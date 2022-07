Discovery Life Sciences dokonuje przejęcia AllCells

„Z nieukrywaną radością witamy zespół AllCells w rodzinie Discovery – powiedział prezes Discovery Glenn Bilawsky. - Współpraca tych dwóch wspaniałych podmiotów tworzy skalowalne, kompleksowe rozwiązanie, zapewniające naszym klientom bezprecedensowy dostęp do niezawodnych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek wraz ze zintegrowanymi usługami analizy multiomicznej, wspierającymi terapie komórkowe i genowe".

Discovery połączy swoje istniejące produkty i usługi CGT z AllCells, tworząc nową jednostkę biznesową o nazwie AllCells, spółka Discovery Life Sciences. Na czele tej struktury stanie Danny Zheng, dyrektor generalny i prezes AllCells.

Łącząc rozrastającą się działalność Discovery w zakresie CGT z AllCells, powstaje jedna z największych w branży specjalnych puli dawców wyłanianych spośród klientów. Zarejestrowane przez FDA punkty pobrań od dawców oraz pomieszczenia czyste zgodne z GMP znajdują się w sąsiedztwie laboratoriów charakteryzacji. Takie strategicznie położenie umożliwia natychmiastowe przetwarzanie i kriokonserwację w celu uzyskania niezrównanej jakości – zapewniając klientom znacznie szybszy i efektywniejszy kosztowo dostęp do większej, zróżnicowanej puli dawców z charakterystyką odpowiednią dla programów dostosowanych do ich potrzeb.

„Stworzyliśmy naszą organizację tak, aby była przedłużeniem łańcucha dostaw naszych klientów. Oferując doradztwo w zakresie programów dawców, najwyższej jakości zbiory aferez, usługi dostosowawcze oraz materiały wyjściowe zgodne z GMP, nasz wykwalifikowany zespół będzie nieustannie zapewniał podejście ukierunkowane na klientów, aby zagwarantować, że ich potrzeby zostaną zaspokojone dzięki najwyższej jakości produktom i usługom, odpowiadającym każdemu harmonogramowi i każdej skali – powiedział Zheng. - Nasza strategia jest zbieżna i wzmacnia podejście Discovery oparte na zasadzie >>Nauki do Państwa usług<<, natomiast zintegrowana oferta jeszcze bardziej przyspieszy strategiczne i zasadnicze programy terapii komórkowej i genowej klientów".

„Obietnica wpływu CGT na zdrowie pacjentów jest niepodważalna, niemniej udoskonalenia w zakresie produkcji i odtwarzalności są konieczne, aby rozszerzyć potencjalne populacje pacjentów oraz usprawnić paradygmaty leczenia – powiedział dyrektor techniczny Discovery ds. CGT Dominic Clarke. - Nasze rozwiązanie zapewnia dostęp do całego spektrum od materiałów wyjściowych RUO do GMP dzięki zintegrowanej, kompleksowej charakteryzacji dostosowanej do określonych warunków, wspomagając te dynamicznie rozwijające się potrzeby branży".

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to firma specjalizująca się w dziedzinie pobierania materiału biologicznego i biomarkerów™, jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek, zintegrowanych z multiomicznymi usługami analitycznymi, ukierunkowanych na przyspieszenie postępów w badaniach terapii komórkowych i genowych, ich opracowywaniu i produkcji. Oferujemy jedną z największych baz dawców oraz świeże i poddane kriokonserwacji materiały z ludzkich komórek w celu wsparcia programów terapii komórkowych i genowych realizowanych na dowolną skalę, od ich rozpoczęcia do zakończenia.

Zespół Discovery, ukierunkowany na działalność naukową i innowacyjne zastosowanie dostępnych technologii, współpracuje i konsultuje się z klientami w celu pokonywania barier i osiągania pożądanych wyników pozwalających na podejmowanie kluczowych decyzji badawczych, rozwojowych i produkcyjnych najszybciej na rynku. Nauka do Państwa usług™. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

AllCells

Od ponad dwóch dekad AllCells jest czołowym dostawcą najwyższej jakości ludzkich komórek pierwotnych krwi i szpiku. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naukowej AllCells utrzymuje najlepsze w swojej klasie produkty i usługi ze zoptymalizowanymi protokołami, które są gwarancją terminowego dostarczania produktów klasy badawczej i klinicznej do instytucji farmaceutycznych, biotechnologicznych, produkujących urządzenia medyczne, opieki zdrowotnej i akademickich na całym świecie.

Dzięki konsekwentnemu zaopatrywaniu się w podtypy o wysokiej żywotności i czystości oraz gwarantowaniu dokładnych danych w zakresie liczby komórek spółka AllCells zyskała reputację producenta komórek o najwyższej jakości, z możliwością dostosowania produktu do nawet najbardziej unikalnych wymagań. AllCells – Quality Cells for Quality Science™.

