Discovery Life Sciences získava spoločnosť AllCells

„Sme veľmi radi, že môžeme privítať tím AllCells v rodine Discovery," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Discovery Glenn Bilawsky. „Spojenie týchto dvoch skvelých spoločností vytvára prispôsobiteľné, komplexné riešenie, ktoré našim klientom poskytuje bezprecedentný prístup k spoľahlivým ľudským bunkovým východiskovým materiálom s integrovanými multi-omickými analytickými službami na podporu bunkových a génových terapií."

Spoločnosť Discovery spojí svoje existujúce produkty a služby CGT so spoločnosťou AllCells a vytvorí novú obchodnú jednotku s názvom AllCells, spoločnosť Discovery Life Sciences. Zlúčený subjekt bude, s okamžitou platnosťou, viesť generálny riaditeľ a prezident spoločnosti AllCells, Danny Zheng.

Kombinácia rastúceho CGT podniku spoločnosti Discovery s AllCells tiež vytvára jeden z najväčších špecializovaných klientskych darcov v odvetví. Zariadenia na odbery od darcov registrovaných vo FDA a čisté priestory v súlade so zásadami GMP sa nachádzajú v tesnej blízkosti laboratórií na charakterizáciu materiálov. Táto blízkosť strategicky umožňuje okamžité spracovanie a kryokonzerváciu pre bezkonkurenčnú kvalitu – poskytuje zákazníkom rýchlejší a nákladovo efektívnejší prístup k väčšej, angažovanej skupine darcov s charakterizáciou pre programy špecifické pre klienta.

Zheng povedal: „Našu organizáciu sme vybudovali tak, aby rozšírila dodávateľský reťazec našich klientov. Ponukou poradenstva v oblasti darcovských programov, vysokokvalitných odberov získaných aferézou, služieb prispôsobenia a východiskových materiálov v súlade so zásadami GMP bude náš špecializovaný tím aj naďalej poskytovať prístup zameraný na klienta s vysokou mierou pozornosti, aby sme zabezpečili, že potreby našich klientov budú uspokojené špičkovými produktmi a službami, ktoré budú vyhovovať akémukoľvek časovému plánu a v akomkoľvek rozsahu. Naša stratégia sa zhoduje a posilňuje prístup spoločnosti Discovery „Veda vo vašich službách" a naša zjednotená ponuka ešte viac urýchli strategické a životne dôležité programy bunkovej a génovej terapie pre našich klientov."

„Prísľub CGT ovplyvniť zdravie pacienta je nespochybniteľný, ale na rozšírenie adresovateľných skupín pacientov a zlepšenie paradigiem liečby sú potrebné zlepšenia vo výrobe a reprodukovateľnosti," povedal Dominic Clarke, technický riaditeľ spoločnosti Discovery pre CGT. „Naše riešenie poskytuje prístup k celému procesu od RUO až po východiskové materiály GMP na základe integrovanej, rozsiahlej komplexnej charakterizácie, aby sme podporili tieto rýchlo sa rozširujúce potreby odvetvia."

O spoločnosti Discovery Life Sciences

Spoločnosť Discovery Life Sciences, the Biospecimen and Biomarker Specialists,™ je popredným poskytovateľom vysoko-charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov integrovaných s odbornými multi-omickými analytickými službami na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie. Ponúkame jednu z najväčších skupín darcov, ktorých možno stiahnuť z trhu, čerstvé a kryoprezervované ľudské bunkové materiály iba na výskumné použitie (RUO) a klinické použitie (GMP) na podporu výrobných programov bunkovej a génovej terapie v akomkoľvek rozsahu, od začiatku až do konca.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby medzi prvými na trhu rýchlo prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie dôležitých rozhodnutí v oblasti výskumu, vývoja a výroby. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

O spoločnosti AllCells

Už viac ako dve desaťročia je spoločnosť AllCells popredným poskytovateľom vysokokvalitných primárnych ľudských buniek z krvi a kostnej drene. Vďaka skúsenostiam a vedeckým poznatkom si spoločnosť AllCells udržiava najlepšie produkty a služby vo svojej triede s optimalizovanými protokolmi, ktoré zaručujú včasné dodanie produktov výskumnej a klinickej kvality farmaceutickým, biotechnologickým, zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam zdravotnej starostlivosti a akademickým inštitúciám na celom svete.

Trvalým dodávaním vysoko životaschopných subtypov s vysokou čistotou a zaručením presného počtu buniek si spoločnosť AllCells získala povesť dodávateľa vysokokvalitných buniek so schopnosťou prispôsobiť náš produkt tak, aby spĺňal aj tie najjedinečnejšie požiadavky. AllCells – Quality Cells for Quality Science™ (Kvalitné bunky pre kvalitnú vedu).

