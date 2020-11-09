Discovery Life Sciences становится мировым лидером в сфере поставок биологических образцов с приобретением европейской компании East West Biopharma

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Discovery Life Sciences

Nov 09, 2020, 09:54 ET

Это приобретение позволяет создать крупнейшую в Европе сеть клинических центров сбора биоматериалов и вывести Discovery Life Sciences на позицию ведущего мирового поставщика биологических образцов 

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама), 9 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее — "Discovery"), являющаяся мировым лидером в области анализа биологических образцов, геномного секвенирования, клеточного и иммуногистохимического (IHC) анализа, сегодня объявила о приобретении компании East West Biopharma — ведущей организации по исследованию биологических образцов человека в Европе, работающей при поддержке крупнейшей сети биоколлекций в Украине. 

Включение East West Biopharma в состав компании Discovery основывается на имеющихся возможностях последней и позволяет создать крупнейшую в Европе сеть клинических центров сбора биоматериалов, получающих биологические образцы при наличии согласия и с соблюдением этических норм у пациентов, относящихся к различным терапевтическим областям, с целью поддержки деятельности мирового научно-медицинского сообщества.

«Это приобретение является кульминацией высокопродуктивного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими компаниями, — заявил руководитель компании Discovery Life Sciences Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). —  East West Biopharma имеет сложившуюся репутацию благодаря своей приверженности качеству, соблюдению действующих требований и работе в соответствии с высочайшими нормативно-правовыми и этическими стандартами в отношении приобретения биологических образцов.  Она идеально дополняет наше предыдущее приобретение компании Sofia Bio с ее обширной сетью центров по сбору образцов человеческих биоматериалов в Болгарии, Румынии и Польше. В настоящее время эти два приобретения в сочетании с нашей деятельностью на территории США выводят компанию Discovery на позицию крупнейшего поставщика биологических образцов в Европе и по всему миру».

«На протяжении более 15 лет мы предоставляем биологические образцы и материалы на основе человеческих тканей ведущим биомедицинским научно-исследовательским организациям, включая европейские и американские научные учреждения, предприятия фармацевтической промышленности, крупные биобанки и хранилища биоматериалов, — сообщила генеральный директор компании East West Biopharma Тетяна Юрковска (Tetyana Yurkovska). —  Вхождение в состав Discovery дает нам возможность открыть Украину для мирового научного сообщества, предоставляя доступ к нашей обширной сети центров и тем самым полномасштабно поддерживая миссию Discovery Life Sciences, заключающуюся в предоставлении материалов для научной работы к услугам исследователей по всему миру».

О компании Discovery Life Sciences 

Компания Discovery Life Sciences является мировым лидером в области анализа, закупок и реализации биологических образцов, а также научно-исследовательских услуг для представителей фармацевтического, биотехнологического и диагностического секторов. HudsonAlpha Discovery — всемирно известное подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике и использующее самые современные технологии геномных исследований для обеспечения комплексной поддержки изыскательских, трансляционных и клинических исследований. Основываясь на научной базе, сотрудники компании Discovery применяют в работе с клиентами принципиально новый, консультативный подход к преодолению препятствий и ускорению достижения конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте по адресу: dls.com.

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SOURCE Discovery Life Sciences

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