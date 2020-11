Discovery Life Sciences expande su PacBio Center of Excellence y se convierte en uno de los laboratorios comerciales con servicios de secuenciación de lectura larga más grandes del mundo

Discovery consolida su rol de liderazgo en secuenciación de lectura larga y en creación de servicios de secuenciación de lectura corta y lectura larga a gran escala

HUNTSVILLE, Alabama, 3 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), líder global en servicios de soluciones de bioespecímenes, genómica, células e inmunohistoquímica (IHC), anunció la expansión de su HudsonAlpha Discovery™ PacBio Center of Excellence mediante la compra de sistemas Sequel® II adicionales. Los nuevos sistemas, que emplean tecnología Single Molecule, Real-Time (SMRT®) Sequencing generan lecturas largas de alta precisión conocidas como lecturas HiFi y son compatibles con las últimas aplicaciones de secuenciación PacBio HiFi.

Esta inversión posiciona a Discovery como uno de los mayores proveedores comerciales de servicios de secuenciación de lectura larga de nueva generación para aplicaciones en investigación, desarrollo y ensayos clínicos, con capacidad y experiencia comprobadas en proyectos a gran escala, incluyendo el Programa de Investigación "Todos Nosotros" de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). HudsonAlpha Discovery es el laboratorio de secuenciación y bioinformática de Discovery Life Science que provee un conjunto de tecnologías de lectura larga, lectura corta y variante específica, e incluye las plataformas Pacific Biosciences, Illumina NovaSeq, 10x Genomic, Chromium y Oxford Nanopore, mapeo óptico y algoritmos para descubrir variables.

La secuenciación de lectura larga mejora el ensamblaje de novo, incrementa la detección de variantes para secuenciación del genoma completo, mapea de forma exhaustiva regiones genómicas complejas, identifica isoformas de transcripción y esclarece elementos complejos causantes de enfermedad que omiten las tecnologías de lectura corta, tales como expansiones repetidas y variantes estructurales. Estas ventajas conllevan una mayor adopción de las tecnologías de secuenciación de lectura larga, especialmente en el campo de la oncología. Para satisfacer la creciente demanda con soluciones escalables y asequibles, Discovery ofrece ahora más servicios de secuenciación de lectura larga a gran escala, integrados con su plataforma integral que incluye servicios de soluciones de bioespecímenes, secuenciación de lectura corta, aislamiento del ácido nucleico, IHC y citometría de flujo.

"HudsonAlpha Discovery está posicionado de forma única para apoyar la creciente necesidad de secuenciación de lectura larga en investigaciones y desarrollos para la lucha contra el cáncer, el desarrollo de fármacos y fines diagnósticos", afirmó el Dr. Shawn Levy, director científico de Discovery Life Sciences. "Nuestra experiencia se centra en la secuenciación de alto rendimiento, la optimización del flujo de trabajo y el desarrollo de flujos de análisis revolucionarios para apoyar programas de ensayos clínicos mundiales a gran escala".

"PacBio se complace en apoyar a HudsonAlpha Discovery, proveedor líder en servicios de secuenciación, en la expansión de sus capacidades de secuenciación HiFi para satisfacer la creciente demanda de proyectos de secuenciación de lectura larga", mencionó Chris Siepert, vicepresidente de ventas y soporte para América y Europa de PacBio. "Esperamos seguir expandiendo nuestra cooperación con Discovery para respaldar un conjunto exhaustivo de aplicaciones de secuenciación HiFi y métodos de análisis genético que aporte al avance de la investigación relacionada con el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, incluyendo el cáncer".

