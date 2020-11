Dzięki przejęciu europejskiej spółki East West Biopharma amerykański gigant Discovery Life Sciences zostaje światowym liderem na rynku próbek biologicznych

Rezultatem tego przejęcia jest powstanie największej sieci punktów klinicznych pobrań w Europie, co umacnia pozycję Discovery Life Sciences jako międzynarodowego lidera na rynku pozyskiwania materiałów biologicznych.

HUNTSVILLE, Alabama, 9 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Discovery Life Sciences™ (Discovery), światowy lider w dziedzinie usług z zakresu próbek biologicznych, sekwencjonowania genomowego, komórek i immunohistochemii (IHC), poinformowała dzisiaj o przejęciu East West Biopharma, wiodącej w Europie organizacji zajmującej się badaniami kontraktowymi nad ludzkimi próbkami biologicznymi, dysponującej największą siecią punktów pobrań na Ukrainie.

Włączenie East West Biopharma wykorzystuje istniejące możliwości Discovery i prowadzi do powstania największej w Europie sieci punktów klinicznych pobrań, które w sposób etyczny pozyskują od pacjentów z różnych obszarów terapeutycznych zatwierdzone materiały biologiczne, wspierając w ten sposób światowe medyczne środowisko badawcze.

„Przejęcie to jest zwieńczeniem wysoce produktywnego i wzajemnie owocnego partnerstwa pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami - oświadczył Glenn Bilawsky, dyrektor generalny Discovery Life Sciences. - East West Biopharma szczyci się długoletnią reputacją w zakresie, jakości, zgodności z przepisami i stosowania najwyższych standardów regulacyjnych i etycznych przy pozyskiwaniu próbek biologicznych. Jest ona doskonałym uzupełnieniem naszej poprzedniej inwestycji w Sofia Bio i jej rozbudowanej sieci punktów zbiórki próbek w Bułgarii, Rumunii i Polsce. Powyższe przejęcia, w połączeniu z naszą działalnością w USA, lokując Discovery na pozycji kluczowego dostawcy usług w zakresie pozyskiwania materiałów biologicznych w Europie i na świecie".

„Od ponad 15 lat dostarczamy próbki biologiczne i technologie związane z tkanką ludzką wiodącym organizacjom badawczym w dziedzinie biomedycyny, w tym europejskim i amerykańskim instytutom akademickim, przemysłowi farmaceutycznemu, największym biobankom i biorepozytoriom - poinformowała Tatiana Jurkowska, dyrektor generalna East West Biopharma. - Dołączając do Discovery, otrzymujemy możliwość otwarcia Ukrainy na światowe środowisko naukowe poprzez zapewnienie dostępu do naszej rozległej sieci placówek w kraju, jednocześnie w pełni wspierając misję Discovery Life Sciences polegającą na udostępnianiu nauki badaczom na całym świecie".

Kilka zdań o Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to międzynarodowy lider w analizie, zakupach i dystrybucji próbek biologicznych oraz usług naukowych na potrzeby branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. HudsonAlpha Discovery to znany na całym świecie oddział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, który wykorzystuje najnowsze technologie badań genomicznych na potrzeby kompleksowego wsparcia odkryć, translacji i badań klinicznych. Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery podchodzi do klientów w innowacyjny, doradczy sposób nastawiony na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. To jest Science at your Service™. Więcej informacji można znaleźć na stronie dls.com.

