrophorèse capillaire. Nos clients sont en mesure de réagir rapidement aux risques environnementaux, de mieux comprendre les biomarqueurs liés aux maladies, d'améliorer les soins aux patients dans les cliniques, de commercialiser plus rapidement des médicaments pertinents et de garantir une alimentation plus saine et plus sûre.

C'est pourquoi des milliers d'experts en sciences de la vie dans le monde entier choisissent SCIEX pour obtenir les réponses auxquelles ils peuvent se fier afin de mieux informer les décisions critiques qui ont un impact positif sur les vies.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sciex.com.

À propos de Seer

Seer™ est une entreprise de sciences de la vie qui développe des produits transformateurs qui ouvrent une nouvelle porte sur le protéome. La suite de produits Proteograph™ de Seer est une solution intégrée qui comprend des nanoparticules d'ingénierie exclusives, des consommables, des instruments d'automatisation et des logiciels pour effectuer une analyse protéomique impartiale, profonde et rapide à l'échelle en quelques heures. Seer a conçu le flux de travail Proteograph de sorte qu'il soit efficace et facile à utiliser, en tirant parti d'une instrumentation de laboratoire largement adoptée pour fournir une solution décentralisée qui peut être intégrée par presque tous les laboratoires. La suite de produits Proteograph de Seer est réservée à la recherche et n'est pas destinée aux procédures de diagnostic. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.seer.bio.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences